Ztratil se prezident? Chvilkaři zbystřili

Nikdy tak prezidentovi odpůrci netoužili vidět Miloše Zemana jako během epidemie koronaviru. Co je s hlavou státu? To byla častá otázka, kterou si pokládali především chvilkaři, ale z logiky věci nejen oni. Prezident byl v izolaci. Ale ta, alespoň ve vztahu k veřejnosti, brzy skončí.

Prezident Miloš Zeman pronese v tomto pracovním týdnu projev k národu. Avizoval to tiskový mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček. Podrobnosti celého projevu mají být zveřejněny dnes, ve středu 18. března. Můžeme spekulovat, že se pan Zeman nejspíš vyjádří k situaci s koronavirem v České republice a jak si v boji s epidemií počíná vláda. Možná vyzve národ ke vzájemné solidaritě, jak to již dříve udělal.

Prezident pronese tento týden projev k národu, řekl ČT mluvčí Hradu. Zeman minulý týden vyzval lidi k dodržování vládních nařízení kvůli koronaviru. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 17, 2020

První veřejné vystoupení

Půjde o první vystoupení prezidenta za delší dobu. Pan Zeman již v minulém týdnu prostřednictvím vyjádření svého mluvčího na Twitteru opakovaně podpořil vládní opatření proti šíření nového koronaviru a vyzval lidi k dodržování nařízení vlády.

Minulý týden pan Ovčáček zveřejnil krátké písemné vyjádření, ve kterém Zeman podpořil všechny kroky kabinetu Andreje Babiše kvůli koronaviru. „Nyní musíme všichni projevit bezpodmínečnou solidaritu. Prosím, dodržujte všechna nařízení, která vydává vláda České republiky. Není čas na sobectví, smlouvání a handrkování," sdělil ve vyjádření prezident.

Prohlášení prezidenta republiky 🇨🇿 pic.twitter.com/t51fDddiIC — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 13, 2020

Právě fakt, že pana Zemana delší dobu česká veřejnost neviděla, vyvolávalo jistou nervozitu. A překvapivě u lidí, kteří hlavu státu nemusí a často si do ní s chutí kopnou. Z jejich strany tyto spekulace byly protkány výsměchem a zpochybňování zdravotního stavu prezidenta. Korunu tomu nasadil politický sitcom Republika Blaník, který poslal Miloše Zemana na onen svět. Vtipné to nebylo.

Ano, hlava státu je tu také od toho, aby v těžkých chvílích povzbudila národ. Poskytla mu naději a klid v srdci. To brzy Miloš Zeman udělá. Hledá správnou chvíli, a to je dobře. A asi i lépe, než kdyby se ke koronaviru vyjadřoval každý týden před kamerami soukromé televize. To by nemělo takový efekt jako předem připravený projev.

Je důvod k obavám?

Sputnik se zeptal dvou osobností, co si myslí o tom, že se prezident Zeman delší dobu neukázal na veřejnosti. Je důvod k obavám?

„Není to u něho obvyklé. Usuzuji proto, že kdyby byl v pořádku, tak by k lidem promluvil. Je to jeho typická vlastnost, že by se chtěl zapojit a lidi podpořit. Proto si myslím, že nemusí být zdravotně v pořádku, a nebylo by to nic divného s ohledem na jeho věk. Bylo by tedy správné, kdyby to někdo vysvětlil, a zabránil tak spekulacím. Být nemocen je normální, a to i u prezidenta, není důvod to tajit. A to dokonce ani tehdy, kdyby byla situace vážnější,“ říká známá advokátka a šéfka Unie sebevědomé samosprávy Jana Zwyrtek Hamplová.

Roman Malach, člen Strany nezávislosti, má pro prezidentův opatrnější přístup pochopení. „Pan prezident patří do skupiny, která je koronavirem nejvíce ohrožena. Proto chápu, že se nechce vystavovat zvýšenému riziku, které by mu jistě na veřejnosti hrozilo. Nicméně předpokládám, že nezahálí. Podle webu Pražského hradu prezident nadále pracuje, účastní se různých uzavřených jednání apod. Myslím, že v současné době je to dostačující,“ říká.

Jak také míní pan Malach, není kriticky nutné, aby prezident vystoupil s projevem k obyvatelům republiky. „Odpovědnost za svoje chování v této situaci neseme každý sám. Myslím, že žádný projev na tom nic nezmění. To, že slyšíme pouze členy vlády, má svou logiku. Vláda má výkonnou moc, ona rozhoduje a ona také nese zodpovědnost. Nikdy jsem nebyl zastáncem dělání si osobní propagace za každou cenu. Toto si musí rozhodnout každý politik sám za sebe. Pokud je pan prezident přesvědčen, že takový projev nemá hlubší smysl, jeho rozhodnutí respektuji a respektoval bych i opačné rozhodnutí. Prezidentský projev by byl určitým gestem, ale reálně by jeho dopad na současný stav nebyl nejspíše žádný,“ říká ekonom.

„Slovo prezidenta, ať by to byl kdokoliv, v tuto dobu schází. Nic pochopitelně nevyřeší, ale bylo by na místě. I kdyby několik vět, jako symbol, byl by projev prezidenta na místě. Proto by měli lidé vědět, proč podobný projev zaznít nemůže,“ naopak říká paní Zwyrtek Hamplová.

Nemohli jsme se nezeptat na drsný díl Republiky Blaník. Je v pořádku, že se žertuje o smrti prezidenta Zemana?

„Už babička mi vštěpovala, že o smrti se nežertuje, ať jde o kohokoliv. Tedy není to můj šálek čaje, i když na Blaník jako takový se někdy ráda podívám. Tento díl je z mého pohledu přes čáru, ne snad proto, že jde o prezidenta, ale o smrt jako takovou. Obzvláště v této době. Smrt je krutá, a tak bych očekávala, že nebude předmětem tohoto typu humoru,“ říká držitelka ocenění Právník roku 2019 Jana Zwyrtek Hamplová.

„Přiznám se, že tento konkrétní díl jsem neviděl. Seriál znám, ale pouze starší epizody. Musím říct, že tento druh humoru je mi blízký a jsem velký zastánce svobody slova, tedy nemám žádné výhrady. Předpokládám, že diváci tohoto seriálu si dokáží odvodit, že jde o parodii. Jedná se o nadsázku a nemyslím, že by zde existovalo riziko, že by někdo mohl vzít tento seriál doslova. Filmů a seriálů, kde se zápletka točí okolo smrti prezidenta nebo jiné exponované osoby, vzniklo již bezpočet. Že se takové osoby stanou terčem humoru, je něco, s čím musí politik ve vysoké funkci počítat a skutečný státník se dokáže nad tyto věci povznést. Navíc se traduje, že ten, o kom se tvrdí, že zemřel, má před sebou ještě dlouhý život,“ naopak míní člen Strany nezávislosti Roman Malach.

