Česko bez politiků? Co teď poslanci dělají?

Česká republika se pomalu přepíná do režimu spánku. Tento termín z oblasti výpočetní techniky plně charakterizuje opatření, která zavádí vláda ve spojitosti s koronavirem. Nouzový stav se netýká pouze prostých občanů, ale také politiků.

Pro poslance roušky nestačí

Poslanecká sněmovna předčasně ukončila 41. schůzi. Ano, na vině je pandemie čínského viru. Podle předsedy Sněmovny Radka Vondráčka jde o preventivní opatření. Aby koronavir nevyřadil z funkce přední představitele státu.

„Ta rizika jsou skutečně vysoká,“ řekl pan Vondráček. „V případě, že by se snad ta nákaza projevila zde v Poslanecké sněmovně, v karanténě by se ocitli i ministři vlády, členové Bezpečnostní rady státu. A za této situace skutečně není rozumné pokračovat v této schůzi,“ řekl předseda Sněmovny.

Je také pikantní, že šéf Poslanecké sněmovny přiznal, že dolní komora našeho parlamentu nemá dostatek roušek pro všech 200 poslanců. Snad jsou na tom členové vlády lépe.

Sněmovna je však připravena se mimořádně sejít, pokud by bylo nutné v souvislosti se šířením nového koronaviru přijmout zákony. Opozice slíbila, že kdyby bylo potřeba schválit zákon ve stavu legislativní nouze, je připravena takový postup podpořit. Ve stavu legislativní nouze je teoreticky možné schválit zákon za jediný den.

EU: Alibistický přístup a dlouhodobá neakceschopnost

Sputnik se zeptal tří poslanců z různých politických stran, jak budou trávit čas na nucené dovolené. A jsou spokojeni s tím, jak Evropská unie bojuje s pandemií?

„Veškerý čas budu trávit ve svém Olomouckém kraji. Čekají nás na podzim krajské volby a s tím je spojeno velké množství práce, na kterou se ale těším. Budu také aspoň více v kontaktu s našimi členy a příznivci,“ řekla Sputniku poslankyně a první místopředsedkyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková.

A jak je to s reakcí Evropské unie na koronavir? „S dovolením snad ani nechci naprosto flagrantní a alibistický přístup EU více komentovat. A doufám, že se naše vláda nebude inspirovat hysterickými projevy kancléřky Merkelové,“ míní populární politička.

„Stávající stav v rámci pandemie není dovolená! Celá společnost očekává informace a řešení. Osobně jsem byl nešťastný z toho, jak vláda odmítla vyhlásit nouzový stav. Snad aby nám v Evropě neříkali, že panikaříme a co že se to v Česku děje, když máme pouze pár nakažených a snažila se maximálně využít §69 z. č. 258 /2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,“ domnívá se poslanec za KSČM a předseda sněmovního podvýboru pro svobodu slova a média Leo Luzar.

Nyní však po vyhlášení stavu nouze můžeme konečně naplno začít realizovat krizové plány a razantně zasáhnout, dodává politik.

„To například obnáší i přímé nákupy ochranných pomůcek a zdravotnických prostředků nebo omezení občanských práv v rámci cestování a rozšiřování nákazy či omezení vykupování potravin nebo šmeliny. Tím získáváme čas, a ten je v takových případech exponenciálního šíření nákazy to nejcennější. K vaší otázce, proč nejedná sněmovna fyzicky v Praze. Stále jsou v projednávání desítky zákonů a probíhají pozměňovací návrhy a diskuze o nich. Jsme v elektronickém kontaktu a pracujeme v režimu home office a také se na mne obracejí občané se žádostí o pomoc a radu. Nelze přece úplně zastavit život celé země,“ popisuje Luzar.

Pan poslanec říká, že EU k ohrožení přistoupilo různě. „Od prvních signálů o závažné chorobě v Číně, které některá média začala používat k politickému útoku na Komunistickou stranu Číny a až následně se ukazuje rozměr problému, který tak závažně zasahuje celý svět. Ukázala se v celé nahotě neschopnost koordinovat EU a vše zůstalo na národních státech. To považuji za chybu, protože EU je založeno na volném pohybu osob a zboží a na to se trochu zapomnělo. Jako absolvent fakulty bezpečnostního inženýrství, oboru ochrany obyvatel, si jsem velmi dobře vědom rizik i možných východisek. Nejhorší, co by nás mohlo postihnout, je panika občanů a ochromení státu. Doporučuji všem podívat se na čerstvou zkušenost z Číny a jejího řešení, kdy miliardová země byla schopna omezit nákazu na sta tisíce nemocných a krizi zvládnout,“ míní známý politik.

„Evropská unie je dlouhodobě neakceschopná téměř ve všech směrech, klíčové problémy jako je migrace a bezpečnost obyvatel, adekvátně řešit vůbec nedokáže. Pandemie koronaviru je toho dalším důkazem. Co se týče parlamentních prázdnin, tak to úplně neplatí. Klíčové výbory a komise budou zasedat, jen budou jednání neveřejná. Já jsem třeba členem rozpočtového výboru, který samozřejmě bude jednat i v příštím týdnu, s poměrně nabitým programem. Do toho legislativní činnost, stanoviska k tiskům,“ sdělil Sputniku Jan Hrnčíř, poslanec za SPD a místopředseda sněmovního rozpočtového výboru.

