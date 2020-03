„Určitě zjistíme, kdo z České republiky udělal v očích Evropy ‚zloděje'“. Názor

Skutečně, jak se vlastně stalo, že čeští celníci objevili ve skladu v průmyslové zóně v ústeckých Lovosicích 650 000 masek a 28 000 respirátorů z Číny, určených pro Číňany v Itálii? Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček ve svém mikroblogu na Twitteru sdělil, že policie pokračuje ve vyšetřování a snaží se pochopit, jakým zázrakem se zde tato zásilka ocitla.

Dodržel jsem, co jsem slíbil! Civilní ochraně Itálie 🇮🇹 jsme s omluvou předali 110 tisíc roušek jako náhradu za ty nedopatřením zabavené v Lovosicích. Policie vyšetřuje, jak se dostaly do ČR. Autobusem 🚌 jsme také domů odvezli přes 40 Italů. Z #Itálie se jím dnes vrací 34 Čechů. pic.twitter.com/AqPxGziNP8 — Tomáš Petříček (@TPetricek) March 24, 2020

Komentář k hromadně zveřejňovanému příběhu o „zlých úmyslech České republiky“ poskytla Sputniku politoložka, ředitelka Ústavu slovanských strategických studií v Praze ISSTRAS Radmila Zemanová - Kopecká.

„Chci upozornit na skutečnost, že 17. března, kdy české celní orgány ve skladu v Lovosicích objevily nelegální zásilku zdravotnického zboží, v ČR platil zákaz, a to až pod hrozbou trestního stíhání, předávání jakéhokoliv zdravotnického materiálu do zahraničí. Když se zjistilo, kam měla být odeslána asi 1/6 nalezeného nákladu, česká vláda kontaktovala Itálii, omluvila se a nabídla, že buď předá Italům tento materiál z vlastních českých rezerv, nebo jej finančně kompenzuje. A sledujte čísla. Z 680 tisíc nalezených ochranných masek bylo čínským Červeným křížem zasláno krajanům v Itálii pouze 110 tisíc. Všechno ostatní je prostě pašované zboží. Někdo si chtěl hloupě „přivydělat“. Právě zloději umístili zásilku společně s ostatním kradeným zbožím do skladu v Lovosicích. Mimochodem, nyní se pozapomnělo na to, jak byla Česká republika sama v roli okradené. Němci nám ukradli a dodnes nekompenzovali léky a zdravotnické potřeby z Číny, a to se stalo právě ve chvíli, kdy Česká republika takové materiály nutně potřebovala,“ připomíná Zemanová-Kopecká.

Podobná věc se stala i v případě Švýcarska: musel zasáhnout švýcarský ministr hospodářství Guy Parmelin, aby Německo propustilo náklad s lékařskými materiály, jak o tom psaly noviny Neue Züricher Zeitung. A předtím si Slovensko objednalo dva miliony masek na Ukrajině, ale překupníci z Německa je koupili jako první.

„Ale Česká republika nikomu nic neukradla, nekrade a ani nadále se nechystá krást. Zdůrazňuji, že česká vláda kontaktovala Čínu, odkud „připlula“ zásilka masek pro čínské krajany, a obdržela potvrzení, že zásilka byla skutečně ukradena oficiálnímu dopravci. Nikdo jiný, ale právě zloděj nelegálně schoval svou zásilku spolu s dalšími ukradenými materiály ve skladu v Lovosicích. A bylo to provedeno samozřejmě bez vědomí české celnice. Praha informovala o události nejen příslušné italské a čínské úřady. Čína vyjádřila politování ohledně incidentu a uvedla, že pošle novou zásilku masek a respirátorů svým krajanům v Itálii. Jak víte, Česká republika již předala Itálii 110 000 lékařských masek jako náhradu za stejný materiál zabavený omylem ve skladu v Lovosicích v Ústeckém kraji. Náklad společně se 43 Italy byl do Itálie dovezen autobusem, kterým se nazpět domů vrátilo 34 Čechů. Ale tečka za tímto případem ještě nebyla udělána. Doufám, že zjistíme, kdo konkrétně udělal takovou ostudu České republice v těžké době pro Evropu,“ dodala Zemanová-Kopecká.

