Čínská chřipka Kalouska a sluníčkářů

Co byste čekali od sluníčkářů v období krize? Že přestanou remcat a honit si triko? Chyba lávky, vážení čtenáři. Zase vymysleli věc, jak se zviditelnit a vnutit se do médií hlavního proudu? Jak? Prostřednictvím koronaviru.

Za všechno může…

Co má společného americký prezident Donald Trump a český politik Miroslav Kalousek? Nějak podobně by mohl začínat košilatý vtip. Bohužel jde o skutečnost, která není vůbec vtipná. Odpovědí je náběh na rasismus. Anebo antičínský populismus.

Minulý týden americký prezident během projevu světu sdělil, že koronavir je vlastně čínský virus. Souběžně obviňuje Čínu, že může za celosvětovou pandemii koronaviru. Že Číňané byli ale první obětí dnešní celosvětové pandemie? O tom se skandální americký prezident vůbec nezmiňuje.

Ale co. Trumpova motivace je zřetelně vidět. Chce zůstat po stále ještě na podzim plánovaných volbách v Bílém domě. A co Kalousek? Ten na prezidenta nekandiduje. Chraň Bůh. Ten se snaží na antičínské hysterii uhrát politické body. A asi taky chce, aby se o něm vědělo i během karantény. Když nemůže do Poslanecké sněmovny, hlásá moudra z bytu.

„Pojďme všichni té potvoře přestat říkat COVID-19 a pojďme jí nazývat pravdivě a srozumitelně ‚Čínská chřipka'. Bylo by vůči Číně nespravedlivé, kdyby dějiny zapomněly na to, kdo ji celému světu daroval,“ napsal Kalousek na sociální síti Twitter.

Pojďme všichni té potvoře přestat říkat COVID-19 a pojďme jí nazývat pravdivě a srozumitelně “Čínská chřipka”. Bylo by vůči Číně nespravedlivé, kdyby dějiny zapomněly na to, kdo ji celému světu daroval. P.S. Odpusťte, @ArchaVt, že jsem Vám to ukradl. https://t.co/apDaECdnYm — Miroslav Kalousek (@kalousekm) March 20, 2020

O co jde? Bývalý předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek na sociálních sítích nešetří kritikou vůči Číně, odkud se rozšířila nemoc COVID-19. Vyzývá, aby nemoc lidé začali nazývat čínská chřipka, aby bylo všem jasné, odkud se do celého světa rozšířila.

A není snad překvapení, že poslance Kalouska podpořili jeho opoziční kolegové. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka uvedl, že neví, proč by měl být Číně vděčný za pomoc. To samé na Twitteru napsal předseda hnutí STAN Vít Rakušan, který nezapomněl dodat, jací jsou jeho lidé pašáci.

Máme být Číně vděční za roušky? Byl to obchod a tak to beru. Když naši starostové v lednu dělali materiální sbírku pro nejpostiženější čínské oblasti, nic za to nechtěli. Tak bych ten vděk čekal spíše z druhé strany. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 20, 2020

Je to až zvláštní. Místo toho, aby opoziční politici a jejich fanoušci z řad sluníčkářů táhli za jeden provaz se všemi v republice, opět brblají. Furt jim není ta Čína dobrá. Furt není správně, že Peking pomáhá. A Evropská unie? Poskytla nám ze svých zásob ústenky, respirátory, testy nebo plicní ventilátory? Že ne? A proč? Možná, že Evropská unie zkrátka a dobře nebyla a není na podobné krize připravena?

Čím je Kalousek významný

O antičínských výpadech sluníčkářů Sputnik hovořil s Filipem Zachariášem, politologem a členem širšího vedení KSČM.

„Ono se teprve ukáže, zdali tento vir má původ v Číně – ostatně Čínská lidová republika toto sama zpochybnila, nicméně si myslím, že na tyto diskuze bude dost času až Česká republika překoná toto krizové období. A pan Kalousek? V posledních dnech, týdnech, měsících a vlastně i letech jsem nezaznamenal krom keců na Twitteru, že by dělal něco užitečného pro svou zemi. I když to je možná dobře. Naposled to v jeho funkci dopadlo katastrofou pro obyčejné lidi. Nedlouho před tím stály ‚jeho' padáky dokonce život jednoho vojína. A mohl bych pokračovat kauzou Diag Human, která vytáhla občanům ČR z kapes miliardy a tak dál a tak dál. Takže ať dál štěká na Twitteru, ale do ničeho dalšího ať už se nepouští,“ říká expert.

Nezavání urážky Číny od Kalouska a sluníčkářů rasismem? Anebo snad jde o snahu popudit Čínu jakoukoli cenou? Dříve to byl Tibet, teď koronavir.

„Používání dvojího metru u českých rádobyelit je dlouhodobou záležitostí a tato samozřejmě nevybočuje. Každý člověk, který má všech pět pohromadě si vyhodnotí přístup ‚našich spojenců' z USA, kteří mimochodem chtěli koupit patent na lék proti koronaviru pro sebe, zatímco týmy Číny, Ruska nebo i Kuby pomáhají v zemích nejvíce zasažených,“ míní pan Zachariáš.

Svaté Německo?

A co takový pohled? Znamená to snad, že bychom měli 2. světovou válku nazývat německou válkou? Z toho by naši „němečtí přátelé“ asi neměli radost.

„Dle této logiky by tomu tak bylo. Ale místo toho, aby se jasně řeklo, že nacistické Německo je odpovědné za válku, tak se ohýbají dějiny – jen připomínám, že jediná Kateřina Konečná z KSČM se na tomto z českých europoslanců nepodílela – dělají pochody smíření a další aktivity mající za cíl obrátit role zločinců a osvoboditelů,“ říká politolog.

Nemohli jsme se také nezeptat. Není-li spekulace s čínskou chřipkou amorální? Čína nám pomáhá bojovat s koronavirem, naši politici jí oplácí urážkami.

„Až ti, kteří se staví proti Číně, najdou někoho lepšího, kdo je schopen zabezpečit to, co Čínská lidová republika, pak budu mlčet. Dokud ho nemají, tak by měli mlčet oni a kát se, že jako představitelé státu přivedli zemi do takového stavu, že je nesoběstačná. Není to tak dávno, co Češi – potažmo Čechoslováci – své výrobky a technologie vyváželi do zahraničí, ba dokonce jaderné elektrárny si stavěli sami,“ říká Filip Zachariáš.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.