Karel Sýs k aféře perských princezen a Kukalovi: Musel bych říct, že ho dostihla karma

To máte tak, sluníčkáře dohnala hyperkorektní doba, kterou velebili. Je to humorné. Představitel pražské kavárny musel opustit své zaměstnání, protože se provinil proti mravům této liberální elity. Pochválil ženy a nenechal si líbit kritiku od fanatiků. Jde o aféru perských princezen Petra Kukala.

Revoluce požírá vlastní děti

Z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy právě dnes, 31. března, odchází její mluvčí Petr Kukal. Důvodem jsou jeho příspěvky na sociálních sítích, ve kterých mimo jiné komentoval vzhled žen s rouškami proti koronaviru.

Pan Kukal médiím řekl, že impulzem k jeho odchodu byly zejména jeho příspěvky z poslední doby. Jde především o komentáře, ve kterých hodnotil vzhled žen a dívek v rouškách. „Milé ženy a dívky v rouškách, nejste směšné, trapné ani neatraktivní. Jste i v mizérii těchto dní perskými princeznami,“ napsal v textu pro deník Metro. Fotografii článku zveřejnil na svém facebookovém profilu.

Proti jeho textu se část diskutujících vymezila v komentářích. Ženy se v nich ohrazovaly proti hodnocení svého vzhledu. Uváděly, že nosí roušky kvůli šíření koronaviru, a ne proto, aby vypadaly sexy. Jedna studentka Univerzity Karlovy pak podala stížnost akademickému senátu fakulty.

A kdo že je pan Kukal? Proslavil se jako twitterový hlas ministerstva kultury v době, kdy ho vedl bývalý místopředseda KDU-ČSL Daniel Herman. Tehdy byl veleben pražskou kavárnou. Byl hvězdou sluníčkářů. Za své tweety ve prospěch Hermanova ministerstva dostal v roce 2016 Křišťálovou lupu v kategorii Obsahová inspirace.

A teď? Asi sexistické prasátko, nebo co? Pana Kukala semlela doba. Semlely ho západní manýry, které začínají prosakovat i do naší společnosti. V některých kruzích je módní hlásat, že komplimenty jsou urážkou žen. Plotna je otroctví, sukně přežitek. Ženskost je výmysl mužů. A na to dojel pan Kukal. Na hyperkorektnost.

Případ Eulalie Čubíkové mluví sám za sebe

Parta, která sem k nám tuto módu přitáhla, mu zlomila profesní vaz. Humorné to je jen z části. Protože, když zdravý rozum nezasáhl v případě pana Kukala, sotva se ho dočkáme v případě, kdy nejde o internetovou celebritu.

O situaci s vyhazovem Petra Kukala za veřejný kompliment ženám Sputnik hovořil se známým básníkem a předsedou Unie českých spisovatelů Karlem Sýsem.

„Nejdřív k Petru Kukalovi. Kdybych chtěl být zlý, a ono to občas neškodí, musel bych říct, že ho dostihla karma. Kukal je jistě velmi nadaný, ale kolísavého charakteru, zpívající podle hlasu svého momentálního pána. Nejfalešněji zpíval, když byl jeho páníčkem ministr kultury Herman. Inu, být his master voice je v Čechách oblíbená profese. Podotýkám, že svého času Petr Kukal dostal Cenu Unie českých spisovatelů,“ říká pan Sýs.

Nedostali jsme se do nějaké hyperkorektní doby? V době, kdy ženy potřebují podpořit, je kompliment považován za zločin.

„Ženy, které protestují, když je někdo plácne po zadku, jsou ženy strádající. Případ Eulalie Čubíkové ze Chevallierových Zvonokos vstoupil do dějin sexuality. Kudy chodila, tudy na ni chlapi vystrkovali pinďoury. Ač by to bývalo nenapadlo ani nejnadrženějšího chudáčka,“ glosuje známý básník.

Jak se dá s touto hyperkorektní šíleností bojovat? Ta snad semele každého.

„Proč bojovat s amazonkami? Dopadli bychom jako Ctirad podvedený Šárkou. Stýkejme se jen s ženami, které za to stojí, neboť když nestojí, je korektnost naopak vítaná. Jak praví úsloví: Když to nejde, řekne se, že někdo jde,“ radí pan Sýs.

A teď otázka, která určitě může zničit kariéru: jsou české dívky a dámy s rouškou perské princezny?

„Nevím, jak dámy, ale myslím, že české ženy a dívky mají jiné starosti, než se strojit pro nějaké perské satrapy,“ říká předseda Unie českých spisovatelů Karel Sýs.

