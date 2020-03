Neparlamentní opozice Babišovi říká: Politika stranou, ale zrušte 100kilometrový perimetr!

Politická platforma, která spojuje malé opoziční neparlamentní strany, Aliance národních sil (ANS) se obrátila na premiéra Andreje Babiše s otevřeným dopisem, ve kterém (a to poprvé!) vyjadřuje podporu úsilím kabinetu. Jde o opatření na zastavení epidemie koronaviru v Česku.

„Politika stranou,“ prohlašují členové ANS a naléhavě vládě doporučují zrušení 100kilometrového perimetru, do kterého čeští občané mohou jezdit do práce do Německa a Rakouska. Je pravdou, že není jasné, v jaké situaci se ocitnout rodiny těch, kteří přijdou o práci v sousedních zemích. Kvůli vysvětlení se Sputnik obrátil na předsedkyni Aliance národních sil Vladimíru Vítovou.

Vítová: Autorem tohoto návrhu o 100kilometrovém perimetru je ministr české vlády Jan Hamáček. Dle vlastního vyjádření k tomuto kroku přistoupil na žádost svého rakouského kolegy Wolfganga Peschorna. To znamená, že ministr nejednal primárně v zájmu českých občanů, ale na základě požadavku Rakouska. V Německu pracuje přes 40 tisíc Čechů (37 tisíc podle Eurobarometru, pozn. red.). Za prací pravidelně dojíždí za prací až 90 procent z těch, kteří v Německu pracují. Počet českých zaměstnanců jen v sousedním Bavorsku je 25 tisíc. Pracují ve službách, výrobě a pohostinství. Počet pendlerů v Sasku je kolem 6000 lidí, hlásí Spolková agentura práce, Institut pro výzkum trhu práce a povolání o pendlerech. Podle statistik rakouského úřadu práce Arbeitsmarktservice pracuje v Rakousku přes pět tisíc Čechů (podle Eurobarometru 13 tisíc, pozn. red.). K 16. březnu bylo v Německu potvrzeno 7 029 případů (dnes 12 327, pozn. red.) nakažených koronavirem. V Rakousku bylo k 17. březnu potvrzeno 1 332 případů (dnes 1 471, pozn. red.). Vytvoření infekčních kanálů, jakými jsou pravidelné cesty našich pracovníků do dvou sousedních – velmi infekčních – zemí, snižuje účinnost českého vládního nařízení – k nimž přistoupila vláda – takřka k nule.

Existuje však nějaké rozumné řešení tohoto složitého problému? Co navrhujete?

Jestliže naši sousedé tolik stojí o přítomnost našich sociálních a zdravotních pracovníků, nechť jejich vlády rozhodnou o dočasném pobytu (a ubytování zdarma) těchto našich občanů na svém území až do pominutí platnosti mimořádných opatření, k nimž vláda ČR v souvislosti s pandemií přistoupila. Pochopitelně pouze s jejich souhlasem a vědomím, že do ukončení krize se budou moci na území vlasti kdykoliv vrátit. Ovšem jen jednou a bez možnosti další pracovní cesty do doby, než krize skončí. Rodiny lidí pracujících u našich sousedů se v této době nouzového stavu musí podřídit vládním nařízením ČR úplně stejně jako každý občan. Z principu není pro zdraví naší společnosti správné, aby zde existoval dvojí metr.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.