Tento týden uběhlo šest let od událostí na Krymu, jejichž následkem se poloostrov stal součástí Ruska. Na toto datum upozornil Polský institut mezinárodních vztahů (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych / The Polish Institute of International Affairs). Organizací nedávno vydaný informační bulletin uvádí, že po „anexi“ Krymu začala Moskva intenzivně zvyšovat svou vojenskou přítomnost v Černém moři a podařilo se jí dosáhnout převahy nad NATO.

Ve zprávě je Rusko tradičně obviňováno z militarizace pohraničních území a kromě toho autor dochází k závěru, že pro Severoatlantickou alianci bude obtížné dosáhnout parity v Černém moři. Zajímavé a zcela realistické pozorování. Moskva samozřejmě věnuje velkou pozornost rozvoji Černomořského loďstva, ale to všechno začalo již před krymskými událostmi.

„Moskva“ se opravuje, ale existují i další trumfy

Co je moderní Černomořské loďstvo? Ve srovnání se situací krátce po roce 2000 je jeho složení výrazně aktualizováno a nyní se jen málo podobá tomu, jak vypadalo v době gruzínsko-osetinského konfliktu v srpnu 2008.

Vlajkovou lodí flotily je stejně jako dříve raketový křižník Moskva projektu 1164, vybavený 16 odpalovacími zařízeními silných protiletadlových raket P-1000 Vulkan a také protivzdušným obranným systémem S-300F. Ano, loď, která byla vytvořena ještě v sovětské době, je v Sevastopolu již několik let opravována, ale po opravě znovu získá svůj status seriózní bojové jednotky. Rakety P-1000 Vulkan jsou považovány za jeden z nejúčinnějších nástrojů k prolomení obrany útočné skupiny letadlových lodí a mohou také zaútočit na nepřátelské území do hloubky 700 km.

Jako hlavní hladinové lodě Černomořské flotily je možné nazvat tři fregaty projektu 11356R: Admirál Grigorovič, Admirál Essen a Admirál Makarov. Lodě moderní konstrukce, vybavené komplexem Kalibr-NK a několika dělostřeleckými a protiletadlovými komplexy, představují velmi významnou sílu, která může zasáhnout pozemní cíle na velké vzdálenosti a provádět bojové operace proti námořním nebo leteckým silám.

Zvláštností lodí projektu je vybavení bojovým informačním systémem, který může shromažďovat informace z velkého počtu zdrojů. To umožňuje, aby se tyto lodě staly informačními centry pro různorodé formace loďstva, v nichž se mohou nacházet lodě, které na palubě nemají tak silné informační systémy. A takových lodí, které byly postaveny v 70. - 80. letech, je ve všech flotilách ruského námořnictva dost.

Ale to ještě nejsou všechny lodní novinky Černomořské flotily. V loňském roce bylo zahájeno předávání do výzbroje malých raketových lodí (MRL) projektů 21631 Bujan-M a 22800 Karakurt, které jsou rovněž vybaveny raketovým systémem Kalibr-NK.

Karakurt je kompaktní loď s prakticky strategickými schopnostmi, neboť pomocí „Kalibrů“ je možné zasáhnout pozemní cíle nacházející se ve vzdálenosti 2000 kilometrů nebo i více. Ve spojení s fregatami a dalšími loděmi flotily, které zajišťují cílové označení a obranu před útoky ze vzduchu, představují tyto malé lodě velmi impozantní sílu.

Ponorky s raketami Kalibr, které se vyznamenaly v Sýrii

Samostatně je třeba hovořit o ponorkách. Složení podmořských sil Černomořského loďstva v letech 1990–2000 nebylo příliš dobré: několik velmi zastaralých lodí postavených v 70. letech a jedna víceméně moderní nejaderná ponorka B-871 Alrosa s hydroreaktivním motorem. Tato modifikace je variantou známých lodí projektu 877 KILO, které jsou ve výzbroji všech flotil vojenského námořnictva Ruska, Číny, Íránu a Polska. Loď je od roku 1990 součástí flotily a už ji zřejmě nelze považovat za moderní.

