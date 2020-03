Bývalý ministr financí se podělil o názor, jak oživit hospodářství po pandemii. Třetímu sektoru se to sotva bude líbit

„Mezi lidmi ubývá cash. Krachují restaurace. Hospodářský život je poškozen. Riskujeme velkou hospodářkou krizi. Abychom se jí vyhnuli, musíme okamžitě zastavit šíření koronaviru v Praze. Proto iniciuji čtyři body, které jsem představil radním Prahy.“ (Bc. Robert Vašíček)

„Musíme vymýtit virus, zachránit ekonomiku a taktéž pracovní místa. Naši představitelé nesmí svými opatřeními zadusit hospodářství ČR. Musíme zabít virus, ale ochránit lidi, nelze s vaničkou vylít dítě, jak se říká…Uděláme-li to všechno dobře, podaří se zachovat značnou část stávajícího provozu…“ (Robert Vašíček)

Navrhujete řešení ke koronaviru v ČR i ve světě, spolupracujete s exministrem financí panem Vlastimilem Tlustým…

Bc. Robert Vašíček: Na konci února jsem na zasedání Prahy 11 navrhl bod ke koronaviru. Bojoval jsem za to, by zastupitelstvo zveřejnilo pandemický plán. Aby jej alespoň vytvořilo. Byl jsem odmítnut. Zastupitelé se mi 27. 2. vysmáli. O pár dnů později byli první nakažení. Dnes se nákaza projevuje po celé ČR. Pracuji na zjištění, jak virus v ČR zastavit. Máme již zkušenosti v Asii. Byl jsem dnes na magistrátu Prahy navrhnout bod – Stop koronaviru v ČR! Chtěl jsem, aby o naší iniciativě lidé věděli a radní Prahy se tím řídili.

Bod č. 1: Bezprecedentní informační kampaň – je třeba lidi imunizovat vitamíny. Když jíme pravidelně čerstvou zeleninu, jsme celkově vitaminizováni. Co se stalo? Babišova vláda sice povolila obchody s potravinami, ale byly uzavřeny klasické trhy. Na trzích byla zelenina od zemědělců z ČR. Je hodnotnější než „EURO-zelenina“ z hypermarketů. To způsobuje, že lidé dnes nemají přísun vitamínů a minerálů. Jejich nedostatek akceleruje právě pandemií viru. To je první bod, tzn. informační kampaň a otevření tržnic.

Bod č. 2: Obnáší vytvoření zdravotnické a dobrovolnické služby/sítě, která by zajišťovala servis nakaženým a nemocným, kteří už mají diagnózu viru COVID-19 potvrzenou. Je třeba, aby lidé stonali doma a někdo jim pomohl. To můžou dělat jen proškolení lidé. Důležité je, aby se oni sami nenakazili. Proto je třeba, aby toto vše řídil stát. Nákupy, venčení pejsků apod.

Bod č. 3: Je třeba testovat maximální množství lidí na koronavirus. Je třeba 3x po sobě po 14 dnech udělat testování plošně, v odběrových stanech. Je třeba sehnat dobrovolníky na odběry, kteří budou provádět výtěry z úst. Je třeba na to zřídit i rozpočet, zde je každá koruna dobrá. Chceme k tomuto účelu použít metodu, již vyvinula paní Soňa Peková v laboratoři Tilia.

Metoda Pekové umožňuje rychle provést testy z výtěru z úst, to abychom co nejdříve vyjevili případy kontaminovaných spoluobčanů. Jsme schopni tyto jedince dát do karantény, tak aby to bylo pro všechny schůdné. Je třeba prostě vědět, jak se virus šíří. Šíří se hlavně kapénkami. Proto nosíme roušky, nosme je, byť nemají 100% účinnost. Virus zůstává v aerosolu. Proto je klíčová také karanténa.

