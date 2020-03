Sny Pražanů se nakonec splnily. Je tu však jeden háček. Odnese to český byznys?

Ještě v minulém květnu pražští radní vehementně řešili otázku přelidnění Prahy během prázdnin a mezinárodních sportovních akcí. Dnes se tyto obavy zdají být téměř směšným výkřikem minulé epochy: hoteliéři a provozovatelé restaurací světoznámé metropole se potýkají s otázkou přežití. Turisté, na jejichž počet město nadávalo, jsou najednou „nedostatkovým zbožím“ pro hospodářství.

I přes stížnosti místního obyvatelstva a magistrátu přinášel cestovní ruch slušnou částku do českého hospodářství: dle dostupných statistik utratili turisté v Česku 294,7 miliard korun v roce 2018 a cestovní ruch činil 2,9 % hospodářství. Přitom 57 % návštěvníků byli zahraniční turisté a samotný obor nepřetržitě rostl od roku 2011.

Značné problémy majitelů restaurací a ubytovacích zařízení potvrdil šéfkuchař a restauratér Zdeněk Pohlreich. V rozhovoru pro Reflex prohlásil, že restaurace zažívají své nejhorší časy a mnohým podnikům hrozí krach. V porovnání s událostmi s newyorskými dvojčaty v září roku 2001, když propad v restauracích činil 60 %, současný stav podle Pohlreicha znamená nulové tržby.

Propad tržeb až o 67 %

Alarmující čísla uvedla Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR) ve své páteční tiskové zprávě, podle které je 75 % restaurací zcela zavřeno a zbytek funguje pouze v režimu prodeje přes ulici. Většina restaurací má podle zprávy provoz v pronajatých prostorách a musí nadále hradit nájemné, i když nemůže přijímat hosty. Jako řešení problému placení pronájmu AHR proto připravila dopis primátorovi Prahy s apelem odpouštění nájemného za období, kdy budou provozovny uzavřeny.

Téměř 90 % ubytovacích zařízení je podle AHR zavřeno, 10 % je zatím v provozu omezeně, a to většinou pro cizince, kteří nemohli opustit Českou republiku. Odborné sdružení také upozornilo, že 30 procentům zaměstnancům v oboru hrozí propouštění.

Finanční dopady světové pandemie koronaviru na cestovní ruch ČR vychází ze dvou modelových situací: první z nich počítá se skončením vládních opatření a otevřením hranic v červnu a druhá - v srpnu. Průzkum AHR a společnosti Economic Impact uvádí, že v porovnání s minulým rokem, kdy celkové tržby cestovního ruchu byly 300 miliard korun, první varianta znamená pokles o 47 % při tržbách 142 miliard korun, a druhá varianta – snížení o 67 % při odhadovaných tržbách v hodnotě98 miliard korun.

Úskalí statní podpory očima AHR

Vládní program finanční podpory podnikatelům Antivirus, který navrhla v rámci opatření dopadu koronaviru ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), má podle AHR svá omezení: nabízí firmám uzavřeným z důvodu karantény 80 % z vyplacené náhrady mzdy a zaměstnancům – náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku. Přitom zaměstnavatel bude muset uhradit celkový zbytek platu samostatně a platit zaměstnanecké odvody v celkové výši.

„Pokud zůstane tento systém takto nastaven, reálně hrozí, že zaměstnavatelé v cestovním ruchu nebudou mít prostředky na udržení pracovních míst a jediným řešením bude propouštění zaměstnanců. Deklarovaná pomoc se tak mine účinkem,“ okomentoval opatření prezident AHK Václav Stárek.

Další otázkou, která může hoteliéry zajímat, je časování pomoci: jak dlouho bude tato vládní podpora trvat a zda-li bude omezená dobou karantény samotné. Vláda k tomu prozatím konkrétní termíny neuvedla. Za těchto podmínek pravděpodobně budou moci svůj podnik zachránit nebo nechat v dočasném provozu společnosti, které mají našetřené finanční prostředky z minulosti.

Zlé časy pro majitele soukromých apartmánů

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by vládní podpora hospodářství měla činit až 1 bilion korun, z toho 100 miliard půjde na přímé investice do ekonomiky v podobě kompenzací mezd, odpouštění odvodů a přímých finančních injekcí, neboli kurzarbeitu. Co se týče podpory firem, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v pořadu Partie televize Prima dnes řekl následující: „Třetina zdrojů je k dispozici v zásobách firem, třetinu budeme postupně vkládat jako stát. To je ta podpora.“

I když stát zakázal prodej ubytovacích služeb v období mezi 16. a 24. dubnem, nyní je již znovu obnoven. Velkou konkurenci hotelům činí krátkodobé soukromé pronájmy. Jak již zpozoroval ve svém autorském blogu Janek Rubeš, počet pronajímaných apartmánů na SReality v centru Prahy prudce roste s odchodem turistů. Ve zmíněném vyhledávači jsou k nastěhování jednopokojové byty ve Starém městě za neuvěřitelných 10 000 Kč. Autor tvrdí, že u řady bytů jsou ceny nejnižší za posledních 15 let. Pokud se podíváme do dostupných statistik portálu realitymix.cz, zjistíme, že březnové průměrné ceny za měsíční pronájem 1m2 jsou na úrovni května roku 2018.

