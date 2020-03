Skála o otevřených hranicích a koronviru: Tentokrát musí zdravý rozum nad diletantskou ideologií vyhrát

Říká, že když Evropě nic vážného nehrozí, slýcháme kolovrátek „Více Evropy!“. Problém však nastává, když přichází krize.

„Předvedla nám to už tváří v tvář migračnímu chaosu,“ domnívá se politik.

Několik evropských zemí, včetně Česka a Slovenska, uzavřelo své hranice. Učinily to ještě předtím, než předsedkyně Evropské komise von der Leyenová navrhla, aby EU zakázala vstup cizincům. Až ale epidemie skončí, bude režim volného pohybu plně obnoven? Nebo země EU a Česká republika dospějí k některým závěrům a omezením?

„Zdravotní hledisko je neúprosné. Hranice lze znovu otevřít jen do zemí, které se k pandemii chovají zodpovědně. Teprve ve chvíli, až ho zkrotí. Cokoli jiného by byl šílený hazard. Tentokrát musí zdravý rozum nad diletantskou ideologií vyhrát,“ je přesvědčen Skála.

Co bude po koronaviru?

„Jaké závěry vyvodí eurokracie, netuším. Šanci na to, že překročí svůj stín, jsou však mizivé. Tím rozhodnější závěry to chce v zemích, jimž z Bruselu úže nic dobrého nekouká,“ říká.

Pochybuje, že by se tato krize stala ponaučením pro unii.

Nicméně se podle jeho mínění svět tam, kde byl před touto krizí, už skutečně nevrátí.

„Tam, kde byl před touto krizí, se svět skutečně už nevrátí. Otázkou je, kterým směrem se posune. Tím, který o lidských osudech rozhoduje humánně a zodpovědně? Anebo k ještě větší moci psychopatů? Pandemie urychlí i nástup ekonomické krize, která je na spadnutí sama o sobě. Následky budou drastičtější než koncem minulého desetiletí. Tentokrát však jde o lidské životy i zcela bezprostředně. Tím větší by to mělo dát šanci demokratickému, a ne oligarchickému východisku. Samotíží se nenarodí. Chce to co nejširší politický blok odolný proti blábolům, které se totálně zkompromitovaly. Bojovnou levici, která bude jeho duší a navigátorem. Včera bylo pozdě,“ prohlásil Skála.

