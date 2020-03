V této technologii drželi čeští vědci krok s americkými. Mohla by teď zmírnit dopad koronaviru na naše zuby. Jenže…

Zaujal nás článek-interview s MUDr. Romanem Šmuclerem, v němž se píše, že na pozadí koronavirové pandemie by mohli někteří pacienti přijít o zuby. Normálně by se zubní kazy vyvrtaly, avšak kvůli riziku přenosu viru se mění situace. Z interview se dovídáme, že koronavirus by se od pacienta mohl dostat do aerosolu od zubařských nástrojů. MUDr. Šmucler vysvětlil, že pacienti budou možná postaveni před fakt nutnosti extrakce nemocného zubu. A proč?

„…Přes standardní roušky se riziko infekce (koronavirem, pozn.) rovná bezmála jistotě. Zubní lékaři jsou nejvíce ohrožení a už takhle žijí nejkratší život ze všech vysokoškoláků, nepošlu je na smrt…,“ míní MUDr. Šmucler.

Laserová a ozonová terapie v dentálním ošetření může významně pomoci i v čase epidemií (VIDEO)

Doktor Šmucler uvedl, že mnoha dentistům je přes 50 let. Jak se nyní ví, lidé od staršího středního věku směrem nahoru jsou z hlediska COVID-19 ve větším ohrožení… MUDr. Šmucler se vyjadřoval nicméně ve chvíli, kdy byl v ČR nedostatek respirátorů. Avšak hovořil také o tom, že ne ve všech případech se zuby vrtají „nasucho“, proto riziko daleko radikálnějších stomatologických zásahů, než by bylo jinak obvyklé, přetrvává. Naštěstí existuje technologie, kde se riziko přenosu infekce výrazně snižuje, a to je ošetření zubů pomocí stomatologického laseru.

Z jiného článku, který vyšel z konzultace s Romanem Šmuclerem, viz Novinky.cz: „Při experimentech s novými lasery nechávali stomatologové dokonce část kazu v zubu. Laser totiž dokáže vyhubit všechny choroboplodné bakterie a další potenciálně škodlivé mikroorganismy. Takže ošetřené místo zůstane sterilní a nehrozí šíření nákazy.“

Z námi citovaných zdrojů vyplývá, že stomatologického laseru se používá nejen k odstraňování zubního kazu, ale také k odstraňování měkkých tkání či zubního kamene.

Novinky.cz píší, že zubní lasery jsou až desetkrát přesnější než klasické vrtačky. Pokud laser odstraňuje zubní kaz, odstraňuje jej cestou odpaření (valorizace). Paprsek ozáří oblast, již je třeba ošetřit. Při tomto procesu se také ničí ty patogeny, které by se při běžném rotačním mechanickém vrtání dostávaly do aerosolu, o kterém píše MUDr. Šmucler.

Článek na Novinky.cz připomíná, že v turnovské Preciose se vyrobily laserové vrtačky již rok po sametové revoluci, ale kvůli „nejistotě odpovědných činitelů“, jak článek uvádí, nebyly uvedeny do praxe; čeští vědci a zubní lékaři toho času drželi krok s vědci z USA a v některých ohledech je prý předběhli.

Dodáváme, že na vynálezu laseru pracovali nezávisle sovětští a američtí inženýři. Jak Američané, tak Sověti (Charles Townes, Nikolaj Basov a Alexandr Prochorov) se v této oblasti stali laureáty Nobelovy ceny za fyziku.

Pokud jde o stomatologickou péči celkově, před rokem 1989 bylo obvyklé, že zubní ordinace byly v základních školách. Bylo více dbáno na prevenci, byť v některých školách byly tehdy instalovány třeba zubařská křesla pro pacienty ještě ze šedesátých let. Dnes se tolik na prevenci nedbá, ale svým způsobem tento deficit je parírován pokročilými technologiemi, mezi něž náleží i aplikace zubního laseru.

Naše lékařská témata občas komentuje doc. MUDr. František Liška, Ph.D. Zeptali jsme se jej, jak je to se zubním laserem, jde-li o likvidaci virů jako dalšího efektu této technologie.

Pan docent sdělil: „Pokud vím, při vrtání zubů také vzniká kolem vrtáku slušná teplota. Ale u laseru speciálně lze z logiky věci předpokládat lepší účinek ve smyslu likvidace virů a bakterií.“

Pokud jde o ošetření zubů, můžete se dnes v ČR rozhodnout, že si dáte buď původní amalgámovou výplň, či keramickou plombu. Můžete si připlatit za lepší anestetikum. V nabídce možností máme i laserové ošetření zubů. V ČR je více takových pracovišť.

