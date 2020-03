Ruské podvodní loďstvo: sovětské dědictví a ponorky páté generace

Rusko provádí modernizaci ponorek postavených v 80. a 90. letech a vybavuje je moderními zbraněmi. Současně se pracuje na ponorkách příští generace. Bude to stačit k ochraně námořních hranic země?

Možná, že ruskému podvodnímu loďstvu prorokoval portál The National Interest (NI) asi stejný osud. V lednu 2020 napsal, že podvodní síly ruského vojenského námořnictva umírají, a v březnu uveřejnil článek o tom, že Rusko provádí rozumnou modernizaci ponorek, což je pro USA znepokojivým znamením.

Uděláme v tom jasno: v prvním článku byla řeč o tom, že se staré ponorky aktivně vyřazují z provozu, a nových se staví nedostatečné množství. V tom druhém příspěvku se psalo o modernizaci jedné z hlavních postsovětských ponorek projektu 885M – Jaseň-M.

Co se tedy děje v ruském vojenském námořnictvu „pod vodou“?

Druhé mládí ponorek

19. března se připomínal v Rusku Den námořníků sloužících na ponorkách. V rámci oslav vedení loďstva již tradičně sdělilo své plány do budoucna. Vrchní velitel námořních sil RF Nikolaj Jevmenov oznámil, že oprava a modernizace ponorek projektů 667BDRM Delfin, 971 Ščuka-B, 949A Antej bude pokračovat. Díky tomu bude prakticky dvojnásobně zvýšena životnost atomových ponorek projektů 971 a 949A.

Je třeba podotknout, že základ současného složení útočných ponorek ruského vojenského námořnictva tvoří právě ponorky těchto dvou projektů. Jsou to ve skutečnosti projekty z 80. a 90. let minulého století, a oprava z nich neudělá ponorky další generace, pokud jde o technické a taktické charakteristiky, avšak modernizovat zbraně a prodloužit život ponorek takovým způsobem je docela možné.

Sovětská odpověď Los Angeles

Atomové ponorky projektu 971 se vyvíjely svého času jako sovětská odpověď na výstavbu v USA ponorek typu Los Angeles, a jejich hlavním určením je boj s nepřátelskými ponorkami. Ponorky projektu 971 se od sebe značně liší svými možnostmi v závislosti na roku výroby, jejich současné složení je však co do úrovně hlučnosti blízké nejlepším světovým vzorkům z let 1990 až 2000. Jejich hlavními zbraněmi jsou torpéda a strategické rakety s plochou dráhou letu Granat. Ponorky projektu 971 mohou útočit nejen na jiné ponorky, ale i na pozemní cíle. V průběhu modernizace bude moci část ponorek tohoto projektu užívat střel komplexu Kalibr, což značně rozšíří bojové možnosti těchto ponorek.

Připomeneme, že okřídlené rakety Kalibr byly vyvinuty na základě raket Granat a jsou v podstatě jejich modernější „reinkarnací“, která je navíc schopna nést nejen poměrně lehkou jadernou bojovou hlavici, ale i mohutnou nejadernou bojovou hlavici, což umožňuje využití těchto raket v méně intenzivních

Ponorky projektu 949A Antej jsou jedněmi z nejlepších atomových ponorek 1990. let. Každá taková ponorka se vybavuje 24 okřídlenými raketami Granit s vynikajícími možnostmi boje s letadlovými loděmi. Má se za to, že útok jedné podobné ponorky může s velkou pravděpodobností prolomit protivzdušnou obranu útočné skupiny lodí a přinejmenším vyřadit letadlovou loď z provozu. Tyto ponorky také dostanou Kalibry s několika typy raket – okřídlenými raketami pro likvidaci pozemních cílů, a také protilodními modifikacemi. Přitom každá taková ponorka bude nést několik desítek Kalibrů, což ji změní v mimořádně výkonnou odpalovací rampu.

Ruská jaderná triáda je bez ponorek nemyslitelná

Přechod strategických raketových ponorek předchozí generace projektu 667BDRM na raketové komplexy Lainěr (obnovená varianta raket Siněva na tekuté palivo s moderními lehkými jadernými bojovými hlavicemi) se současnou opravou samotných ponorek zajistil mořským strategickým silám ruského vojenského námořnictva zachování raketového potenciálu na dobu výstavby a zkoušek ponorek čtvrté generace projektů 955 a 955A Borej. Myslím si, že ve druhé polovině 20. let po ukončení výstavby Borejů a jejich předání námořnictvu (tento proces začal v roce 2013) budou všechny ponorky projektu 667BDRM vyřazeny ze složení bojových sil námořnictva. Takže základ námořní složky ruské jaderné triády budou tvořit ponorky Borej s raketou na tuhé palivo Bulava, a nikoli několik typů ponorek a raket, jak je tomu nyní. Zajistí to snížení provozních nákladů a bude to efektivnější z hlediska ekonomického.

