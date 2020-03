Tihle se napakují na koronaviru. O koho jde?

Za levnými nákupy do německého Lidlu? Kdy? Rozhodně ne brzy. A to ani do slovenských Tater nebo na vánoční trhy do Vídně. Koronavir spustil hraniční závoru a ta se v případě Česka nemusí otevřít dlouhé měsíce. Možná, že při naplnění černého scénáře, zůstane hranice zavřená dlouhé roky.

ČR jako KLDR?

„Otázku zahraničí zatím neřeším. Chci, aby u nás běžela výroba a abychom znovu otevřeli obchody a restaurace, to je teď stěžejní. Buďme doma, věřím, že virus porazíme. My jsme na tom dobře, proč otvírat hranice zemím, které jsou na tom zatím hůř,“ sdělil šéf české vlády Andrej Babiš TV Nova.

Šlo o reakci na prohlášení náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který upozornil, že Češi se nemají těšit, že by je vláda brzy pustila do zahraničí. A to třeba jen odpočívat.

„Nevím, jestli to bude v roce či dvou, ale ta dovolená v letošním roce bude dominantně na území České republiky a my budeme vyzývat, aby lidé využili lokálních kapacit, abychom nastartovali lokální ubytovací kapacity, hotely a podobně,“ řekl médiím epidemiolog.

Co to je? Vláda nás děsí středoevropskou obdobou Severní Koreji? Zdraví i nemocní, všichni budou bezmocní? Situace s růstem nakažených koronavirem v České republice je vážná, to ale neznamená, že nás vládní úředníci mohou děsit. To se pak lidem totiž těžce věří v lepší zítřky, když nemůže doufat, že si třeba za půl roku vypije borovičku se slovenským spolužákem ze střední.

O zákazu výjezdu, anebo novodobých výjezdových doložkách, se bude hovořit a žertovat příští dny a týdny. O čem se však mlčí je, kdo na koronaviru vydělá? A teď nemáme na mysli politický kapitál. Ten je tak trochu druhořadý, i když se pan ležérní svetr Jan Hamáček snaží seč mu jeho síly ministra vnitra a šéfa sociálních demokratů stačí.

S původními plány se můžeme rozloučit

„Před zveřejněním dubnové prognózy české ekonomiky a východisek státního rozpočtu na rok 2021 se otevírá otázka finančního rámce už na letošní rok. V umírněném scénáři bude trvat nouzový stav jen měsíc a dotkne se přímo zhruba desetiny ekonomiky. To by znamenalo snížení výkonu české ekonomiky o další procentní bod, což je už zpomalení růstu pod +1 % HDP. Pokud bude nouzový stav trvat déle a dotkne se i velkých korporací (na Slovensku třeba přerušila výrobu do odvolání firma Volkswagen), může ekonomika přejit dokonce do recese,“ takový výhled do budoucnosti poskytl Sputniku poslanec za KSČM Jiří Dolejš

„Bezprostřední problémy má obchod a turistický ruch, pohostinství, hotely. Výpadek tržeb a problém se zaměstnanci pro ně mohou být likvidační. Zde lze také očekávat výpadek cca 15-20 miliard korun na příjmové straně rozpočtu. Spor o úhrady škod, stornovaných objednávek a podobně lze očekávat. Na rozpočet dopadne i odklad splatnosti daní a mimořádná výdajová opatření. S původním plánem na 40 mld. deficitu se můžeme rozloučit,“ dodává.

Na krizích se vydělává nejvíc

To je přehled poražených. A vítězové? Baj voko, půjde o výrobce ochranných prostředků, supermarkety, zásilkové služby, online obchody a lékárny. A zajisté i operátoři více trhnou, protože jsme doma a chceme si se svými blízkými alespoň povídat, když to kafíčko nejde.

O komentář k situaci Sputnik požádal Jiřího Kobzu, bývalého diplomata, poslance za SPD a místopředsedu sněmovního zahraničního výboru.

„Dluhy, dluhy, dluhy. Tak se vytahují peníze z kapes lidí i států do bank. Tam je schován zisk bank, pod termíny inflace, deflace, cenových nárůstů, daní přímých i nepřímých. Co na tom, že celý kontinent bude dřít nouzi, když na účtech na Manhattanu budou naskakovat zajímavá čísla. Předlužené státy, které nebudou schopny splatit své dluhy (vlhký sen každého bankstera), budou muset začít prodávat pod cenou své zdroje, ať již půjde o ropu, plyn, zlato, uran, lithium či úrody opia. Budeme brzo svědky dalších ‚Marshallových plánů' ve formě ‚výhodných' půjček, které sice nastartují ekonomiku, která nám ale už nebude patřit a odsoudí nás a naše děti k nekončící laciné práci na boháče v zahraničí, bez naděje na splacení dluhů,“ varuje poslanec.

