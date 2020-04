Vtipy, žerty a šprýmy během karantény. TOP 10 aneb „železné zdraví a nervy z oceli“

Jsme unaveni z koronaviru, chceme, aby se vše vrátilo do nějakých normálnějších kolejí. Koronavirus nás mnohému učí, humor si vzít však nedáme. Jsme známí jako „Švejkové“, kteří se snaží humorem uklidnit sebe i ostatní… Češi mají zkrátka smysl pro humor. Připravili jsme pro vás žebříček zdařilých vtipů, které nyní kolují na internetu.

DOMÁCÍ VTIPY O KORONAVIRU

Když už je tu jednou karanténa, člověk by si řekl, že si můžeme doma odpočinout. Dát si šlofíka a ztlouci pár špačků… Věnovat se buď příjemnému celodennímu nicnedělání, nebo naopak činorušně a hekticky pracovat, věnovat se koníčkům… Má to háček…

Potíž je, že se díkyv domácnosti sejdeme v nečekanou dobu, a i když se každý snaží, seč může, občas prostě propukne (mezi partnery) tzv. ponorková nemoc. Najednou se blízcí lidí „nemusí“, i když se třeba mají rádi nebo milují. Za této situace tak dochází k bizarním situacím:

1. MANŽELSKÁ KONVERZACE ZA ČASU KORONAVIRU A DOMÁCÍ IZOLACE:

MANŽEL: Miláčku, co Ti, prosím tě, vadí?

MANŽELKA: Nemrkej těma řasama tak nahlas, ty deb*le!

2. Média doporučují, že aby jednomu z izolace nehráblo, měl by se zabavit. Mohl by se například něco naučit… A tak se hádají Marx, Engels a Lenin, zda je lepší manželka nebo milenka.

MARX: Zásadně manželka.

ENGELS a LENIN: Proč myslíš?

MARX: Aby mohl člověk dělat revoluci, potřebuje mít jisté zázemí.

ENGELS: Manželství je buržoazní přežitek. Jedině nejistota s milenkou udrží revolučního ducha v pohotovosti, co ty o tom soudíš, Lenine?

LENIN: No, nejlepší je mít manželku i milenku. Manželka si myslí, že jsi u milenky, milenka si myslí, že jsi u manželky a ty můžeš být v knihovně a učit se, učit se, učit se.

3. Ne všechna povolání lze dělat z home office. Někteří do té práce prostě pořád musí chodit. Nakonec zjistíme, že stejně důležití jsou jak popeláři, tak třeba…

Letadlo nejmenované společnosti právě vzlétlo, zatáhlo podvozek i klapky, ustálilo se v letové hladině. Pak se z reproduktoru ozvalo kapitánovo hlášení: „Vážení cestují, mluví k vám kapitán letadla. Náš let potrvá dvě hodiny a třicet minut. Udržujeme výšku deset tisíc metrů, cestujeme rychlostí 850 kilometrů v hodině. Jaké je počasí v místě přistání, přiznám se, nevím, poněvadž pracuji z domova…“

4. Na sociální síti političky Jany Volfové jsme četli post o tom, co Volfová sama kdesi náhodně zaslechla:

5. Velká kniha milování Kámasútra je částečně nepoužitelná. Důležité je se teď milovat při dodržení „social distancing“:

Abychom toto lechtivé téma trochu naředili: Autor tohoto výběru si vzpomíná, že když na základní škole absolvoval sexuální výchovu, zúčastnil se přednášky pro žáky, na niž došla jistá sexuoložka, jež byla dotázána, jaká je nejlepší poloha pro milování. Odbornice pohotově vystřelila: „Muž zády, žena zády…“

ZAHRANIČNÍ VTIPY O KORONAVIRU

6. Oděsa a její obyvatelé jsou známí svými vtípky. Vyslyšte následující žert o koronaviru:

Potkají se dva známí z Oděsy a jeden praví: „Lve Abramoviči, vy si troufáte vyjít ven bez masky?“ Lev Abramovič odpoví: „Hm, víte, je mi 75 let, mám prostatu, jsem alergický na kočky, mám játra, žlučník, zlobí mě i slinivka, takže – když se mi do těla dostane koronavirus, bude se muset postavit do řady…“

7. Na ruských sítích se objevila následující replika pro pobavení, aneb Může za všechno koronavirus?

Sir: Barrymore, co je to tam venku za hluk?

Lokaj: Lidé skupují toaletní papír, pane…

Sir: Ale proč?

Lokaj: Pohanková kaše se moc nepovedla…

8. Lidé se očividně mohou doma nudit. Všude na světě. Z anglojazyčného prostředí pochází tato vtipná, docela pochopitelná a optimistická předpověď:

„Za devět měsíců nás čeká menší baby boom. A pak, řekněme v roce 2033, se můžeme těšit zase na další karanténu…“

9. Obrázkem vám ukážeme, jak by mohlo vypadat velikonoční stolování v Izraeli v roce 2020:

10. A to jste věděli, že zákaz shromažďování se týká i uměleckých děl? Aneb Coronardo da Vinci, Poslední večeře 2.0.:

P. S. Autorův vklad. VIDEO:

Závěrem: Většinou se říká, že co nás nezabije, to nás posílí. Věříme, že nás posílí i úspěšně přestálá krize s koronavirem. Jak se u nás říká, „těšíme se, až se tomu všichni budeme moci v klidu zasmát“. Do té doby přejeme železné zdraví, srdce ze zlata a nervy z oceli…

