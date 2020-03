Vašíček: Nemyslím, že by se po koronaviru svět změnil. Jsme v evropském žaláři a čeká na nás hospodářská krize

Bc. Robert Vašíček by rád zestátnil roušky. Kritizuje vládu za zpozdilé reakce na koronavirus. Jeho iniciativu vám předkládáme níže v interview. Vašíček je zastupitelem na Praze 11. Politicky je angažován v SPD. Je také znám svým návrhem přesunout sochu sovětského maršála Koněva do té části Prahy, kde se politicky a zastupitelsky exponuje.

Podcenili jsme virus či nepodcenili? Nejsme na tom zatím tak špatně jako v jiných zemích.

Zcela určitě jsme jej podcenili. Vláda měla okamžitě po vypuknutí epidemie v Evropě spěchat s nařízením, případně speciálním zákonem, který by zakázal dovolenou v zahraničí pro naše občany a který by dočasně zamezil přístupu cizinců do České republiky. Zůstali bychom zdravá pevnost uprostřed Evropy. Možná, že ještě můžeme…

Pojďme udělat krok stranou. Poradili bychom si jako zdravá citadela uprostřed nemocné Evropy?

Za současné hospodářské politiky ČR by nastala pouze hospodářská krize, ale nikoli zdravotní devastace.

Aby si lidé nemysleli, že jsme alarmisté? Jde konstatovat v rámci karantény něco pozitivního?

Kritizuji nikoli vyhlášení karantény, ale její pozdní vyhlášení. Je na ní pozitivní to, že byla konečně vyhlášena.

Můžu se Vás zeptat, jaký jste ročník?

1979.

Pokud si pamatujete na zdravotnictví před rokem 1989, poradilo by si s touto koronavirovou krizí?

Ano, zcela jistě.

Proč jsme se dostali do stavu, že nás pandemie překvapuje vnitrostátně i celoplanetárně?

Za prvé je to kombinace ekonomických rozhodnutí Babišovy vlády, která záměrně velmi dlouho mlčela, aby nedošlo k rozvoji hospodářské krize. Raději ohrožovala životy lidí. Zároveň je to kombinace nevědomosti občanů ČR. V rámci této nevědomosti občané nemají roušky. To je na celé karanténě to nejsmutnější.

Proč jsou ale problémy ve světě, kde není Babiš, v Itálii mají přece větší problémy?

Zadruhé, abych pokračoval, Itálie je speciální případ, kdy tento stát je, myslím si, od pádu Římské říše pouhým odleskem původní státní moci, která od používání rozumu přikročila k používání znaků moci; je to klasický evropský případ pádu kdysi slavné civilizace. Podobně i my jako Česká republika dnes vyznáváme vnější znaky suverenity, ale vnitřně jsme ekonomickými vazaly EU, sami sobě ve skutečnosti nevládneme.

ČR zavřela hranice. Tak moc jsme před tím chtěli do EU. Nyní nám Evropská komise vyčítá, že jsme se hermeticky „utěsnili“. Ekonomka Šichtařová tvrdí, že EU právě tímto odumřela (není s to reagovat adekvátně na hrozbu). Jak moc se změní svět a ČR po koronaviru?

Nemyslím, že by se po koronaviru svět změnil. Lidé budou stále nevědomí a politické elity stále nepřipravené. Na další zdravotní a ekonomické krize (podobný názor včera v Otázkách Václava Moravce formuloval i prezident České stomatologické komory doc. Roman Šmucler, pozn.).

Zůstane EU soudržná.

V mezích možností, ano. Už dávno nejsme společenstvím radosti a evropské spolupráce, ale ekonomickým žalářem, a to se nezmění. Virus má velkou smrtnost mezi staršími lidmi, nezabije nás jako národ, ale na další krizi nepřipraví. Přirovnal bych situaci v EU k Římské říši a Spartakově povstání otroků…

Jak to myslíte?

Jakmile zemřel Spartakus, nositel svobody, otroci se vrátili do práce. To je bohužel povaha Evropanů.

Vyloupl se tu v poslední době nějaký zjevný Spartakus?

Spartakem je každý, kdo upozorňuje, že král je nahý, a kdo si uvědomuje, že systém nás na jedné straně nutí poslouchat, ale na druhé straně nás nechrání před globálními hrozbami, ať už je to celosvětová pandemie koronaviru nebo nekontrolovaná nelegální migrace do EU.

Může virus zbavit – metaforické řečeno – novodobé „Spartaky“ chuti podnikat kroky ke zlepšení poměrů v EU?

To si nemyslím. Kdo se narodil jako svobodný, svobodný zůstane. Důležité je vést ke svobodě co nejvíce lidí v EU.

Co navrhujete ke koronaviru?

Má opatření ke koronaviru vycházejí ze zkušeností vyspělých asijských ekonomik, jako je Singapur a Tchaj-wan. Jako první důležitou věc považuji celoplošné zavedení povinného nošení roušek na veřejnosti.

Kolik máte roušek vy?

Je to smutné, nemám ani jednu. Je to proto, že s rouškami obchodují spekulanti. ČR není schopna roušky ani vyrobit, ani dodat. Navrhl jsem proto zestátnění roušek od podnikatelů. Tyto by se kompenzovaly na základě ceny fakturované každým jednotlivým podnikatelem v kalendářním roce 2019, pakliže podnikatel v roce 2019 roušky již vyráběl… V případě, že by v roce 2019 roušky ještě neprodával, přihlédlo by se k cenám obvyklým za tento sortiment.

Toto zestátnění je nutností, abychom se k rouškám v ČR dostali. Je smutné, že v ČR neexistuje podnikatel, který by roušky v řádech milionů mohl dodat. Přitom se nejedná o nijak složitou technologii. Tady je vidět, jak nesoběstačná jsme ekonomika a jak nefunguje politické řízení ČR.

V ČR je nouzový stav a karanténa. Na včerejší tiskovce v noci vlády nebylo jasné, zda je karanténa toliko dobře míněním doporučením či vynutitelným drakonický opatřením... Co si o tom myslíte?

Lidé jsou dle mého názoru rozumní. Protože mají pud sebezáchovy a nepřejí si další šíření koronaviru. Hanba ovšem těm, kteří před pár týdny jeli na dovolenou do Itálie a do dalších, už tehdy rizikových destinací. Jsem jeden z těch nemnoha, kteří svou cestu do zahraničí zrušili, právě v důsledku vypuknutí epidemie v EU.

Jaká je vaše celková prognóza?

Nejsem věštec, tudíž nemohu slíbit, že do měsíce bude po všem, i když si to moc přeji. Dále uvedu, minimálně nás čeká hospodářská krize, srovnatelná s krizí v roce 2008. Přeji si, aby na koronavirus neumřel ani jeden Čech.

