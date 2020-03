Okamura: Jde-li o migranty, EU se může přetrhnout. Jde-li o koronavirus, EU mlčí

„Není času nazbyt. Vláda musí v čase koronaviru jednat. … Jako SPD neokopáváme kolegům kotníky, nepolitikaříme, bavíme se konkrétně, podáváme konstruktivní návrhy. Musíme to vše vyřešit rychle, až to vyřešíme, budeme analyzovat chyby…“ (Tomio Okamura)

Pane Okamuro, říkáte, že na ministerstvech sedí tisíce úředníků. Vyjadřujete se k rychlosti přijímaných opatření vládou: jak proti koronaviru přímo, tak k technické realizaci nouzového stavu v ČR. Jak vidíte situaci po jednáních/diskusi s Andrejem Babišem?

Tomio Okamura: Pana premiéra jsem se zeptal, kdy budou konečně ty roušky, potažmo respirátory pro všechny občany ČR. Pan premiér mi odpověděl, že by měly být cca do 14 dnů. Ptal jsem se, zda budou pro občany zdarma. Řekl, že zdarma budou, že by je měly distribuovat místní samosprávy. To byla úplně nová informace. To je potřeba si jasně říct. Druhou věcí je, že je teď potřeba táhnout za jeden provaz. Až krize pomine, je třeba si říct, proč toto bylo zanedbáno. Už na konci ledna, na základě toho, co se dělo v Číně, sami státní úředníci upozorňovali, že chybí rezervy. Tady došlo k zanedbání. Je třeba vyvodit odpovědnost.

Věnoval jsem se při diskusi s panem premiérem tomu, že jsem předkládal konkrétní návrhy SPD na pomoc lidem. Požádal jsem vládu pana premiéra, aby se vložila do jednání ohledně splátek hypoték a exekucí. Bylo mi ale řečeno, že se vláda může angažovat jen jako prostředník, jde-li o problém hypoték. Jsem rád, že náš návrh byl akceptován. Překvapilo mě, že v případě exekucí to tak nebude, to mě šokovalo. Nejenom, že splácení exekucí je obrovský problém, ale situace je teď taková, že příjmy občanů se sníží, nebo dokonce vypadnou. To způsobuje, že se řada lidí může nově dostat do exekucí. Protože nejsou schopni plnit své závazky…

Budou nějaké daňové prázdniny? Je to myslitelné v této situaci?

O tom řeč ze strany vlády nebyla. Dále jsem navrhl, aby vláda přistoupila na náš návrh, který mi mimochodem v minulém volebním období už zamítli. Navrhoval jsem, aby se DPH platilo jen ze skutečně zaplacených faktur. Zde pan premiér řekl, seděl u toho i ministr Havlíček a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, premiér řekl, že je to zajímavý návrh, ale že o tom teď hned neuvažují, že o tom do budoucna budou rádi uvažovat, teď že prý nepomohou podnikatelům od tzv. druhotné platební neschopnosti, ani živnostníkům. Pro mě je to zklamáním.

Dále jsem navrhl, aby po dobu stavu nouze stát platil zákonné odvody mezd zaměstnanců za ty zaměstnavatele, kteří vzdor propadu příjmů budou dále držet zaměstnance, přestože jim ze zákona vyplácí jen 60 % platu, jelikož teď nemají tržby. Vysvětlil jsem, že je nutné udržet pracovní místa a podpořit zaměstnanost, protože vyplácení podpory v nezaměstnanosti přijde stát ještě dráž, resp. kdyby podnikatelé poslali lidi na pracovní úřad. Zde by si stát platil sám sobě. Na to mi bylo řečeno, že je to zajímavý nápad, že jej vláda zváží. Protože prioritou přece musí být, jsem řekl, udržet pracovní místa a zaměstnanost. Je potřeba, aby se stát podělil, protože podnikatel má prokazatelně stále náklady, i když mu klesly tržby. Je potřeba, aby jej stát nevysál povinnými odvody. Stejně pak bud muset i podnikatele sanovat, i zaměstnance samé, resp. formou ošetřovného či bezúročnými půjčkami. Následná obnova pracovních míst by byla pochopitelně pracnější.

Ptal jsem se, co navrhují mimo ošetřovné pro postižené občany. Ošetřovné se netýká zdaleka všech, přitom propad příjmů řady z nich může být veliký. Lidé musí platit nájmy, hypotéky, často exekuce, energie. Bylo mi k mému překvapení řečeno, že krom ošetřovného vláda nic dalšího zatím nechystá.

A co odklady daně z příjmu?

Zatím tu tedy máme odklad z daně z příjmu za rok 2019, zdá se, že do konce června. Pak tu máme bezúroční půjčky pro podnikatele. Ty jsou ale v malém objemu. Pak je ve hře ošetřovné. Většiny občanů se toto vše netýká. Těmto lidem se ale propadl příjem, statisíce lidí žijí tak, že si neušetří každý měsíc ani v podstatě halíř či jednu dvě tisícovky. Tito lidé se nyní ocitají v neřešitelné sociální situaci. Zde mi bylo řečeno, že kromě ošetřovného zatím nic, což je velká nepříjemnost.

