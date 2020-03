Cenzura sociálních sítí? Hamáček se inspiruje Německem

Všimli jste si, drazí čtenáři? Sluníčkáři mají nového hrdinu časů koronaviru. Ti, kdo ještě před časem zatracoval sociální demokraty, teď velebí jejich předsedu a zároveň ministra vnitra Jana Hamáčka. Je to prý muž na správném místě. Dodá roušky, na tiskových konferencích vystupuje suverénně a ukazuje, že je skrytý politický talent. Jenže!

Cenzura přichází z Německa

Jenže! Pan Hamáček se možná ukazuje jako docela dobrý krizový manažer, který je schopen řídit rezort vnitra – tedy policii a hasiče – ale je to jen ten hezký obrázek, který máme vidět. To, co se veřejnost nemá dozvědět, nebo přinejmenším si nemá všímat, je alarmující. Jde o svobodu každého z nás.

Na tuto skutečnost upozornil liberální web Deník N. Takže nás sluníčkáři sotva mohou obvinit z fake news. A o co jde? Sociální sítě budou muset nenávistné komentáře, výhrůžky smrtí nebo nacistickou propagandu hlásit policii, a to včetně IP adresy počítače, odkud takový text přišel, což by mělo usnadnit vypátrání autora. S takovým opatřením počítá německá vláda.

Co to bude obnášet? Sociální sítě, jako je Facebook, Twitter nebo Instagram, budou mít nově povinnost samy od sebe speciálnímu oddělení Spolkového kriminálního úřadu (BKA) hlásit příspěvky, u nichž existují „konkrétní indicie“ pro to, že by mohlo jít například o trestné činy vyhrožování smrtí, podněcování nenávisti vůči skupině obyvatel, šíření dětské pornografie nebo přípravy teroristického útoku.

V rámci Spolkového kriminálního úřadu bude příspěvky posuzovat na 300 specialistů, kteří pak rozhodnou, zda případ postoupí státnímu zastupitelství.

Divíte se, co to naši sousedé zavádí za cenzurní praktiky? Tak to se podržte. Tato opatření se zalíbila i Praze. Konkrétně česká policie i ministerstvo vnitra zjišťují , jak by se dala iniciativa zavést do našeho práva.

U nás to zatím ještě nejde. Uvedení do trestního zákoníku by nebylo tak hladké. Ale je s podivem, že za situace, kdy v republice řádí koronavir, se policie zabývá myšlenkou na zřízení ideologického filtru na sociálních sítích. Opravdu je teď ten pravý čas?

A možná, že ano. Možná, že hrdinný ministr vnitra si myslí, že mu to projde. Že si lidé nevšimnou, že zatím, co šijí roušky, sociální sítě je lustrují a cenzurují. A policie následně stíhá. Jde o plané obavy? Ale co vás nemá! Jen si vzpomeňte na případ poslankyně za SPD Karly Maříkové, která má být stíhána jen proto, že na sociální síti vyjádřila svůj postoj k migrantům. Všechno to hezky do sebe zapadá.

Návrat zdravého rozumu

O pokusu zavést hrubou cenzuru sociálních sítí si Sputnik pohovořil se známým politickým aktivistou a předsedou Občanského sdružení Jeden domov Pavlem Pešanem.

„Myslím si, že od toho, co je rasistické, či nějak jinak trestné, je policie a soudy. Nevím, proč by roli policie měly suplovat soukromé subjekty, kdy navíc pojem nenávistné je používán velmi gumovým a účelovým způsobem. Například pokud máte jiný názor na nelegální migraci než je ten ‚euro´ oficiální, tak je tento pojem často používán jen proti razantně vyjádřenému nesouhlasu,“ říká politický aktivista.

Ale proč právě teď? V Česku řádí koronavir a policie se stará o cenzuru? Nepřijde to zvláštní?

„Zvláštní mi to nepřijde, tahle agenda je rozjetou mašinérií a nyní jen setrvačností pokračuje dál. Otázkou je, zda po zvládnutí současné virové epidemie se bude tato agenda dále rozvíjet, paradoxně může tato epidemie přispět k návratu zdravého rozumu a smetení neomarxistických pološílených vládců EU,“ míní expert.

Nemohli jsme se také nezeptat na zásadní otázku. Neodhalil koronavir to, že žádná nenávistná propaganda vlastně neexistuje, ale na sociálních sítích se šíří zdravá skepse, třeba ohledně migrace?

„Ano, myslím, že se můžeme zase probudit do normálního světa. Naděje umírá poslední,“ říká Pavel Pešan.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.