„Samozřejmě na krizích se přece vydělává nejvíc, to ví každý burzovní makléř. Současný stav ve světě můžeme vzdáleně porovnat s válečným stavem, a když se podíváme, kdo na válkách vydělává, všude po světě vidíme, že jsou to nejenom šmelináři, keťasové a zbrojaři, ale především ti, kteří financují všelijaké rekonstrukční programy: mezinárodní banky. Jak jsem napsal minulý týden, banky totiž vydělávají nejvíc tehdy, když je lidem nejhůř a musí se zadlužit, musí de facto prodat budoucnost svých dětí. Když jsou krize. Je jedno, ať jde o místního hospodského, kterému naše ministerstvo financí tak velkoryse nabízí bezúročnou půjčku (z čeho jí ten chudák bude splácet, když mu hospodu zavřeli a on musí platit nájmy, poplatky a mzdy s odvody?) anebo o stát, který bude potřebovat na obnovu stovky miliard až biliony korun,“ domnívá se Kobza.

Jak upozorňuje vynikající mladá ekonomka Hana Lipovská, můžeme tedy reálně očekávat, že samotné banky budou v dalším kroku především katalyzátorem nadcházející krize, protože na ní očekávají velké zisky, říká.

„Jádro problému bude v nadnárodních korporacích, jako je třeba u nás Volkswagen, které budou i prostřednictvím bank a vlád hojit své promarněné roky ‚pomocí' z ‚antivirových plánů'," popisuje známý politik.

Kdo skončí na hnojišti dějin?

Jak vysvětluje bývalý diplomat, budou dva typy obětí. Malé, místní poctivé firmy, které si tiše fungovaly, dokud je vláda svými opatřeními nezlikvidovala. Těm nejspíš nepomůže nikdo, ani Piráti, demoblok nebo ČSSD. Velké nadnárodní firmy, které si pod záminkou koronovirové rány vyřvou státní zdroje na zakrytí svých chyb a selhání z minula. Právě ti už čekají na vládě, Komisi EU atd. a začínají si diktovat ozdravné programy. „Toto ovšem není v souladu s národními zájmy a takový diktát bude třeba odmítnout. Snad se naše vláda pochlapí, i když pochybuji,“ dodává pan Kobza.

A v České republice? Kdo získá největší benefity z koronaviru u nás? Prostí Češi to asi nebudou.

„Zanedlouho by měla Sněmovna projednávat změnu státního rozpočtu, který má díky pandemii dosáhnout deficitu 200 miliard Kč. Takže je jasné, že i ČR si bude muset půjčit nějakou formou a vydělají na tom zase banky. Nicméně vidím i přínosy epidemie v tom, že zásadním způsobem změní společnost. Lidé začnou lépe chápat priority života, naivní liberální socialismus konečně odhalil v celé hrůznosti svoji neschopnost, nefunkčnost, a především diletantskou nebezpečnost. Doufám, že po epidemii po zásluze skončí na hnojišti dějin a s ním i politici, kteří za tuto situaci nesou zodpovědnost svojí nečinností a neschopností. Takže prostí Češi také získají ve formě uvědomění, ve formě pochopení občanské zodpovědnosti a doufám, že někdy kolem prosince začneme díky karanténě přibývat. Takže ČR bude mít také nějaký zisk!“ říká bývalý diplomat.

Česko jako ostrov bezpečnosti

Pana poslance jsme se nemohli nezeptat, jak se staví k prohlášení náměstka ministra zdravotnictví, že Češi budou sedět doma dlouhé měsíce.

„Pan doktor Prymula jako epidemiolog ví přesně, co a proč dělá. Pokud se podaří jeho opatření uvést do praxe pro drtivou většinu obyvatel tak, aby pochopili, že to je na jejich ochranu, budou fungovat. Jediným, historicky vyzkoušeným opatřením proti epidemii je izolace. S tou samozřejmě souvisí i značné omezení pohybu osob nejenom do a ze zahraničí, ale i uvnitř státu (podle situace). Takže dovolená v zahraničí může být velmi draze zaplacená spoluobčany pachatele, které po návratu obšťastní infekcí, jak se již stalo v Uničově. V Izraeli mají za podobné ‚přešlapy' tvrdé tresty nepodmíněného vězení a já s tím souhlasím. Izolaci v případě pandemie považuji za rozumné a správné opatření,“ říká politik.

„Osobně bych byl ještě pro neprodyšné uzavření hranic (nejenom přechodů, ale i zelené hranice) od Polska po Maďarsko. Srovnávat ČR a Severní Koreu mi přijde velice demagogické a diletantsky naivní. ČR má naopak reálnou šanci stát se v Evropě jedním z ostrovů, kde ještě bude možné žít a kam se proto pohrne spousta uprchlíků před infekcí, které sem ale nesmíme vpustit, protože by příchodem ohrozili naše vlastní obyvatelstvo (stejně jako ti dovolenkáři). Je na čase přestat blábolit o lidských právech kohosi kdesi a začít důsledně hájit občanská práva občanů ČR!“ míní Jiří Kobza, poslanec za SPD.

