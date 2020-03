Jaký je rozdíl mezi Černobylskou katastrofou a koronavirem v Itálii? Český vědec podrobil kritice evropskou slepotu

Minulý týden zaujal naši pozornost článek pana Wagnera, ve kterém vědec mimo jiné uvedl, že navzdory dvouměsíční časové rezervě evropské státy ihned neuplatnily úspěšné zkušenosti Číny v boji proti koronaviru. Stalo se to podle něho především kvůli pocitu nadřazenosti a politické angažovanosti. Navíc pan Wagner upozornil i na to, že současná pandemie koronaviru poukázala na nutnost zabezpečení soběstačnosti i v energetice. Rozhodli jsme se panu Wagnerovi položit několik doplňujících dotazů o energetice a přinášíme Vám první část rozhovoru.

Období prosperity a klidu dalo klamný pocit bezpečí

Sputnik: Jak se České republice podle Vás daří zvládnout virus? Ve Vašem článku pro portál Neviditelný pes jste psal následující: „Evropa měla nejméně dva měsíce na to, aby se na případnou epidemii připravila a zvládla ji co nejlépe. Mohla zároveň čerpat ze zkušeností získaných v Číně i zmíněných dalších zemí. Tuto šanci však bohužel nevyužila. A v řadě případů za tím stála právě ideologická a politická slepota.“ Proč si myslíte, že Evropa byla „slepá“ a nezaznamenala hrozbu včas?

Vladimír Wagner: Podle mého názoru nebyli na přicházející pandemii připravení nejen politici, ale hlavně celá společnost. Evropa zažila hodně dlouhé období prosperity a klidu. A celá společnost zde získala pocit, že má na prosperitu a bezpečí nárok a nemusí se o ně ani snažit. Řada lidí zapomněla na to, že svoboda znamená hlavně zodpovědnost a respekt k ostatním. Získala představu, že si mohou dovolit dělat cokoliv, a stát je má pak povinnost vysekat z problémů, které tím způsobili. I to bylo příčinou zlehčujícího postoje řady politiků a veřejnosti v počátečních stádiích epidemie, které jsou nejdůležitější pro její zvládnutí.

Je třeba říci, že asijské země Jižní Korea, Tchaj-wan, Japonsko a Čína, kterým se zatím daří čelit pandemii lépe, už reálně čelily epidemii SARS. Jejich politici a obyvatelé si tak byli dobře vědomi, že situace je opravdu vážná. Evropa zůstala SARS ušetřena a měla pocit, že je to zase záležitost pouze té „méně rozvinuté“ Asie.

Zmíněné asijské země mají rozdílné politické systémy. Základní postupy, které proti epidemii použily, však přesto byly v zásadě stejné nebo podobné. Pochopitelně závisely i na tom, jak silná vlna epidemie u nich propukla. Jižní Korea i Japonsko, které včas zavedly potřebná opatření, tak nemusely čelit takové epidemii, jako proběhla ve Wu-chanu.

Neúspěch Evropy byl hodně dán i tím, že nedokázala kvůli jistému pocitu ideologické nadřazenosti převzít racionální postupy z Asie a vidět hrozící rizika. Přebírání zkušenosti a pomoci z těchto zemí opravdu neznamená přebírání jejich politického systému. To si ovšem velká část politiků i veřejnosti neuvědomila a neuvědomuje doposud. Pandemii nelze čelit bez široké celosvětové spolupráce a efektivní vzájemné pomoci a přebírání zkušeností.

Čím se liší masové shromáždění feministických a politických organizací v Madridu a dalších španělských městech v době, kdy bylo jasně vidět, že v Itálii epidemie už intenzivně probíhá a ve Španělsku se rozjíždí, od prvomájového průvodu v Kyjevě ve stínu Černobylské katastrofy? Čím se liší zlehčování a utajování průběhu a rizika epidemie nejen úředníky v italských lyžařských střediscích a v rakouském Ischglu od zlehčování a utajování prvních případů nemoci v čínském Wu-chanu? Právě demonstrace k MDŽ jsou tak hlavní příčinou kritické situace v Madridu a lyžařská střediska v Itálii a Rakousku roznesla epidemii po celé Evropě.

Další příčinou byl výběr mezi dvěma přístupy k epidemii. Evropské země koketovaly mezi oběma možnými přístupy. V prvním je snaha radikálními opatřeními zvrátit rozvoj epidemie a zabránit hlavně přetížení zdravotního systému. Pokud se vlna epidemie zarazí, nastaví se systém masivního testování a chytré karantény, který umožní postupně rozvolňovat opatření a obnovit rozvoj ekonomiky. Ten by pak měl umožnit zmírnění rozvoje epidemie nebo dokonce její úplnou likvidaci bez přílišného omezení ekonomiky. Touto cestou šly zmíněné asijské země a také Česká republika a další země V4 nebo Izrael.

Druhým přístupem je snaha postupovat bez omezování s předpokladem rychlého promoření populace a získání hromadné imunity, která pak epidemii zastaví. Pokud je dostatečně silné zdravotnictví a nedojde k jeho přetížení, může být tento přístup z ekonomického hlediska výhodnější. Tuto cestu předpokládaly například USA, Velká Británie, Německo nebo Švédsko. Je však třeba říci, že na základě zkušenosti ze Španělska a Itálie, které ukazují, jak takový přístup dopadne, když to zdravotní systém nezvládne, všechny zmíněné země snad kromě Švédska od této cesty ucukly. Ztratily však tím čas v kritickém období. Zmíněné asijské země o této možnosti ani neuvažovaly. Podle mého názoru je to hlavně jejich tradiční úctou ke stáří a rodině.

