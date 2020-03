Slováci zoči-voči pandémii: prázdne centrá, kontroly na hraniciach, obavy z pádu ekonomiky

Slováci čelia najprísnejším opatreniam v posledných desaťročiach. Napriek tomu, že rozšírenie koronavírusu je v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami miernejšie, to najhoršie Slovensko ešte len čaká.

Zatvorené sú letiská, školy, športoviská, kultúrne inštitúcie, obchody, bary a čiastočne aj štátne hranice. Pre sektor zdravotníctva je vyhlásený núdzový stav a armáda je v pohotovosti. Výrobu prerušujú obrie automobilové závody, ktoré ťahajú slovenskú ekonomiku. Veľká časť zamestnancov má naradený home office. Ministerstvo financií predĺžilo termín na odovzdanie daňových priznaní.

Nedostatok ochranných rúšok zneužívajú niektoré predajne, ktoré niekoľkonásobne zdvihli ich cenu. Ľudia si ich preto šijú doma sami.

Tieto opatrenia sa však môžu ešte výrazne sprísniť. Situácia sa mení z hodiny na hodinu.

© Sputnik / Július Kukučka Slovenská realita během pandemie

Sprísnený režim na hraniciach

„Púšťame len ľudí, ktorí majú v SR trvalý či prechodný pobyt, alebo majú slovenský pas. Každý, kto však prichádza zo zahraničia musí absolvovať 14 dňovú karanténu,“ hovorí policajt na hraniciach s Maďarskom. Ďalej dodáva, že výnimku majú Slováci žijúci pri hraniciach, ktorí majú na druhej strane hranice zamestnanie.

Sme na hraničnom priechode Šahy – Parassapuszta. Niekoľko Slovákov, ktorí to majú namierené do Maďarska sa po upozornení na 14 dňovú karanténu väčšinou otáča naspäť na Slovensko. Slovenskí vodiči prichádzajúci z Maďarska či vodiči nákladnej dopravy sú zastavení hliadkou pozostávajúcou z niekoľkých policajtov a vojaka. Následne sú poučení o vzniknutej situácii a dostávajú informačný manuál. Zahraniční sú otočení naspäť na územie Maďarska.

„Mal som v pláne navštíviť rodinu vo Vacove,“ hovorí pán Ondrej, ktorý z neďalekej čerpacej stanice telefonuje rodine do maďarského mestečka, že ho nemajú čakať. Následne dodáva: „Asi sa tak skoro neuvidíme. Nepáči sa mi to.“

© Sputnik / Július Kukučka Slovenská realita během pandemie

O niekoľko dní na to Maďarsko takisto uzavrie svoje hranice. Bez výnimky a tak mnohí Slováci v Maďarsku na niekoľko hodín za hranicami uviaznu. Až po rokovaní so slovenskou stranou je výnimka obyvateľom v pohraničí obnovená.

Neskôr svoje hranice uzatvárajú aj Česi a Poliaci. Schengenský priestor prestáva na niekoľko dní existovať. Hranice uzatvára aj Európska únia. Nasledujúci mesiac nevpustí na svoje územie žiadneho cudzinca. Otázne je to, ako sa toto opatrenia darí dodržiavať na turecko-gréckej hranici, kde grécke bezpečnostné zložky chrániace južnú hranicu únie čelia prílevu migrantov z Turecka.

© Sputnik / Július Kukučka Slovenská realita během pandemie

Prázdne centrá i ulice

Trenčín, Bratislava, Nitra. Tieto mestá sme navštívili cez víkend. Za normálnych okolností by ulice, námestia a nákupné centrá boli plné ľudí. Tentokrát ich však stretávame len zopár.

„Idem skúsiť či v lekárni nemajú ešte nejaké rúška a dezinfekčné prostriedky. Aj keď pochybujem. Všade je to beznádejne vypredané,“ hovorí pani Janka v jednom z nitrianskych nákupných centier a dodáva: „Keď tak kúpim aspoň nejaké lieky na chrípku, čaje a tak...“

© Sputnik / Július Kukučka Slovenská realita během pandemie

Pán Miloš si prišiel vytiahnuť hotovosť. Jeho banka má v meste len niekoľko bankomatov a ten najbližší v nákupnom centre. V nitrianskom nákupnom centre sú otvorené len tri prevádzky – potraviny, lekáreň a drogéria. Ostatné obchody museli zostať zatvorené. Stíchla hudba, zhasli svetlá, počet ľudí na chodbách veľkého centra sa dá spočítať na jednej ruke.

© Sputnik / Július Kukučka Slovenská realita během pandemie

V bratislavskom nákupnom centre na nábreží Dunaja je situácia podobná. S tým rozdielom, že hliadky štátnej a mestskej polície kontrolujú či sú skutočne všetky prevádzky zatvorené a ľudí, ktorí nenakupujú vyzývajú, aby centrum opustili.

© Sputnik / Július Kukučka Slovenská realita během pandemie

„Ak nepotrebujete navštíviť potraviny, drogériu, lekáreň alebo bankomat, tak sa tu, prosím zbytočne nezdržiavajte,“ hovorí jeden z policajtov aj nám. Ľudí, ktorí si napriek situácii vyšli na „prechádzku“ do nákupného centra nie je veľa, ale nájdu sa aj takí. Nikto z nich však nerobí problémy a po upozornení opúšťa priestor centra.

