Ročně umírá v ČR cca 100 000 lidí. Na koronavirus v březnu dvě desítky osob. Máme se bát?

„Na tuberkulózu loni zemřelo milion a půl lidí. Onemocnělo 10 milionů. Nevím, proč se třeba u běžné chřipky nehlásí, kolik dnes umírá lidí na chřipku. V ČR jich letos na chřipku zemřelo 55. Měla by se udávat nemocnost na 100 000 obyvatel… Zde u COVID-19 se udávají ‚jen‘ jednotlivá čísla, která se k ničemu nevztahují. Proč je to tak, nevím, neumím si to vysvětlit…“ uvedla MUDr. Václava Adámková v televizi Seznam.

„Z hlediska celosvětové populace se jedná o zanedbatelná čísla, aniž bych chtěla COVID-19 bagatelizovat…Nepřijde mi toto mediální podání v pořádku vzhledem k jiným infekčním onemocněním…Před pár lety se právě zrovna v Itálii rozšířila rezistence na záložní antibiotika…Máme příklad, kdy situaci v jižní Evropě již dříve podcenili…U koronaviru mortalitní/letální data nejsou vyšší…data v Číně odpovídají přirozeným procesům, neměli bychom si namlouvat, že je člověk nesmrtelný…Když se mortalita na koronavirus rozprostře v čase, číslo zapadne do obecné statistiky…Měla by být vybrána lepší forma, jak o koronaviru informovat,“ domnívá se.

Panu doktorovi Jaroslavu Dvořákovi jsme zadali následující dotazy, kladli jsme mu je především jako politikovi, dále pak jako lékaři:

EURO MOMO statistika říká, že loni touhle dobou umíralo, při vší úctě ke každému lidskému životu, zhruba stejný počet lidí jako dnes. Média nás zasypávají zprávami o mnohých úmrtí na koronavirus. Primářka Adámková tvrdí, že oběti koronaviru počítáme špatně. Jak interpretovat celou záležitost? Má koronavirus nezasloužené PR?

MUDr. Jaroslav Dvořák: V aktuální chřipkové sezoně (2019/2020) bylo do minulého pátku, tj. 6. 3. 2020, hlášeno celkem 267 klinicky závažných případů chřipkové infekce vyžadující hospitalizaci v režimu intenzivní péče, z nichž 55 osob infekci podlehlo.

Jakkoliv se otázka zdá být jednoduchá, odpověď je mnohem složitější: podle oficiálních statistik je chřipka jako primární příčina smrti každoročně udávána zhruba u několika desítek osob. Již z kontextu plyne, že číslo úmrtí pro tento rok není úplné. K úmrtí ale dochází obvykle na jinou primární příčinu (např. selhání srdce) a chřipka bývá na úmrtním listu uváděna jako druhotná příčina nebo ani uvedena být nemusí, tedy ve výkazech se již neobjeví. V tom je ta složitost. Podrobná data o úmrtích mívají zpoždění, údaje za loňský rok budou proto dostupná až v létě roku následujícího.

Průměrně v ČR na „obvyklou“ chřipku zemře přibližně 1 500 lidí ročně. Opakuji, lidé tu spíše umírají na komplikace, jež chřipka vyvolává… Záleží také na závažnosti konkrétní chřipkové epidemie. Situace je podobná i v ostatních vyspělých zemích.

Nechal jste se otestovat na koronavirus. Proč? Jaký je výsledek? Kdy to má smysl dělat?

Ano, nechal jsem se otestovat – vzhledem k tomu, že přicházím do styku s pacienty, kteří mohou být nosiči viru. Mám chronické neinfekční plicní problémy bez teplot, naštěstí jsem testován na koronavirus s negativním výsledkem.

Pracoval jsem do poloviny března. Pak jsme přešli na on-line režim se zajišťováním jen zdraví a život ohrožujících stavů s tím, že chronické pacienty musíme odkládat na pozdější dobu. Léky posíláme prostřednictvím e-receptů. Je to také tím, že nám stát dodal zásoby roušek a respirátorů na tři dny a díky svým hodným pacientům mám dostatek roušek, které se však efektivitou nevyrovnají těm z nanovláken.

Disponuji nepotvrzenou informací od praktických lékařů, že dodané roušky a respirátory z čínských dodávek jsou prošlé (expirace 2009, resp. i 2006). Jde o roušky, které měly být vyřazeny již před nějakými 14 lety. Prý je ostatní státy vrátily, jen Česká republika tyto prošlé roušky nakoupila… (Dle některých zdrojů, viz benešovský deník, je možná chyba ve špatně přečteném kódu zasílané šarže našimi zdravotníky, nikoli v respirátorech samých, pozn. aut.)

Jak rychle je možné se nechat otestovat?

Snad se to zrychlí – krizový štáb a vláda se snaží zajistit co nejvíce testů, aby byla protestována co největší část populace. Nyní občané, kteří mají teploty, dechové obtíže a kašel, se dostanou k testování ihned, resp. nejdéle do 3 dnů. Nemám nyní aktuální data.

Jak interpretovat čísla WHO o infikovaných koronavirem?

Srovnáme-li data koronaviru s dostupnými údaji z minulých let ohledně třeba TBC, spalniček a „běžné“ chřipky, nějaká závratná čísla zatím stále ještě nevidíme. Ano, můžeme se i mýlit, ale poslechl jsem si video na Seznamu, kde hovoří MUDr. Adámková. Připadá mi rozumný názor, že koronavirus se těší asi nezaslouženému PR a že nastane doba, snad spíše dříve, kdy koronavirová data zapadnou do všeobecné statistiky a virus ztratí „popularitu“…

Děkujeme za rozhovor.

Závěrem: Reportér Sputniku napsal mailem dotaz paní doktorce Adámkové, zda správně chápe její stanovisko o číslech úmrtí na COVID-19. Například když v Česku ročně umírá cca 100 000 lidí ze všech možných příčin, pak letošních 17 (podle aktulaních údajů nemoci podlehlo 23 lidí, pozn. red.) březnových úmrtí na koronavirus lze považovat za číslo, které v obecné statistice prostě zanikne. Z tohoto hlediska má koronavirus nezasloužené PR. Paní doktorka potvrdila, že jsme její pohled pochopili správně.

