Šéf komunistů odpovídá Jaromíru Štětinovi na jeho iniciativu zakázat komunisty

Hnutí Evropa společně (ESO) znovu rozjíždí tlak na vládu, aby pozastavila činnost KSČM. Jsme svědky nové vlny zavilého antikomunismu? Hlas jednoho z iniciátorů Jaromíra Štětiny jsme v uplynulých dnech slyšeli. Co ti, jichž se to má týkat? Co na to sami současní komunisté (KSČM)? Sputniku poskytl rozhovor předseda komunistů Vojtěch Filip.

„Listopadová revoluce je nedokončená, je třeba ji dokončit všemi právními prostředky. Vláda buďto bude hrát mrtvého brouka, nebo nás se správní žalobou pošle k šípku,“ uvedl Štětina.

„Je právním nihilismem, že 30 let od pádu komunismu stále existuje nástupnická organizace strany, která byla zákonem prohlášena za zločineckou a zavrženíhodnou.“ (Martin Mejstřík)

Jaromír Štětina chce zakázat komunisty. Jaká je vaše reakce, prosím?

JUDr. Vojtěch Filip (KSČM): Pan Jaromír Štětina nikdy neměl žádný pozitivní program, kterým by oslovil občany naší vlasti. Vždy jen planě kritizoval a zviditelňoval se na lživých a smyšlených konstrukcích o činnosti KSČM. To, že to nakonec už nikoho nezajímalo, se ukázalo v evropských volbách v loňském roce, kdy zcela propadl.

Ostatní otázky: Jaká je současná identita KSČM?

KSČM je moderní radikálně levicová strana, která ve svém programu vychází z dialektického a historického materialismu a zastupuje zájmy nejširších vrstev pracujících, ať už v pracovním nebo zaměstnaneckém či služebním poměru, nebo pracujících jako třeba živnostníky.

Měřítkem hodnot pro KSČM není majetek, zejména ne ten podivně nabytý, ale práce. Dalším principem je lidská solidarita, tedy uvědomění si sounáležitosti nejen rodiny, ale i obce a státu jako společenství těch, kteří mají historický podíl na vzniku moderního československého a českého státu jako suverénního subjektu mezinárodního práva.

KSČM vznikla před 30 lety jako politická strana, která respektuje historický vývoj, poučila se z chyb a omylů minulosti a je schopna obhajovat pozitivní výdobytky prvního pokusu o socialismus, který československá společnost budovala pro široké masy obyvatelstva po roce 1948. Jen ten, kdo nevidí vývoj černobíle, je schopen najít cestu rozvoje pro většinu společnosti.

Proč je Štětina tak posedlý zákazem komunistů?

Je to jeho mindrák z jeho neschopnosti obhájit svou činnost před rokem 1989. Jinak viz výše.

Je pravda, že komunisté zvolili jednohlasně prezidentem Václava Havla?

Není to pravda, nebylo to jednohlasně a nebyla to ještě KSČM, ale byli to bývalí poslanci Národní fronty ve Federálním shromáždění ČSSR, tedy jak zástupci KSČ, tak ČSS a ČSL a nestraníků, včetně Strany Svobody a Strany Obrody ze Slovenska.

Jaké jsou novodobé strategie KSČM?

Tady musím odkázat na náš program a dovolte mi na otázku odpovědět až po sjezdu, kdy bude přijat aktualizovaný program KSČM pro následující období. Stručně mohu shrnout, že respektujeme a nebojíme se svobodné soutěže politických stran ani rovnosti vlastnických forem, když preferujeme vlastnictví společenské, protože více odpovídá dělbě práce v současné globalizované společnosti.

Nakolik je KSČM vnitřně jednotná?

KSČM je jednotnou stranou, nikomu neubíráme právo na jeho názor, ale sjednocujeme se zejména ve smyslu akční jednoty, tedy na programu. Organizační jednotu zajišťuje jak tvorba programu v širokých regionálně ustanovovaných pracovních kolektivech, tak společný postup v zastupitelské a parlamentní práci a v mimoparlamentní činnosti mezi občany.

Je třeba měnit základní nastavení a „doktrínu“? Platí ještě revoluční boj?

Základní doktrínu jsem uvedl. Tedy politický boj ve svobodné soutěži politických stran. Již i bývalá KSČ dokázala v únoru 1948 převzít moc po vyhraných volbách bez použití násilí v souladu s ústavou z roku 1920. Nemyslím si, že bychom měli v 21. století uplatňovat principy, které překonali již naši předchůdci.

Vzkaz Štětinovi?

Žádný.

Děkujeme za rozhovor.