V letech 2014–2015 začalo Černomořské loďstvo dostávat nové ponorky projektu 06363, které byly postaveny speciálně pro ruskou flotilu v Loděnicích Admirality v Petrohradě. Lodě projektu 06363 jsou nejmodernější ruské nejaderné ponorky, které jsou vybaveny raketovým systémem Kalibr (pro použití okřídlených raket z torpéd) i nejmodernějšími informačními systémy.

Rakety Kalibr, které se osvědčily během protiteroristické operace v Sýrii, mohou být použity k likvidaci pozemních cílů a také nepřátelských lodí a dokonce i ponorek.

Na Černomořské loďstvo se sázelo i před 10 lety

Do jaké míry jsou správné úvahy o tom, že ruská „militarizace“ Černého moře začala po sloučení Krymu s Ruskem? Pojďme se na to podívat.

V roce 2010 zahájily Loděnice Admirality stavbu první nejaderné ponorky B-261 Novorossijsk projektu 06363 ze série šesti ponorek, které měly být původně předány Černomořskému loďstvu. Již v roce 2012 bylo jasné, že lodě budou mít základnu v Novorossijsku, na černomořském pobřeží na Kavkaze, nikoliv na Krymu, a byly tam zahájeny práce na přestavbě základny s cílem přizpůsobení novým ponorkám. To bylo dlouho před událostmi na Ukrajině.

Velmi podobná situace byla s fregatami projektu 11356R. Stavba série lodí pro vybavení Černomořské flotily začala v roce 2010 a už tehdy se vědělo, že prvních šest lodí projektu 11356R pro ruské vojenské námořnictvo je určeno pro Černé moře. Očekávalo se, že tyto lodě budou mít základnu v Sevastopolu, kde se podle tehdejších mezinárodních dohod nacházela základna ruského vojenského námořnictva.

V létě roku 2010 bylo oznámeno, že malými raketovými loděmi projektu 21631 Bujan-M bude kromě Kaspické flotily vybaveno i Černomořské loďstvo. 28. ledna 2013, to znamená rovněž před událostmi na Ukrajině, byla podepsána smlouva o výstavbě „černomořských“ lodí projektu.

Samozřejmě, série malých raketových lodí projektu 22800 Karakurt se začala stavět, a to i s využitím loděnic na Krymu, až po znovusjednocení poloostrova s Ruskem. To je fakt. Myslím si však, že ve srovnání s ostatním obnovováním flotily v posledních letech je to jen malé, i když viditelné doplnění.

Převaha nebo obnova?

Do jaké míry se bojové schopnosti moderního ruského Černomořského loďstva zvýšily ve srovnání s úrovní roku 2000? Pokud jde o počet moderních lodí a ponorek, je nyní Černomořská flotila zřejmě na předním místě mezi ostatními ruskými loďstvy. Může se Černomořské loďstvo stát hrozbou pro NATO? Lokálně, na jednom území a na nějakou dobu - ano. Ve skutečnosti by však konflikt s nějakým členským státem NATO měl teoreticky vyvolat obranné mechanismy celé Aliance včetně Spojených států, a to již znamená nutnost čelit takovým skupinám sil námořnictva a letectva, jejichž útoky by Černomořské loďstvo stěží mohlo samostatně odrážet nekonečně dlouhou dobu.

Silnější loďstvo, které je navíc vybaveno silnou protiraketovou obranou, samozřejmě dává Rusku větší jistotu na jižních hranicích, ale je třeba brát také v úvahu, že i silná Černomořská flotila z roku 2020 má počet hlavních válečných lodí výrazně nižší než turecké vojenské námořnictvo. Takže je pravděpodobně předčasné hovořit o „převaze“. Spíše se jedná o obnovení některých možností ruského vojenského námořnictva v Černém moři.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.