Matovičově vládě není co závidět… Názor

Jen co se zformovala nová vláda Igora Matoviče, okamžitě byla vystavena ostré kritice. Podle názoru poslance za stranu Směr-SD Ľuboše Blahy se v době největší krize objevili ve vedení země amatéři. Zda to tak je, a co může Slovensko čekat od své nové vlády, sdělil Sputniku korespondent Slovenských národních novin Dušan Kerný.

Kerný: Je to atmosféra, když z vlády do opozice poslali voliči dosud silnou vládní stranu, která byla u moci 12 let. To jsme v novodobých dějinách zažili už dvakrát, vždy šlo o kategorickou výměnu, zásadní odmítnutí předchozí vládní politiky a vždy obě velké strany v opozici postupně zanikly. Nyní se situace opakuje avšak s tím, že nový parlament a nová vláda je v situaci, kterou jsme nikdy neměli: vypuknutí pandemie koronaviru prudce změnilo priority. Vláda nemůže nastoupit s prvořadým bojem proti korupci, se kterým vyhrála masivně volby. Prvořadé jsou problémy s pandemií. Toto bude první vláda od vstupu do Evropské unie, která bude čelit ekonomickým problémům, výrobu zastavily dočasně čtyři automobilky, pilíře slovenské ekonomiky. Vyvrcholení pandemie se očekává v polovině dubna a vláda bude muset řešit řadu problémů na denním pořádku, to bude klást velké nároky na úroveň politického rozhodování. Ministři se nebudou moci skrývat za široká záda předsedy vlády, který s takovou masivní podporou voličů změnil politickou mapu Slovenska.

Co čeká nové ústavní činitele a co od nich očekává veřejnost?

Je nutné si uvědomit, že nikdo přesně vlastně neví, co bude zítra, je mnoho nejistoty a také pocit velké nejistoty. Obyvatelstvo nečeká na politické souboje, ale na velmi konkrétní řešení. Politika vyžaduje podporu a disciplinovanost obyvatelstva, bez které to nejde. Nejde jen o karanténu a její dodržovaní, je nutné řešit výpadek příjmů obyvatelstva, které přišlo o práci vzhledem k rozhodnutí vlády nebo je odkázáno na různé sociální dávky. Problémem je laxnost některých lékařů, jejichž počínání vedlo k tomu, že desítky zdravotnického personálu jsou v karanténě. Zhroutil se, někde z večera na ráno, schengenský systém volného přechodu hranic s českými a maďarskými sousedy, je nutné řešit např. ty, kteří mají byty a domy v Maďarsku, ale pracují na Slovensku, nebo volný přechod lékařů a ošetřovatelek do Rakouska, v Česku zase do Bavorska. Jsou to každodenní problémy, je nutné je řešit hned. Oni určují ministrovi tempo práce a ne naopak. Tomuto žádná vláda zatím nečelila. Co se stane, když onemocní, bude infikovaných odhadovaných 10 procent z 5,5 milionu obyvatel? Přinejmenším dva týdny máme vycházet z domu jen v nezbytných případech, ale po dvou týdnech se zřejmě situace nevrátí do „normálu“, otázka je, co bude nový „normál“. A odpovědi se budou očekávat od vlády.

Přesto se ozývají velmi kritické ohlasy na adresu sestavy nové vlády, proč?

Kritici vlády zapomínají na fakt, že všechny čtyři strany vládní koalice vedli úspěšní podnikatelé. V podstatě poprvé máme na Slovensku sestavu , v jejímž čele stojí předsedové stran – milionáři. Část z nich vedla šikovnou předvolební kampaň, to se týká dvou nejsilnějších stran - OĽaNO a Jsme rodina, první obsadila sedm ministrů včetně silových resortů, druhá například předsedu paramentu. Třetí, liberální SaS, která obsadila ekonomické resorty a ministerstvo zahraničí. Nyní je otázka, jak šikovně si budou počínat ve vládě a zákonodárném sboru. Otázka je, zda budou umět stát řídit tak úspěšně jako své firmy, nebo jestli se to vůbec dá. Jistěže je o tom velmi mnoho pochybností. Ale druhá nejsilnější politická strana, dosavadní vládní Směr-SD, již předem složila obvyklé parlamentní zbraně, prohlásila, že v nynější krizi bude všemožně pomáhat a až krize pomine, nastane obvyklý parlamentní politický boj.

Znamená to, že dosud vládní Směr-SD odchází do opozice bez opozičního programu?

Vůbec ne, naopak odcházející slovenská vláda mezi prvními zareagovala na krizi, dříve než sousedé, spíše než Německo, mnohem dříve než Merkelová. Slovenská vláda pochopila v rozhodujícím týdnu, že virus se nedá zastavit, ale je nutné dělat vše pro to, aby se zpomalil jeho nástup a tedy získal čas. Vláda v čele s předsedou vlády Pellegrinim na několik dní doslova vygumovala ostatní z televizních obrazovek, takový masivní byl její informační nástup, který si získal autoritu odborníků, ale kritiku nové vládní koalice. Pellegrini, kterému vyhradili v novém parlamentu, jako příslušníkovi opozice, funkci místopředsedy, se ukázal nejen jako pilný manažer, ale i politik nezávislý na dosavadním nejsilnějším muži Směru-SD, dlouholetém předsedovi vlády Robertovi Ficovi. Pellegrini s sebou stáhl i ostatní členy vlády ze své strany a ti dnes sedí v novém parlamentu. Peter Pellegrini ve svém rozlučkovém projevu v hlavním vysílacím čase sedmkrát mluvil o slovenském národě a vlastenectví a v závěru se rozloučil zvoláním o potřebě Boží ochrany.

To jsme tu dávno neměli. Pellegrini a Směr-SD se zřejmě neloučí.

Zahraniční politika ve volební kampani vůbec nebyla tématem, mění se něco po nástupu vlády?

Nejvýraznější změnou bude důraz na důslednou aktivní roli ministerstva obrany v plnění našich závazků v alianci NATO, jako i vlivu na veřejnost, pokud jde o vnímání Ruské federace jako hrozby. To ovlivní zřejmě i podobu účasti Slovenska nejen na oslavách 75. výročí konce války v Moskvě, ale i na samotném Slovensku, jen aby to nepodpořilo pozitivní vztah k Rusku či Putinovi nebo roli Ruska v dnešním světě. Zřejmě nelze počítat s takovou intenzitou vztahů, jaká byla dosud mezi předsedy parlamentů a ruské dumy. I když nový předseda parlamentu před časem vítal Marie Le Penovou v Bratislavě srdečnější než Putin v Kremlu. Pokud jde o veřejnost, ta s překvapením zjistila, jak účinně se komunistická Čína vyrovnává s pandemií a zároveň s nepředvídavostí Evropské unie, ba její ohromující neschopností účinně a zejména včas pomoci národním vládám. Celkově se nálady veřejnosti v této oblasti změnily, dá se to zvlášť pozorovat na internetu na sociálních sítích, na Slovensku se, dá se říci, uvažuje jinak než před vypuknutím krize.