Dalším konkurentem klasického typu ubytování je Airbnb. Někdejší malý startup z Kalifornie se stal světovou realitou a zakotvil i v Praze. Rozsáhlá analýza portálu Novinky.cz zmapovala interaktivní přehled růstu apartmánů této služby od roku 2013. Z mapy je vidět skokový nárůst čísla pronájmů celých bytu a soukromých pokojů oproti počtu hotelových pokojů. Podle autorů studie současné služby Airbnb již dávno opustily původní myšlenku o sdíleném pokoji a z velké většiny se přetvořily do pronájmu celých bytů.

Nejen Hřib válčil s Airbnb

Lednový průzkum upozornil na další negativní stránky systému. Patří k nim podle autorů krátká doba pronájmu (do 3 týdnů), podvody realitních kanceláři a nepříjemné zkušenosti majitelů okolních bytu s nájemci. Například nájemcům Airbnb Pražáci vyčítají časté střídaní hostů, kteří nedodržují noční klid a pořádek v domě a vynucené odstěhování ze svých bytů do klidnějších příměstských lokalit.

Magistrát Prahy již delší dobu řeší otázku nelegálních pronájmů obecných bytů přes Airbnb. Vedení kalifornské společnosti odmítá poskytnout údaje o svých provozovnách v Praze, a proto je těžké odhadnout, kam peníze plynou mimo obecnou pokladnu a kde se byty využívají oprávněně za předem stanovené ceny. Podle bývalého starosty m. č. Praha 1 Oldřicha Lomeckého (TOP 09) na problém upozorňoval během svého osmiletého období na magistrátu a je dle jeho slov způsoben disproporcí nabídky a poptávky na trhu s byty.

Mimo jiné služby poskytované přes Airbnb nejsou často daněné: majitelé bytů často neodvádějí poplatek za pobyt a tím znevýhodňují majitele hotelů, kteří své odvody do státní pokladny dodržují. Primátor Prahy Zdeněk Hřib přišel s několika zcela levicovými nápady. Jedním z nich bylo povolení pronájmu jen jisté části bytu: „Fungovat by mohly jen pronájmy pokojů, nikoli celých bytů,“ uvedl Hřib pro Hospodářské noviny a doplnil, že by se mohla nabídka změnit především na dlouhodobé pronájmy bytů.

Krátkodobé pronájmy mohou ohrožovat bezpečnost státu, domnívají se radní

Krátkodobý pronájem Airbnb pravděpodobně sehrál svou roli i ve vládních opatřeních pro boj se šířením koronaviru. Podle hygieniků pražský taxikář, který se stal prvním případem nákazy bez vazeb na Itálii, mohl chytit nákazu od německých turistů, kterým svůj byt pronajímal přes Airbnb.

Navíc podle portálu iRozhlas dva francouzští turisté, kteří byli ubytování v Praze ve druhém březnovém týdnu, se vrátili do své vlasti s nákazou Covid-19. Kvůli tomu současný starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN) přišel s návrhem dočasného zákazu krátkodobých pronájmů. O návrhu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (ANO) jednal primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který upozornil na to, že i premiér Andrej Babiš má stejný úhel pohledu na krátkodobé pronájmy.

„Pan ministr mi přislíbil, že se tím Bezpečnostní rada státu bude zabývat. Stejně tak jsem o tom hovořil minulý týden s panem premiérem (Andrejem, pozn. red.) Babišem, který uznal, že krátkodobé ubytovací kapacity jsou v současné situaci opravdu problém. Jsem rád, že v této záležitosti sdílíme stejný názor,“ řekl iRozhlasu Hřib.

Přitom cestovní ruch je jedním z mnoha odvětví postižených novou světovou pandemií, která se již podepisuje i na hospodářství České republiky. Ministr průmyslu a obchodu Havlíček v nedělním pořadu televize Prima uvedl, že do 30. června budou v ekonomice chybět zdroje za 600 až 700 miliard Kč. Ministr také řekl, že by do konce června vláda nechala celou ekonomiku zaizolovanou. Další vývoj situace a výsledky využití vládní pomoci pro podnikatele v hoteliérství a restauratérství budeme sledovat v následujících týdnech. Kompletní přehled aktivit zaměřených na podporu a úlevu podnikatelům a zaměstnancům si lze přečíst na stránkách vlada.cz.

P.S. Posledních třicet let se jevilo být dobou otevřených hranic a snadného cestování na opačný kraj světa. Jedni si mohli dopřát nízkonákladové lety a dostupné bydlení v exotických lokalitách, druzí si vychutnávali luxus soukromých letů a volného cestování všemi možnými prostředky. Dosud neviděná a vysněná místa přijímala do svých náručí nové a nové světoběžníky. Najednou nám tyto možnosti dočasně skončily. Možná, že současná pandemie nám dává příležitost vstřebat zážitky z cest a vrátit se do své vlasti, abychom si znovu uvědomili, jak ji máme krásnou a kolik objevů nás v ní čeká. Může to být začátek nové cesty a zároveň i klidný návrat do svého domova.

