Je to ještě naše armáda? AČR odmítla pomoct českým seniorům!

O co jde? Kraj Vysočina požádal ministerstvo obrany o nasazení armádních sil a prostředků v domově důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu zasaženém koronavirem. Jedná se o ústav, kde vir Covid-19 připravil o život jednoho z klientů. Ve smrtelném ohrožení jsou i ostatní. A to proto, že se jedná o zařízení starající se o osoby spadající do nejrizikovější skupiny. Následně se zjistilo, že koronavir má většina klientů i zaměstnanců.

Česká armáda se předvedla

Jakou reakci byste, vážení čtenáři, čekali? Naše armáda bojuje teroristy v Afghánistánu a Mali. Takže, když se naskytne možnost jednou za čas hájit zájmy a životy našich spoluobčanů, tak by naši vojáci neměli ani vteřinu váhat. Chyba lávky, přátelé!

„Armáda nemůže vyhovět z kapacitních důvodů,“ odpověděla na žádost kraje mluvčí armády Magdalena Dvořáková. Šílené! Skandální! Jiná slova se nenabízí.

Armáda České republiky nemůže zasáhnout v ohroženém domově pro seniory. Nemůže pomoct těm, kterým hrozí smrtelné nebezpečí. Nejsou totiž kapacity. Tak sbohem, pevné zdraví a jedeme na další misi NATO, protože na to kapacity jsou.

Nihilismus armádního velení neodsoudil klienty a zaměstnance domova v Břevnici k smrti. Personálu začali pomáhat hasiči, přidají se zdravotníci z pražské Nemocnice Na Bulovce, ruku k dílu chtějí přiložit i dobrovolníci.

Solidarita české společnosti, která nenechá „odsouzené“ k jisté smrti na holičkách, je dojemná. Vypovídá o síle našeho národa. Ale armáda? Opět se prokazuje, že v současné době jde o expediční sbor Severoatlantické aliance, a ne naše obránce.

Zrcadlo společnosti

O armádním kiksu v domově pro seniory a stavu našich ozbrojených sil Sputnik hovořil se Stanislavem Mackovíkem, známým politikem, bývalým poslancem KSČM a členem sněmovního výboru pro obranu.

„Dlouhodobě kritizuji skutečnost, že Armáda ČR ztrácí stále více schopností a tím se stává jen bezednou dírou na peníze. Nedivím se, že nemá kapacity. Početní stav a technické vybavení AČR je výsledkem třiceti let nesystémového řízení a podfinancování. Pro významnou část velitelského sboru a pro celou pravicovou politickou garnituru je hlavním úkolem lokajsky plnit požadavky z USA a velení NATO. Domácí pravice je produktem toho nejhoršího mafiánského kapitalismu. Vzešla z rozkrádání a ničení naší ekonomiky a průmyslu suverénního státu. Západ to toleruje – protože tahle politická sešlost mu slouží a docela obstojně se naučila blábolit fráze o demokracii, lidských právech a euroatlantických vazbách,“ domnívá se Mackovík.

Podle jeho slov USA potřebují ve světě spojence, kteří plní jejich vůli a jsou ochotni za zájmy USA prolévat krev.

„Proto nemusí mít ani tak moc vybavení a lidí, které by bylo možno použít při řešení pandemie. Pro NATO je důležité, že dosáhne v případě potřeby na naše základny a logistické vybavení ČR. Žijeme v politickém systému, který je řízen z ciziny. Každý premiér po roce 1990 ohýbal hřbet před zájmy ze zahraničí, protože pokud by vybočil, byl by z veřejného života odstraněn. Armáda je zrcadlem toho – jak je část společnosti deformovaná nebo frustrovaná,“ říká expert.

Cejch korupce na zakázkách

„Američanům je jedno, zda jejich politiku v zahraničí důsledně prosazují mafiáni z Kosova nebo mafiáni z Tábora. Podle mantry zdejších proamerických poskoků je pro naši armádu důležitá účast na každém cvičení, kde řinčí zbraně co nejblíže ruských hranic. Privilegované postavení mají nápady spojené s vysíláním našich vojáků do zahraničních misí. Stejní politici a novináři, kteří odsuzují nasazení vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 v Československu nás poučují, jak je přínosné, když v současnosti naši vojáci hlídají ty americké někde v Bagramu nebo Kandaháru. Politický cynismus se tady docela dobře ujal. Nedivme se potom, že AČR nemá schopnosti se efektivně projevit za nouzového stavu. Armáda je postavena na obsluhu cizích armád na našem území. Od armády se chce především ochota se účastnit intervencí na cizím území,“ dodává.