Zásadní, co padlo, to byla pro mě úplná novinka, že pan premiér chce předložit do sněmovny zákon, kterým chce změnit rozpočet ČR. V podstatě hodlá předložit ještě více deficitní rozpočet. Teď je to 40 mld… Je to docela zásadní informace.

Já jsem deklaroval, že SPD vítá všechna opatření, která povedou k sociálním a ekonomickým opatřením pro slušné a pracující lidi. O nich budeme rádi diskutovat. Ke všemu budeme přistupovat konstruktivně. Například jsme za rušení nákupu amerických bojových vrtulníků za 14 mld. Je to úplně k ničemu. Když Polsko a Maďarsko má stejnou výchozí pozici, přesto se rozhodly rekonstruovat ruské vrtulníky Mi. Oněch 14 miliard ušetřených by šlo nalít do sociálního a ekonomického sektoru. Vláda přišla s tím, že by omezila nákup obrněnců. Jsem rád, že tyto návrhy, co jsem Vám četl, jsme vládě navrhli před týdnem. Týden už je ale pryč, rekce je dost pomalá.

Kdyby se situace zhoršovala, virová krize v ČR ještě nekulminuje, držíme krok s virem? Děláme kroky napřed? Jsou úřady principiálně výkonné?

To, co kritizuji, že je pomalé, to není boj s koronavirem. Zde se vláda snaží, resp. poté, co zanedbala úvod. Nejsou roušky ani respirátory. Na konci ledna úřady upozorňovaly v souvislosti s Čínou, že nemáme dostatek pomůcek. Vláda zaspala. Když to u nás vzniklo, byla několikadenní prodleva, dokonce na pozadí italské situace. Teď se premiér snaží být aktivní, neříkám, že ne.

Úvodní kroky byly opožděné, proto se teď z toho horko těžko dostáváme. Vláda i premiér se snaží o aktivitu, plně si asi uvědomují, že na úvod to vláda plně zanedbala. My jsme kooperativní, konstruktivní, teď je důležité, abychom všichni spolupracovali.

Co se týče opatření: jde o podpůrná, sociální, ekonomická opatření na pomoc vlastním občanům, zde se přece nesmí váhat vůbec. Vezměte si, že je úterý, navrhovali jsme kroky více než před týdnem. A výslednicí týdne je co? Jen bezúroční půjčky pro živnostníky a ošetřovné… Jsme pro to, aby se tyto položky dále zvýšily. V podstatě se ale netýkají značné části lidí. Přitom každý musí platit nájmy, energie, mluvím o nízkopříjmových skupinách. Týden pryč a výsledkem jsou dva návrhy? Ostatní návrhy jsou poměrně jednoduché a zatím nejsou ani rozpracované.

Je možné něčím uklidnit či povzbudit občany? Něčím, co by bylo v praxi hmatatelné či prostě vidět?

Já nejsem ve vládě. Jsme (SPD) opozice. Proto je třeba si uvědomit, že SPD není vládní strana. My dáváme konstruktivní návrhy. Snažíme se s vládou spolupracovat, protože víme, že toho mají hodně, snažíme se vypracovávat návrhy, abychom vládě ulehčili práci a urychlili věci… Jako SPD neokopáváme kotníky, nepolitikaříme, bavíme se konkrétně. Musíme to vše vyřešit rychle, až to vyřešíme, budeme analyzovat chyby…

Spousta lidí mě kontaktuje, že opravdu musí platit nájmy, hypotéky atd. Teď mají výpadek, kvůli propadu příjmu v zaměstnání. Zde chybí opatření a reakce vlády je zde pomalá. Veškerá energie se věnuje opatřením proti koronaviru, ale toto musí jít ruku v ruce. Ministerstvo financí zaměstnává tisíce lidí, je dostatečná kapacita na to, aby část úředníků už pracovala na těchto opatřeních. Celkově řečeno, občané začínají být zoufalí, mají závazky.

Kdy pak zůstane čas občanům na případné stonání? Když mají k řešení tolik praktických věcí a hrozí jim propady v příjmech?

SPD dává návrhy vládě. Závazky občanů nepočkají. Majitelé nemovitostí ani nechtějí zlevňovat, co se týká nájmů. Řada z nich hraje mrtvého brouka a nechtějí se spolupodílet. Kvůli koronaviru tu nevzniká plošná solidarita.

Jak byste ocenil solidaritu v krizi na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, tedy v ČR?

EU se plně odhalila ve své podstatě. Elitě EU nejde o národy EU ani o jednotlivé národní státy. Jedná-li se o nařízení omezující naši svobodu či o dovoz migrantů, EU je celá léta mimořádně aktivní. Když přišel koronavirus, o EU neslyšíme ani slovo. Předsedkyně EK i francouzský prezident ještě kritizovali státy za to, že uzavřely hranice. Tím pádem měli v první řadě na mysli Českou republiku a Slovensko. EU není schopna jakékoli akce. Potvrzují se slova SPD, že EU musí skončit. Musíme se vrátit k modelu, který prosazuje SPD, tedy k situaci před lisabonskou smlouvou a před Maastrichtem. Budeme spolupracovat, to ano, ale jako svobodní a suverénní státy. Jde-li o vnitřní situaci v ČR, děkuji všem, kdo se snaží a kdo je ochotný pomáhat v součinnosti s našimi krajskými organizacemi. Je to v těžkém kontrastu s EU.

Děkujeme za rozhovor

