Kohlíček: Svět po pandemii. Dojde jistě k přehodnocení ultra liberálních trendů

Petr Mach, bývalý předseda Strany svobodných a v minulosti rovněž poradce prezidenta Václava Klause, píše, že „Evropská unie je domeček z karet. V době bouře zjišťujeme, že je to jen domov pro vyplašené dobře placené úředníčky“. Podle bývalého velvyslance v Rusku a analytika Jaroslava Bašty se Evropská unie od začátku pandemie projevila jako zbytečná instituce.

„Nejedná se o náhodná stanoviska tvrdých kritiků Evropské unie, mnozí dnes přeceňují svůj postoj k zásadám evropské integrace, stanoveným v EU,“ uvedl v rozhovoru pro Sputnik bývalý poslanec Evropského parlamentu Jaromír Kohlíček, který dobře zná mechanismus Evropské unie zevnitř.

Kohlíček: Ukazuje se, že v čele EU nemáme státníky, ale nanejvýš politiky malého formátu, které vývoj zaskočil. EU je v případě krize neschopná přijmout operativní řešení. Administrativní moloch není schopen rychlé reakce a velké státy – Itálie, Španělsko a Německo – přijímají opatření pozdě. V tomto případě jsou opatření vlády ČR, které hloupě kritizovala předsedkyně EK, zcela na místě. Zatím nejsou velcí kormidelníci EU schopni nic vymyslet. Proto musíme v jednotlivých státech situaci řešit sami. A to úměrně schopnosti našich vlád. Vedení EU na situaci, která vznikla, není schopné reagovat a vývoj pandemie jej zaskočil. Návrhy na řešení obvykle přicházejí z velkých zemí EU. Tam dnes panují rozpaky. Proto zatím probíhají jen nejrůznější konzultace – a to poloilegálně.

Proč se to tak děje?

© AP Photo / Markus Schreiber Německá vláda: Merkelová se rozhodla jít do domácí karantény připraven na dobu velkých katastrof a zvratů. Proto se dnes jednotlivé země podle schopnosti svých vlád snaží samy situaci řešit. Je to stejné jako migrační krize a bude zajímavé, jak budou vlády řešit ekonomickou krizi, kterou epidemie pouze urychlí. Opět bude EU neschopna reagovat s předstihem na vývoj situace, ale EK se bude tvářit jako by vše bylo pod kontrolou. V návaznosti na epidemii nutně přijde krize ekonomická a další mezinárodní komplikace. Je již dnes jasné, že režim pohybu osob a zboží – asi i služeb a kapitálu se změní. Ultraliberální experiment se v EU v době krize neosvědčil. Volný trh zjevně v dnešní situaci nefunguje a závěry nutně přinesou nové pohledy na roli státu a na nutnost omezení nejrůznějších „svobod“, a to zejména u velkých vlastníků kapitálu.

Jak změní pandemie koronaviru globální společenství? Bude více sjednoceno, nebo se všichni zamknou ve svých bytech (ve svých zemích)? Posílí se globalizace, nebo naopak?

Svět se bude i nadále „zmenšovat“ a země budou vzájemně stále závislejší. Dojde ale jistě k přehodnocení ultra liberálních trendů, které zjevně ohrožují existenci našeho světa. A to změní jistě mnoho vztahů, které v krizi prokázaly svoji neopodstatněnost. A to nebude snadné.

