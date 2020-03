Evropská integrace nemá alternativu? Iluze Srbska se rozplývají

Evropská unie nezvládá zkoušku lidskosti a solidarity, jelikož se izoluje před zeměmi mimo své hranice a odepírá jim pomoc v boji proti koronaviru. Srbský expert se domnívá, že reakce Bruselu, podobně jako jeho chovaní v době migrační krize, by konečně mohlo umožnit Srbsku pochopit, na které ze svých partnerů se může spolehnout a na které nikoli.

V neděli 15. března předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila ve své video zprávě na Twitteru, že Evropská unie omezuje vývoz zdravotnických ochranných prostředků. Von der Leyenová zdůraznila, že zákaz vývozu tohoto zboží platí v celé EU a je spojen s potřebou udržovat dostatečné zásoby zdravotnického materiálu uvnitř unie. Ostatní evropské země, do nichž se koronavirus rozšířil ze zemí EU, se tím pádem nemohou spolehnout na zdravotnické roušky, rukavice, ochranné oděvy a respirátory.

EU zkouškou neprošla

Poté, co se po prohlášení předsedkyně EK ukázalo, že EU neprošla zkouškou humanity a solidarity, požádal prezident Srbska Aleksandar Vučić o pomoc Čínu. Hned další den, v pondělí, ze země dorazily testy na koronavirus. Vučić následně poznamenal, že evropská solidarita je jen „pohádka na papíře“.

Politolog Aleksandar Pavić tvrdí, že každý už dávno pochopil, že celý tento mytologický příběh o EU je především jen marketingem:

„Po dlouhou dobu to byl příběh o nejsilnějších zemích EU a jejich zájmech. Prostě se schovávaly za EU. Jde především o Německo, které šířilo svůj vliv po celé Evropě pod záminkou, že jedná jménem Evropské unie, jménem takzvaného největšího světového projektu všech dob. Všechno vyšlo najevo již v roce 2015 během migrační krize, kdy se všechny tyto společné hodnoty, které by EU měla dodržovat, a veškerá její solidarita rozpadly“.

Pavić také připomíná, že když se Merkelová rozhodla přijímat migranty, příliš nemyslela na to, jaký to bude mít dopad na jiné země, a nezajímala se o jiné názory. Nicméně nyní, když nastala krize, která je mnohem horší než migrace, vyšlo najevo, že ve skutečnosti žádná solidarita neexistuje a že se každý přirozeně stará o své vlastní zájmy.

Iluze se rozplynuly

Pozitivní stránkou této krize může být podle Paviće skutečnost, že se vypořádá s iluzemi a že by nakonec mohlo přijít vystřízlivění a změny v srbské politice, které budou odpovídat pozorované skutečnosti. Domnívá se také, že by se Srbsko mělo vzdát představy, že Evropa nemá jinou alternativu.

„Co nás čeká v budoucnu, pokud v současné situaci EU, která si údajně přeje, abychom se připojili k unii, fakticky říká: vypadněte, jak chcete. Co se stane zítra, kdy začne nějaká nová krize, která určitě nastane, protože z toho všeho vznikne ekonomická krize,“ ptá se zdroj Sputniku.

Podle Paviće nebude po koronaviru už nic jako dříve a svět zůstane v destabilizovaném stavu po dlouhou dobu.

„Měli bychom mít červené čáry, což ovšem neznamená, že bychom je měli ukazovat všem. Není to ani správné, abychom o nich veřejně hovořili. Ale ti, kteří o nich potřebují vědět, by měli znát, co nemůžeme v žádném případě podniknout. Pokud nemáte červené čáry, pak jste otevřeni nejen vydírání, ale také případné agresi,“ poznamenává Pavić.

