Hospodářství za časů koronaviru. Jak jsme nyní na tom, ekonomicky vzato…

Vzhledem k drakonickým opatřením, ke kterým se nyní sahá i v Česku, a to kvůli šíření viru COVID-19, se ptáme poslance za KSČM, pana Ing. Jiřího Dolejše, jaké jsou ekonomické dopady virové pandemie, která výrazně zasahuje do fungování řady států…

Jak koronavirus ovlivňuje ekonomiku?

Epidemie a opatření proti nim obecně omezí především pohyb osob a zboží. Sníží se zahraniční poptávka v postižených zemích, ale může být ohrožen i dovoz. Zatím se to týká zejména Asie (Čína, Japonsko, Jižní Korea), opatření uvnitř EU nepochybně budou mít vliv na obchod nejen s Itálií, ale i s Rakouskem, Německem, a dalšími zeměmi.

Další věc je, že karanténa ovlivní fungování řady firem, omezí možnosti dopravy a zatíží systém veřejných financí. Světové organizace jako OECD již odhadují snížení globálního ekonomického růstu. Jenom Čína míří letos k pouhému 4% růstu HDP z původních 6 %.

První reakcí byl propad na akciových trzích; na zhoršenou situaci reagují i centrální banky, americký Fed i britská centrální banka snižují úrokové sazby. ECB zatím tak neučinil, ale změkčuje své požadavky vůči ekonomice a nabízí dluhopisové programy. Oslabují některé měny, včetně české koruny. Vše samozřejmě záleží na tom, jako dlouho a v jakém rozsahu bude epidemie koronaviru (WHO už mluví o pandemii) trvat…

Existovaly modely ekonomiky pro případ pandemií?

Každá vyspělá země má dnes po zkušenostech z historie své pandemické plány. Ty se týkají zejména zdravotního rozměru zvládání takové situace včetně systémů krizového řízení. Pokud jde o ekonomiku, hodně bude záležet na rozsahu krize. Asi půjde o jiný typ krize, než byla ta v roce 2008, bude mít jiné příčiny a neměla by trvat ani tak dlouho. Přesto může dojít k tomu, že klíčové země budou zvažovat nějaké zásahy. Zatím dominují zdravotní otázky, protože na počátku pandemie jde především o preventivní opatření proti šíření nákazy včetně zákazů některých aktivit a dočasného uzavření hranic. Klíčová je také schopnost předejít panice.

Samozřejmě vládní i finanční instituce si provádějí simulace možného vývoje do různých krizových scénářů. Jak velká část ekonomiky bude zasažena karanténou či omezením pohybu zboží a služeb, to bude záležet na rozsahu šíření a na smrtnosti infekce. K tomu lze přiřadit míru výpadku výkonu ekonomiky a nezbytné reakce. Reakcemi míním oblast jak měnové politiky, viz úrokové sazby, či fiskální politiky, zde míním dubnové úlevy, mimořádné výdaje atp.

Lze očekávat kolaps institucí?

Pokud se potvrdí, že v Asii je nákaza již na ústupu, tak situace v Evropě může být s jistým časovým zpožděním obdobná. Rozhodující je kapacita poskytované zdravotní péče podle počtu nakažených a zásobování obyvatelstva. To jsou věci, které by měl krizový štáb zvládat. Naší výhodou je, že se o nouzovém stavu rozhodlo v dostatečném předstihu.

Panice či nekázni pak státní moc musí čelit odpovídajícími prostředky. Hysterie některých lidí, že pod rouškou nouzového stavu bude udušena demokracie, jsou směšné. Různé ty občanské iniciativy, co rády protestují proti různým věcem, chvíli budou muset vydržet... Je to v zájmu i jejich zdraví. Ani parlament nebyl „rozehnán“, jen si preventivně vzal na pár týdnů něco jako „sanitární pauzu“. Může být kdykoliv znovu svolán. Úvahy o uchvácení veřejnoprávních médií jsou také liché … volby do mediálních rad probíhají podle pravidel, byla zatím zvolena jen polovina potřebných jmen a nejspíš budou dokončeny v horizontu, kdy nouzový stav může už třeba končit.

Do jaké míry se změní chod společnosti?

Tak nouzový stav je jasný, od včerejška večer ztichly i všechny hospody a bary, nehrála divadla, ve městech bylo méně lidí v ulicích. Lidé by se neměli znervózňovat ani vykupováním obchodních řetězců. Je i nadále možnost běžných nákupů. Zdravotnický materiál je samozřejmě speciální záležitost, ale naše firmy mohou dodat další zboží, je tu možnost řešit to i pomocí ze zahraničí. A naše zdravotnictví obecně je v mnohem lepším stavu než např. v nedaleké Itálii. Tady myslím, není důvod k nějaké panice. Pochopitelně bezprostředně lidé pocítili zavření škol, kdy 1,7 milionů dětí najednou bylo posláno domů. Jsou také postiženy obory spojené s turistickým ruchem, pohostinstvím či kulturou. A tady už stát připravuje určitou pomoc, jak přečkat to nejhorší období.