© Sputnik / Július Kukučka Slovenská realita během pandemie

Podobne sú na tom i pešie zóny, korzá či námestia. Ľudia síce chodia von, no v menšom počte, väčšinou majú na tvári rúška.

Neistá budúcnosť

Nariadenie zatvoriť väčšinu prevádzok vyvoláva obavy v súkromnom sektore. Nikto nevie momentálne predpovedať ako dlho budú opatrenia v platnosti. Vrchol epidémie je pritom na Slovensku ešte v nedohľadne.

V utorok vydal Inštitút pre zdravotnej politiky analýzu s tromi možnými scenármi vývoja (pri vysokej, strednej a nízkej mobilite obyvateľstva). Ten najmiernejší (pri nízkej mobilite) predpokladá, že vrchol nákazy Slovensko dosiahne približne o 110 dní, čiže niekedy v polovici júla. Infikovaných má byť približne 10% populácie, čo je vyše pol milióna ľudí. Samozrejme len časť z tohto počtu bude mať príznaky choroby a len zlomok z nich bude nevyhnutné hospitalizovať.

Na Slovensku je nárast nakazených zatiaľ výrazne pomalší ako v okolitých krajinách. Napríklad v susednom Česku len zo stredy do soboty oznámili nárast z 572 na 925 prípadov a v krajine platí núdzový stav a zákaz vychádzania vo bez rúška. Na Slovensku pribudlo 33 nových prípadov, celkovo je k 21. marcu v republike 137 pacientov.

No i tak sa nedá s určitosťou povedať, ako dlho budú v platnosti aktuálne opatrenia resp. či sa ešte nesprísnia. A následne aký bude mať toto všetko dopad na slovenskú ekonomiku.

Krachovanie prevádzok či znížené mzdy zamestnancov počas nariadeného voľna totiž môžu spôsobiť veľmi tvrdé dopady ako na rodinné rozpočty, tak i na ekonomiku štátu.

Ďalšie pochybnosti o vývoji šírenia koronavírusu na Slovensku spôsobuje aj obava z rozšírenia choroby do osád rómskych komunít. Viacerí analytici upozorňujú na možnosť strmého nárastu počtu chorých a možné problémy so zabezpečením karantény takýchto lokalít.

Výmena politických garnitúr

Ďalšie obavy vyvoláva aj výmena vlád. Pandémia totiž začala rezonovať po parlamentných voľbách 29. februára. Vláda Petra Pellegriniho sa preto musela ešte zmobilizovať a na dennej báze riešiť krízové situácie. Za všetky možno spomenúť zabezpečenie ochranných rúšok, rokovanie so zástupcami zamestnávateľov, výrobcov a distribútorov energie, rokovanie o návrate tisícok Slovákov či už v prípade dovoleniek či dlhodobého pobytu z pracovných dôvodov, alebo zabezpečovanie kapacít v štátnych zariadeniach na karanténu všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia.

© Fotolia / Yulia Buchatskaya Čaputová jmenovala novou vládu Slovenska. Kdo a v jakém křesle teď bude? „Peter Pellegrini a jeho vláda doteraz situáciu zvládala celkom dobre a udržovala si vecný prístup,“ myslí si politický analytik Branislav Fábry z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

„Zvlášť dôležité bolo, že premiér dokázal ukľudniť situáciu, otvorene odpovedá na položené otázky a nekamufluje. Samozrejme, nastali aj niektoré chyby, Igor Matovič však zbytočne vládu atakuje a konfrontačný spôsob, akým pristúpil k téme, nie je šťastný,“ dodáva Fábry narážajúc na niekoľko zasadnutí krízového štábu, ktorých sa zúčastnil aj Matovič, no zároveň po ktorých nešetril kritikou.

Na adresu výmeny vlád zaznelo aj niekoľko iných návrhov. Predseda hnutia Socialisti.sk Eduard Chmelár vyzval prezidentku, aby nevymenovávala novú vládu, pokým bude trvať kríza.

Exminister školstva Juraj Draxler zase píše o možnosti krízovej nadstraníckej vlády.

„Ľutujem, že nie sme natoľko civilizovaní, aby sme sa vedeli dohodnúť na nestraníckej, krízovej vláde. Do septembra, alebo aspoň do leta. Bohužiaľ, v našich podmienkach, kde nemáme dostatočné spoločenské filtre na určovanie, kto sa kam vlastne hodí, by sme vládu kompetentných a nestranných zostaviť asi nevedeli,“ napísal exminister na sociálnej sieti.

Branislav Fábry na záver upozorňuje, že problémy budú narastať aj ďalej bez ohľadu na to, kto bude konkrétne ministerstvo kontrolovať: „Problémy budú pribúdať a bolo by veľmi nešťastné, keby sa nová vláda sústredila primárne na „hľadanie vinníkov“. Dôležité však bude aj to, aby niektorí členovia vlády dokázali prekonať svoje ideologické predsudky a dokázali sa poučiť aj od mimoeurópskych komunistických štátov, ako napr. Čína“.

Vo štvrtok totiž priletel z Číny slovenský vládny špeciál, ktorý na Slovensko doviezol milión rúšok a približne sto tisíc rýchlotestov.