Dnes jsem navrhoval i bod č. 4: Obyvatelé Prahy musejí být vybaveni respirátory třídy FFP 3. Tato třída má téměř maximální ochranu. Až bude celá populace Prahy vybavena FFP 3 respirátory, musí být nařízeno, aby do hlavního města nepronikal nikdo bez těchto respirátorů. Je třeba narušení nařízení tvrdě trestat. Bod 4 bude samozřejmě vyhlášen po konzultacích s vládou ČR. Postupně bude možné obnovit provoz třeba stravovacích zařízení za podmínek důsledného nošení respirátorů. Ekonomika musí být zachráněna a s ní i pracovní místa.

Má stát dost prostředků, aby se s virem vypořádal, ale aby také následně pomohl lidem v nouzi? Včera šéf odborů Josef Středula na tiskovce řekl, že to bude jiná ČR, než jakou si ji do teď pamatujeme a jak ji prožíváme…

Řešitelné to je, ale zřejmě přijde inflace. Počítejte s tím, že peníze ztratí hodnotu. Řada lidí bude ožebračena. To hrozí stejně, jako úbytek pracovních míst. Už teď jsou propouštěni lidé v gastronomii a ve službách. Jak říkám, otevřeme tržnice, nechme hotely v omezeném režimu, ať tam všichni nosí povinně respirátory: jak hosté, tak personál. Musíme se vyvarovat toho, aby se třeba 100 000 lidí v Praze ocitlo bez práce.

Celý rozhor s Bc. Robertem Vašíčkem sledujte ze záznamu přímého přenosu

Jaké dotazy jsme písemně položili panu exministrovi Tlustému?

S panem Bc. Vašíčkem navrhujete řešení na zastavení koronaviru. Z hlediska rozpočtu ČR, jsou-li tato opatření proveditelná a zajistitelná, pokud by se měla týkat drtivé většiny občanů? Jaké konkrétní kroky by měla v nastalé situaci činit vláda?

Ing. Vlastimil Tlustý, CSc.: Plošné testování všech obyvatel na koronavirus samozřejmě není levné, ale jeho cena je zanedbatelná ve srovnání se zpomalením celé ekonomiky jako důsledku karantény.

Došlo ke skluzu při vyhlašování karantény ze strany vlády?

Zda vláda vyčkávala se zavedením karantény, nevím, nicméně zvažování stránky zdravotní i ekonomické je u tak ekonomicky drastického opatření, jako je omezení pohybu osob (a tím i ekonomické aktivity společnosti), nutné.

Jinak je tomu ale u zajištění respirátorů, roušek a dezinfekce. To je opatření natolik levné, že má být využito okamžitě nebo dokonce s předstihem. To, že právě zajištění těchto pomůcek pro obyvatelstvo, a dokonce i pro zdravotní personál má několikaměsíční zpoždění, to považuji za velké selhání s obrovskými ekonomickými škodami.

Lze čekat recesi, jakou?

Ekonomika se zákonitě propadne do krize. Její hloubka závisí na délce karantény, a proto její rozměr dnes nelze odhadnout. Aby byla zpět rozběhnuta, měla by vláda nahradit škody po jejich prokázání, zavést ekonomické a administrativní úlevy, zejména daňové, a to jak cíleně na poškozené podniky a živnostníky, tak pro celé dotčené obory… Zničující by byly opačné nápady, tedy zvyšování daní nebo zavádění nových daní.

Revitalizaci bych začal zejména následujícími úsporami, zaprvé se musí zařídit – zrušení individuálních subvencí a dotací pro podnikatelské subjekty a zachování těchto podpor pro veřejné účely. Dále se musí prosadit zásadní změna systému sociálních dávek tak, aby motivovala k práci. Musí se přikročit k omezení financování veřejně prospěšných organizací z daní nás všech pouze na sociální, zdravotní a prokazatelně humanitární účely (určitě ne politicky zaměřené). Konečně je důležité, aby se snížila byrokracie a zredukovalo úřednictvo.

Děkujeme oběma za rozhovor.

