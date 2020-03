„Společnost se dneska snaží hledat východiska a solidaritu.“ Poslanec Foldyna okomentoval ruskou pomoc Itálii

Jako první začal na poplach bít Jaromír Štětina: „Ruská armáda pošle do Itálie svou jednotku. Bojovat proti koronaviru. Je to stejně rafinované jako metoda zelených mužíčků. Bude to první jednotka ruské armády na území Evropské unie.“

Ruska armáda posle do Itálie svou jednotku. Bojovat proti koronaviru Je to stejně rafinované jako metoda zelených mužíčku . Bude to první jednotka ruské armády na území Evropské unie. https://t.co/a6zPfwC7LF — Jaromír Štětina (@StetinaEP) March 22, 2020

​Ale naštěstí v Česku v humanitární pomoci Ruska Itálii nevidí všichni nějaký „zákeřný plán“…

A co řekl Sputniku poslanec Jaroslav Foldyna: „Já jsem na to napsal svůj názor na Facebook, že to je něco nádherného, mám na mysli tu pomoc, kterou Rusko poskytlo Itálii, to jsem hodnotil velmi kladně. Tyhle reakce, těch pánů Štětinů, považuji za extremismus, který prostě ti lidi mají v sobě. Je to extrémní pojetí jejich politiky a jejich pohledu. A je to naprosto mimo realitu. Veřejnost se obecně dívá velmi pozitivně na tyto kroky Ruska a také Číny. Já se domnívám, že pan Štětina je naprosto nedůvěryhodný tím, že se v současné době takto vyjadřuje. A celá rada těch lidí, kteří mají také negativní vyjádření, tak jako by se výrazně postavili proti společnosti. Společnost se dneska snaží hledat východiska a solidaritu. A toto je východisko a solidarita, když do Itálie přiletí z Ruska taková významná pomoc. Já jsem přesvědčen, že všechno špatné je k něčemu dobré, že negativní vyjádření těchto lidí ukazují veřejnosti tu pravou tvář. Ale vrátím se k ruské pomoci Itálii. Já jsem přesvědčen, že to je nádherný výraz konkrétní solidarity. Musel jsem se smát, když Evropský parlament konstatoval, že v zemích Evropské unie je čím dal tím více lidí s depresí, narůstají skokově deprese. Tudíž se Evropský parlament rozhodl, že 27. květen bude evropským dnem optimismu. Je to velice směsné! Ale konkrétní řešení nepředkládají, konkrétní je třeba v této chvíli pomoc Ruska Itálii a jejím občanům. V knize je psáno. Matouš 7:16 B21: Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? „Grande Putin, grande Russia!” napsal můj italský přítel na Facebooku. A nevidím v tom vůbec žádnou politiku. Je to jen humánní racionální, nikoli ideologický postup. Kdybych v tom chtěl politiku hledat. Protože to by byla racionální politika, a veřejnost má ráda racionální věci.“

Měla by ruskou pomoc přijmout i Česká republika, kdyby v naší zemi došlo ke zhoršení situace?

„Já si myslím, že by to bylo výrazem zoufalství a hlouposti, kdyby ji nepřijala, já bych byl pro to, aby ji přijala, samozřejmě,“ řekl poslanec.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.