Bůh Kalousek najde na ministerstvu 40 miliard za 8 hodin. Volfová: Někde si je tam schoval?

Miroslav Kalousek je bývalý ministr financí, který ze všech ostatních nejvíce zadlužil Českou republiku. Spisovatelské listy.cz udávají, že tento exministr státní kasy, který byl ve funkci 1943 dnů (s přestávkou v letech 2007-2010), dokázal navýšit státní dluh až na částku 667 150 658 676 korun. Denně ČR zadlužil o 343 361 121 korun, v tom Kalouska předběhl jen Eduard Janota… Nejvíce zadluženým premiérem byl Petr Nečas, za nějž státní pokladnu spravoval právě Miroslav Kalousek.

Miroslav Kalousek se na svém Twitteru (25.3.2020) vyslovil tímto způsobem: „Jsem zoufalý z toho, jak jsou zoufalí živnostníci. Paní ministryně, @alenaschillerov, pusťte mě v 7.00 ráno na ministerstvo, dejte mi tři lidi dle mého výběru a já Vám v 16.00 předložím 40 mld úspor, které můžete druhý den poslat živnostníkům bez zvýšení deficitu. Berete?“

Idnes.cz informuje o tom, že Kalousek by tyto prostředky obstaral škrty na obraně, vnitru a vůbec by šel cestou snižování provozních nákladů… Kalousek se Idnesu pochlubil, že má za sebou třicet let práce v sektoru veřejných financí a že šest let fungoval jako ministr financí. Ekonom Pavel Kohout na portálu Euportal.cz píše v duchu tom, že Kalousek byl částečně ve funkci, kdy se také seběhla světová krize (2008), jenže právě zde se mohl ministr financí předvést. Kalousek zatím však sáhl k tomu nejméně efektivnímu řešení, zvedl daně a šetřil na nepravých místech. Takže takovýto bývalý ministr by teď, jak se říká, dělal ramena na současnou ministryni financí Alenu Schillerovou…

Na sociálních sítích (FB) politička Jana Volfová na Kalouskovu výzvu, aby jej Schillerová pustila na ministerstvo, reagovala slovy: „…to vypadá, že si je tam někde schoval.“

Reportér Sputniku ČR: Vážená paní Volfová, dobrý den. Všimli jsme si vaší reakce na vyjádření bývalého ministra financí Kalouska, který by prý za osm hodin dokázal na ministerstvu financí schrastit 40 miliard… Zdá se vám to principiálně reálné? Čistě technicky vzato?

Mgr. Jana Volfová (2. předsedkyně strany Česká suverenita): Především bych chtěla říct, že v situaci koronavirové epidemie naše vláda dělá, co může, opozice by měla spíš pomáhat než kritizovat. Nebyla jsem nikdy v rozpočtovém výboru, ale i tak Miroslav Kalousek přišel s utopií, ledaže by věděl, kde je tam těch 40 miliard ukryto pod podlahou. Za osm hodin si totiž za normálních okolností může leda tak vybavit, kde mají na ministerstvu záchod…

Reakce bývalého ministra financí

Miroslav Kalousek se vyznačil za svá činorodá léta i některými dalšími aférami. Šlo o tzv. padákovou aféru, aféru s modernizací tanků T-72, výměnu stíhacích letounů MiG-29 za polské vrtulníky… O těchto věcech bychom se měli dočíst v publikaci Miroslav Kalousek a 20 let jeho úřednických a politických her, Brno: Tribun EU, 2014…

Požádali jsme o názor bývalého ministra financí Ing. Vlastimila Tlustého, který do určité míry překvapil.

Reportér Sputniku: Pane inženýre, našel by exministr Miroslav Kalousek na ministerstvu financí těch čtyřicet miliard?

Ing. Vlastimil Tlustý: Našel by je tam za pár vteřin…

To je docela překvapující… Za osm vteřin třeba?

Vezměte to prakticky: V tomto státě se dlouhodobě plýtvá takovým způsobem, že přerozdělit peníze tak, aby se z nich vylouplo těchto 40 miliard, to lze…

Místo závěru dodáváme: Je koronavirus onou „černou labutí“, která otevře všem oči a společnost začne žít konečně správně? Vyloučeno to není. Snad si tato obroda v ČR vyžádá co nejméně obětí…

