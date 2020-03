Co si myslet o viru a dalších toxických aférách? Vadim Petrov: Nejlépe si nemyslet nic

Před dvěma lety v březnu se stal incident v Salisbury, kdy měli být otec a dcera Skripalovi vystaveni působení bojové látky. Obviněno bylo Rusko, nicméně ani po dvou letech nebyla podniknuta žádná veřejná tiskovka s přístupem novinářů, kde by sami Skripalovi řekli, co si o všem myslí, jak to tenkrát bylo. Mně osobně není jasné, proč Británie brání tomu, aby Skripalovy navštívili jejich příbuzní.

Vadim Petrov ml.: Víte co? Tohle já vůbec neřeším. Všechno, co si o té kauza budu myslet, je jen můj názor, který je postavený pouze na informacích, které mi někdo nabídl. A protože se jedná, a to je jediná věc, o které jsem přesvědčen, o zpravodajskou hru, abych si nakonec právě já něco myslel – a to především to, co něčemu a někomu má sloužit a kterou využili novináři, zpravodajci, politici a bůhví kdo ještě –, pak jediná správná reakce, jak se s tím vypořádat, je nemyslet si nic.

Proč se ptám na Skripalovy? Protože tu je dvouleté výročí incidentu, v jehož souvislosti se jako bojová látka skloňoval novičok. Teď svět obchází epidemie koronaviru. Zatím se moc nešíří verze, že by mohlo jít o uměle kultivovaný virus. Co si o tom myslíte Vy?

Dobrá otázka. Moje první knížka „Muž, který nevrhá stín“ se právě věnovala tajným službám a konspiračním teoriím. Je o tom, kdo řídil rozpad Sovětského svazu, rozpad východního bloku, transformaci obrovského majetku státu do soukromých rukou, do rukou nadnárodních korporací, kapitálu… Bildeberg, zednáři, G8, G20, ilumináti…

A k čemu jste dospěl?

Že se pravdu nikdy nedozvím, ale můžu se naučit identifikovat různé zájmy, principy, komu co poslouží, ať už úmyslně nebo ze záměru. Nemyslím si, že takovéto velké společenské pohyby lze naplánovat a řídit. To ale neznamená, že pokud je k nim společnost připravená, že jim nelze napomoct, korigovat je a využít je ke svým cílům nebo vlastnímu prospěchu. Jinými slovy, když už běží, je třeba rozeběhnout se taky.

Jsou rušeny koncerty a shromáždění lidí. Z hlediska dystopických sci-fi se právě takto dá změnit vzorec fungování společnosti. Vycházejme z toho, že COVID-19 je přirozenou virovou mutací. Budeme brzy svět dělit na před virem a po viru?

Četl jsem studii nějakého vědce, že doufá, že v létě bude epidemie pod kontrolou. Ale je to první zkušenost svého druhu v rámci globální informační společnosti, která se odehrává v přímém přenosu, kdy informace nejenom slouží jako nástroj prevence, ale zároveň testují zdravý rozum a schopnost k nim přistupovat kriticky, nepodléhat panice a taky nepropadnout skepsi, že nastává konec světa. Ano, myslím si, že je to pro všechny obrovská zkušenost.

Jak může virus narušit integritu společnosti a do jaké míry jsou na tyto scénáře připraveny orgány států?

Každý den vznikají nová opatření, omezení. Převzal jsem názor jakéhosi italského lékaře, podle kterého se chovám. Daný názor zní zhruba takto: Lze proti koronaviru bojovat. Navzdory rané infekci se Singapuru a Hongkongu podařilo udržet počet nakažení nízký, nikoliv uzavřením velké části své ekonomiky, jako to udělala Čína, ale agresivní osobní hygienou a tzv. sociálním distancováním. Jižní Korea je v tom také úspěšná. Pokud uděláme totéž, nejenže uchráníme nemocnice před vlnou těžce nemocných, ale také získáme čas pro výzkumníky, aby připravili vakcíny a léčebné metody.

Přečetl jsem si o Vás, že jste studoval hudbu. V životopise máte položky žurnalistické, zpravodajské, manažerské. Jste člověk kráčející na pomezí různých žánrů. Kdyby koronavirus nepřišel spontánně, museli bychom si jej dříve či později vymyslet?

Věřím tomu, že se takováto dění odehrávají v cyklech, většinou bez lidské vůle a záměru. Někdy mohou mít devastující dopad, jindy to může být upozornění, memento, abychom si moc nevyskakovali a uvědomili, že jsme součástí systému, který je nad našimi možnostmi jej pochopit. Můžeme sami sebe zlikvidovat, to ano, ale jinak nejsme ti, kteří to tady řídí.

A kdo to řídí?

A jsme na začátku našeho rozhovoru. Nevím a vědět nebudu, proto to neřeším. Ale jak říká ten italský lékař, vybral jsem si, co v případě koronaviru udělám já.

Děkujeme za rozhovor.