Hrozí nezaměstnanost?

Zatímní odhady ukazují na zpomalení ekonomiky ČR, avšak nejsou až tak dramatické. Před rokem byly odhady růstu české ekonomiky na letošní rok 2,7 % HDP, postupně byly snižovány až ke 2 % …

Pod vlivem korona-krize (bez započtení vlivu brexitu či obchodní války USA a Číny) lze očekávat v umírněném scénáři snížení o další procentní bod, tedy slabý růst +1 % HDP. To je výpadek cca 15-20 miliard korun na příjmové straně rozpočtu. Rozpočtové napětí posílí i schválený odklad splatnosti daní (přijato jako pomoc malým podnikům).

Problémem v nejbližších týdnech nebude ani tak nezaměstnanost jako pracovní absence z důvodů karantény. Tripartita musí nyní projednat návrh kompenzací – stát by měl přispívat na výplaty ošetřovného u rodičů pečující o dítě, protože mu zavřeli školu. Stejně tak by měl stát přispívat na mzdu vyplácenou lidem, kteří nebudou moci chodit do práce. Oživí se nejspíš i institut tzv. kurzarbeitu.

Jak se projeví či se již projevuje epidemie v mezinárodním obchodě? A jak je to s cenou ropy?

Již jsme zmínili, že globální ekonomika nepochybně zpomalí, ale ožívající čínská poptávka by mohla pomoci. Opatření v USA jsou samozřejmě v předvečer volby amerického prezidenta silně ovlivněny předvolební atmosférou.

Pokud by nedohoda zemí OPEC o těžebních kvótách měla trvat déle, tak to samozřejmě zásadní je. Negativní dopad to má na země produkující ropu, pro nás ostatní je dočasné zlevnění jistě příjemné (na ekonomiku ČR to má dílčí cenový efekt; bude záležet na omezeních spuštěných nouzovým stavem).

Nepochybně se na debatu o budoucnost fosilních paliv napojí propaganda klimatických alarmistů, ale myslím, že trh s ropou bude ovlivňován především tím, zda Saúdská Arábie přistoupí na nějaký kompromis.Geopolitické konsekvence boje o ceny ropy jsou myslím nasnadě.

Koronavirus upozadil ostatní politické události. Kdy očekáváte návrat běžné agendy? Dodržujete Vy nějaká karanténní opatření?

Nyní těžko odhadovat, samozřejmě musí uplynout oněch 30 dnů vyhlášeného nouzového stavu. Tady bude důležité, zda se neobjeví nějaká nová mutace viru, kolik skutečně nakažených v zemi je. Řádná schůze parlamentu je zatím plánovaná na duben tohoto roku. KSČM měla na polovinu dubna svůj sjezd, budeme muset také reagovat na situaci a nejspíš sjezd posunout na pozdější dobu. Někteří epidemiologové odhadují ústup nemoci na letní měsíce. Já osobně se prostě nebudu snažit chodit tam, kde je větší množství lidí a přísněji dodržovat hygienu.

S blížícími se krajskými volbami se asi politický život vrátí zase do svých kolejí. Ale jak se politici chovají v tyto dny, to si lidé asi budou pamatovat. Zodpovědnost, věcnost, schopnost řízení v krizi. Rozhodně není dobré politicky „instrumentalizovat“ strach z nákazy a předvádět se jalovými šarvátkami čí šířením hoaxů a konspiračních teorií (teď není čas na spekulace, zda jde o test nějaké biologické zbraně či kampaň farmaceutických společností. Teď jde o zdraví).

Obecně vzato, vynakládáme nedostatečné prostředky na výzkum?

V oblasti medicíny a epidemiologie určitě ČR patří k zemím, které disponují odborníky, i když v tyto dny odvádí obrovskou práci zejména řadový zdravotnický personál. Pohled na vědu jako celek už tak lichotivý není, ČR dává na vědu zlomek toho co jiné země a co bychom sami chtěli. Tady by se rozhodně ubírat na prostředcích nemělo, naopak. Budoucnost naší konkurenceschopnosti je v oblasti inovací, vývoje a vědeckého výzkumu. Aktuální ovšem je balíček první ekonomické pomoci lidem a firmám – je dobře, že Bankovní asociace se dohodla (https://cbaonline.cz/prohlaseni-cba-o-prijeti-mimoradneho-opatreni-bankami) na odkladu splátek hypotéčních úvěrů, že ČMRZB přichází (https://www.cmzrb.cz/vlada-schvalila-uver-covid-bezurocne-financovani-pro-podnikatele-zasazene-koronavirem/) s nabídkou bezúročného úvěru COVID, že města nabízí odklad splátek nájemného z nebytových prostor atp.

Pane inženýre, děkujeme za rozhovor.

Budu se těšit příště.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.