Není zvláštní argument „nemáme kapacity“? Na zahraniční mise kapacity jsou a na domácí nasazení ne?

„Jak jsem zmínil. Něco jiného je strážní prapor nebo odstřelovač do hor nad Kábulem. Něco jiného je schopnost vybudovat a personálně obsadit třeba tři vojenské polní nemocnice v jednu dobu v ČR. Priorita AČR vychází z priorit, které diktuje NATO. Pokud jdou naši vojáci do zahraničních akcí, tak bývají lépe logisticky vybaveni – než tomu je u útvarů, které se do misí neposílají. Ale i tam nebylo vždy vše zcela normální. Známe příklady, kdy si vojáci před nasazením v zahraničí shánějí po armyshopech vybavení za vlastní peníze,“ uvádí odborník.

„Samostatnou kapitolou jsou výběrová řízení na nákup materiálu a vybavení. Veřejná soutěž na nákup se většinou orientuje na nejnižší cenu. Rádoby protikorupční opatření vede k rozhodnutí, že nic je někdy lepší než hodně levné. Na druhou stranu ty největší zakázky mají cejch korupčního jednání. V takovém prostředí se nedá formovat armáda, která má vyvážené schopnosti,“ říká známý politik.

Vojáku, ubraň sám sebe!

Neodhaluje skandál s domovem pro seniory skutečnost, že AČR nemůže efektivně bránit naši republiku, leda tak Prahu?

„Podíváme-li se na počty lidí a techniky, tak zjistíme, že ubráníme jedny kasárna. To za podmínek, že nám dodavatel rohlíků a vody bude fungovat i ve válce. Teď sice trochu přeháním. Ale není normální stát, kde exekutor může obstavit majetek ministerstva obrany. Není normální stát, kde elitní útvar speciálních sil nebo dokonce Generální štáb je hlídán pracovníky Vojenských lesů a statků - jak tomu ještě nedávno bylo. V roce 2010 dokonce došlo k vloupání do prvního patra Generálního štábu, kde se nacházela kancelář jejího náčelníka. To je další důkaz o schopnostech AČR,“ uvádí.

Pokud jde o nákupy nové techniky, tak každý větší nákup se táhne roky a není nikde záruka, že bude pořízeno to, co je opravdu potřeba, připomíná expert.

„Nouzový stav v ČR jen znovu odkopal to, co se skrývá pod zeleným suknem. Ministr obrany nedávno řekl, že jeho rezort ušetří do rozpočtu asi 2.5 miliardy korun. Ani nikoho z vlády nenapadlo, že by bylo vhodné zrušit nesmyslný nákup 12 vrtulníků za cca 14 miliard. To ukazuje, jak jsme vůči USA v hlubokém předklonu. V době, kdy státní rozpočet dostává velkou trhlinu v důsledku pandemie, tak dál chceme stroje, které v následujících deseti letech prakticky můžeme oželet,“ poukazuje bývalý poslanec.

„Faktem je, že Armáda ČR se obnovuje nárazově a mnohdy není schopna utratit svůj roční rozpočet. Jen velmi těžko lze mluvit o druzích vojsk. Stát už dávno rezignoval na budování systému protivzdušné obrany. Máme 14 stíhacích letounů a pozemní protiletadlové rakové systémy patří do kategorie vojskové protivzdušné obrany. Poslední plnohodnotný protiraketový systém řady S-300 byl při dělení majetku ČSSR předán Slovensku. V oblasti zdravotnictví, tak tam bylo uzavřeno několik vojenských nemocnic. Personál do těch tzv. polních – ten by za současného stavu musel být brán z civilních špitálů. Tudy cesta k navýšení kapacit při pandemii nevede,“ varuje.

Podle jeho mínění zahraniční mise fungují jako mediální prezentace úspěchů armády a politické oligarchie.

„Ve skutečnosti ale nemají vypovídající hodnotu o celkovém stavu AČR. To platí u všech druhů zbraní, které ještě naše armáda má. Pokud Gripeny mají letět do zahraničí, tak obranu našeho vzdušného prostoru přebere jiný stát a jeho letectvo v rámci NATO. Zároveň se přepočítávají letové hodiny pro piloty Gripenů na předmětný rok - aby to stačilo. Pak se omezují některé letové akce na úkor nasazení v zahraničí. To ukazuje, jak privilegované postavení má účast našich vojáků v cizině. Nicméně zároveň to svědčí o malých rezervách, které máme. Tenhle přístup se musí změnit. Prioritou AČR se musí stát obrana vlastního teritoria a obnovení schopností soběstačnosti všude tam, kde to je pro zajištění suverenity nutné,“ říká Stanislav Mackovík.