Osobně jsem velice rád, že Česká republika zvolila od počátku ten první přístup. Měla výhodu, že její veřejnost viděla situaci v Itálii, což ovlivnilo přijetí včasných opatření a zmírnilo typické české švejkování na rozumnou míru. Nelze pochopitelně v současnosti říci, zda se podaří vlnu epidemie zarazit a rozjet systém chytré karantény. Lyžařů v Itálii a Rakousku byl od nás velký počet. A už vůbec nelze předvídat, jak se země, která je velmi otevřenou ekonomikou, vypořádá s ekonomickými dopady pandemie. Pokud by se to však podařilo, považuji za důležité co nejintenzivněji se zapojit do celosvětové spolupráce a pomoci. Jedině tak je možné pandemii překonat s co nejmenšími následky.

Společné rysy mezi zdravotními doplňky a produkcí elektřiny

Ve stejném článku zmiňujete, že současná krize poukázala, že je třeba klást dostatečný důraz na strategickou bezpečnost, a to i v odvětví výroby lékařských potřeb, i v odvětví energetiky. Uvádíte k tomu následující slova: „V situaci, ke které spějeme po roce 2022, kdy bude v celé Evropě nedostatek stabilních zdrojů nezávislých na počasí, a tedy elektřiny v době, kdy nefouká a nesvítí, nelze čekat, že se o nás někdo postará. Bez elektřiny pak zkolabujeme ještě rychleji než v případě této epidemie.“ Proč si to myslíte a jak by podle Vašeho názoru mohla Česká republika zabezpečit energetickou soběstačnost?

Elektřina je opravdu krví současné civilizace. To jasně vidíme i nyní, kdy se velká část práce a komunikace přesunula na internet. Pokud by elektřina nebyla, tak by byl kolaps daleko rychlejší než při současné pandemii. Její nevýhodou je i to, že možnosti jejího uskladnění jsou minimální. Produkce a spotřeba elektřiny tak musí být vyrovnané.

Jak vidíme i nyní u zdravotních doplňků, je v případě zvýšené potřeby a nedostatku produkce relativně snadné se dostat do situace, že strategické potřeby není možné nikde koupit. Navíc doprava elektřiny na větší vzdálenosti je daleko hůře realizovatelná. Představa, kterou prosazují někteří ekonomové a ekologičtí aktivisté, že Česká republika nepotřebuje mít dostatek kapacit pro produkci elektřiny a v případě potřeby ji snadno nakoupí v zahraničí, je velmi nebezpečná. Doufám, že současná situace bude dostatečným poučením i pro ně.

Česká republika má zatím dostatečný výkon zdrojů i celkovou produkci. Dokonce je i vývozcem. I v budoucnu by existující zdroje měla vypínat jen v případě, že bude mít postavenou dostatečnou náhradu, aby zajistila české potřeby. Zároveň by měla co nejdříve zahájit budování nových jaderných bloků a podpořit výstavbu obnovitelných zdrojů v decentralizované podobě, které by nahradily odstavované zdroje.

Proč je jádro strategickou nutností pro ČR. Bezpečnostní požadavky na ni splňuje

Ačkoli je jaderná energie považovaná za jeden z nejčistších a technologicky nejpříznivějších druhů technologií, v EU její bezpečnost vyvolává vážné obavy. Z toho důvodu EU trvá na tom, aby bylo jádro postupně vyloučeno z energetických zdrojů. Rakousko dlouhodobě protestuje proti provozu a rozšíření reaktorů Temelína nedaleko hranic. Premiér Andrej Babiš ovšem považuje jádro za strategicky důležité pro český energetický mix. Nakolik je bezpečný jaderný systém České republiky? Je možné najít kompromis s Rakouskem a jak?

Jak ukazuje nejen průběh epidemie COVID-19, evropská veřejnost ztratila schopnost racionálního posuzování míry rizik. Myslím si, že nejen současná krize přivede Evropskou unii, aby svůj postup změnila a dala větší důraz na racionální řešení a strategickou bezpečnost. Současné reaktory III. generace mají velmi dobré bezpečnostní parametry. Ať už zvolíme kteréhokoliv dodavatele tohoto typu reaktoru, bude bezpečnost zaručena. I současně provozované reaktory v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany jsou neustále z bezpečnostního hlediska vylepšovány, po událostech ve Fukušimě prošly stress-testy a splňují všechny bezpečnostní požadavky.

Energetika je v gesci každého státu Evropské unie a sousedé si ji vzájemně nemohou vnucovat. Pro Českou republiku, která nemá Alpy a velké možnosti v hydroelektrárnách, je jaderná energetika strategickou nutností. To by mělo Rakousko respektovat. Česká republika pochopitelně dodrží všechny bezpečnostní a mezinárodní závazky v této oblasti.

Další díl rozhovoru s Vladimírem Wagnerem redakce Sputniku zveřejní v nejbližších dnech.