V každém případě zachování v provozu ponorek postavených v 90. letech zajišťuje ruskému vojenskému námořnictvu určité složení bojových sil. Je dostačující pro řešení všech hlavních úkolů, dokud neskončí přezbrojení na strategické Boreje, a také na ponorky čtvrté generace projektu 885M Jaseň-M, které právě označil NI za „špatnou zprávu“ pro americké vojenské námořnictvo.

A kdepak je pátá generace ponorek?

V Den námořníků sloužících na ponorkách promluvil vrchní velitel Vojensko-námořních sil RF Nikolaj Jevmenov také o práci na vývoji atomových ponorek páté generace. „Dnes probíhá výstavba ponorek čtvrté generace. Musíme ale vidět dopředu. To je požadavek času a vědeckotechnického pokroku ve výstavbě a rozvoji loďstva,“ řekl.

Informace o projektování nových ponorek je ve všech zemích vyrábějících ponorky zatajována, a z tohoto důvodu je velmi málo konkrétních údajů o výstavbě ponorek páté generace. Je známo, že v Rusku začaly tyto práce v roce 2013, v roce 2018 byl zformován koncept nadějné atomové ponorky Chaski. Média dříve oznámila, že ponorky nové generace budou modulové. Tedy nezávisle na tom, je tato ponorka strategická, nebo je určena pro použití raket s plochou dráhou letu, budou mít ponorky páté generace společné konstrukční prvky a součásti zařízení, a hlavní rozdíly budou jen ve zbrojním modulu. Do jaké míry je podobný přístup oprávněn, a jak rychle se ho podaří realizovat, je zatím těžko říci. Hlavní klady podobného přístupu jsou zřejmé: úspornost a rychlost výstavby, vždyť čím větší je série, tím to bude levnější, a vyrábět sérii ponorek, které se liší jen zbrojním modulem, je mnohem levnější, než stavět dva naprosto různé projekty. Zápory také jsou: určení ponorek se znatelně liší, a snaha spojit v jednom projektu možnost rozmístění balistických raket a snížení rozměrů samotné ponorky pro zajištění lepšího obtékání jejího trupu ve velké rychlosti může být problematická.

S nadějí na hypersonické zbraně

Je známo, že po ukončení vědeckovýzkumné práce na projektu Chaski začaly pokusné konstrukční práce na projektu Lajka, jehož model už byl ukázán nejvyššímu vedení Ruska. Jde zatím podle všeho o útočnou variantu nadějné ponorky, která bude nést komplex zbraní podobný tomu, který má ponorka Jaseň-M, tedy torpédomety, z nichž se mohou vypouštět jak torpéda, tak i rakety, a také jednu nebo několik vertikálních odpalovacích ramp pro okřídlené rakety velkého doletu pro ničení pozemních cílů a lodí nepřítele. Myslím si, že hlavním raketovým komplexem nových ponorek bude komplex s hypersonickou raketou Cirkon, která má zajistit možnost efektivního ničení jakýchkoli hladinových cílů, a dokáže prolomit obranu každé současné letadlové lodě.

Nová ponorka bude také ještě méně hlučná, a musí být vybavena nejmodernějším hydroakustickým komplexem s chytrým zpracováním signálu, a také s možností výměny informací s jinými bojovými loděmi a ponorkami. Moderní útočné atomové ponorky typu Jaseň-M už jsou jedněmi z nejdokonalejších ponorek světa a v ničem si nezadají si nejlepšími západními analogy, technologie ale nestojí na místě. Vývojový cyklus tak složité techniky, jako jsou ponorky, se s každou generací znatelně prodlužuje, a proto objevení ponorek páté generace můžeme očekávat nejdříve ve druhé polovině 2020. let.

Pohřeb ruských ponorek

Současné ruské podvodní loďstvo je určitě brzy pohřbívat. Ano, chtěli bychom, aby se obnovovalo rychleji, a nehledě na všechny těžkosti ta práce probíhá. Díky opravám a modernizaci dochází k obnovování ponorek postavených v posledních 20 letech. A zatím několik nových sérií dieselelektrických ponorek, například projektů 03636 a 677, přebírá část úkolů atomových ponorek – třeba ochranu a obranu oblastí dislokace strategických ponorek před nepřátelskými loděmi a útočnými ponorkami. Loďstvo tedy žije a rozvíjí se.

