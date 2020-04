Dejte zelené červenou. EU by měla zastavit ekologický fanatismus, varuje český ekonom

Co se konkrétně děje? Loni v prosinci šéfové členských států EU s velkou slávou schválili plán na uhlíkovou neutralitu do roku 2050. Takzvaný Green New Deal. Uhlíková neutralita znamená, že každá země zneutralizuje tolik emisí, kolik vyprodukuje. Souběžně s tím má docházet k omezení spotřeby energie a emisí z dopravy nebo získávání elektřiny a jiné energie z obnovitelných zdrojů energie.

Výzva českého europoslance ke strukturám EU

Státy, zejména ty ve střední a východní Evropě, musí přehodnotit svou energetickou strategii. Vzdát se v první řadě uhlí. A to dělá problém zejména Polsku, ale i České republice. Evropská unie má problém i s jadernou energetikou, kterou chce Praha uhelné elektrárny vykompenzovat.

A je to věru drahý špás. Ekologický fanatismus Evropské unie by podle médií měl pouze naši republiku vyjít na 675 miliard korun ročně. To bylo dost před koronavirem a nyní, kdy pandemie záporně ovlivňuje ekonomiku, je tato částka šílený luxus.

V Evropském parlamentu je naštěstí skupina rozumně smýšlejících poslanců. Ta vyzvala vedení Evropské unie, aby odložilo. Byla by to v této době enormní zátěž pro těžce zkoušená hospodářství členských států EU.

Iniciátorem výzvy je český europoslanec a člen Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu Alexandr Vondra.

„Inicioval jsem výzvu Evropské komisi, Evropské radě a Evropskému parlamentu na odložení Green Dealu. Jako EU čelíme bezprecedentní krizi, která bude mít dalekosáhlé hospodářské, sociální a politické důsledky. Komise sice promrhala začátek, ale postupně se zmátořila k důležitým a potřebným opatřením na pomoc členským státům. Jsme však pravděpodobně jen na začátku a dopady mohou být drtivé. K obnově národních ekonomik bude zapotřebí výrazná pomoc EU v oblasti měnové a fiskální politiky, ale nejen to, znovunastartování ekonomiky se neobejde mimo jiné bez snížení regulačních tlaků. A zelený úděl je v podstatě balíkem nových, rozpočtově náročných regulací. Proto vyzýváme komisi, aby ve světle těchto událostí přezkoumala své politické cíle, stanovila nové priority víceletého finančního rámce pro příštích šest let a výrazně omezila svoje vysoké předkrizové ambice. Teď je čas na pragmatismus,“ napsal Vondra na své facebookové stránce.

Jak Vondra v rozhovoru pro web iUHLI.cz řekl, „úspěchem by bylo, kdyby si to jednotlivé instituce vzaly k srdci. Zásadní ale bude postoj členských států. Náš částečný úspěch je, že se nám v porovnání s podobnou iniciativou, avšak s opačným znaménkem – hlavně neodkládat Green Deal – slovenského poslance Michala Wiezika, podařilo získat více podpisů od poslanců, kteří zastupují více frakcí a vícero členských států, to vše v polovičním čase. Slibné jsou některé signály od představitelů EU, z nichž plyne, že mají stejné obavy jako my, když Charles Michel chce nový Marshallův plán, Ursula von der Leyenová se bojí o budoucnost EU a Schengenu“.

Existenční problém pro mnohé Čechy

Takže? Srovná si to vedení unie v hlavě a přestane trvat na ekologickém fanatismu? Koronavirová krize může být v tomto směru pro bruselské byrokraty poučná. Ukáže jim, že módní trendy musí jít stranou, pokud jde o záchranu hospodářství Evropské unie, a především jednotlivých členských států. Ať se Greta klidně zvencne. Anebo ne?

O možnostech zastavení unijního Green New Dealu a výzvě europoslance Vondry Sputnik hovořil s členem Strany nezávislosti a ekonomem Romanem Malachem.

„Tuto výzvu jednoznačně podporuji. Já jsem považoval Green New Deal za obrovskou hrozbu pro ekonomiku členských států Evropské unie ještě před současnou situací. Průmysl členských zemí EU je postaven především na automobilovém průmyslu a na ten tento zelený plán útočí nejvíce. Již na přelomu roku se šéfové různých automobilek vyjadřovali k tomu, jak jsou nastavené podmínky pro ně nesplnitelné a obávali se dopadů,“ říká expert.

„Pro Českou republiku je tato hrozba ještě větší, my jsme vázáni na automobilky extrémně. Navíc prognózované náklady jsou obrovské, v ČR se mluví o 600 miliardách korun ročně. To je 60 tisíc na osobu. Tyto peníze by tedy bylo nutné lidem sebrat, a to by byl pro značnou skupinu obyvatel téměř existenční problém. V tento okamžik bylo podle mě nejlepší na tento plán zapomenout a řešit aktuální problémy,“ dodává.

Je možné, že vedení EU dostane rozum a odloží nebo přímo zruší plány na uhlíkovou neutralitu?

„V ideálním světě by k tomu jistě došlo, já tomu ale nevěřím. Vždyť i pan Vondra v rozhovoru říkal, že když navrhoval odložení této dohody, tak na výboru mu bylo řečeno většinou europoslanců, kteří náležejí k levostředovým a levicovým uskupením, že není možné od plánu uhlíkové neutrality upustit. Složení Evropského parlamentu a Evropské komise je takové, jaké je, tedy neočekávám, že by se snad tito lidé chytili za nos a změnili názor,“ míní pan Malach.

Zelená dohoda je zaměřena přímo proti obyvatelstvu

Neukazuje se, že „zelený fundamentalismus“ byl luxusem v dobách hospodářského růstu?

„Zelený fundamentalismus nemůžeme nazývat luxusem v jakékoliv době. Luxus je něco, co si pořizujeme, když máme nadbytek zdrojů, ano může se jednat o zbytečnou věc nepotřebnou k životu, ale neohrozí naši životní úroveň. Green New Deal je přímo zaměřen proti obyvatelstvu. Vždyť mnohokrát bylo slyšet od ‚kazatelů zeleného náboženství', že přece musíme obětovat naše pohodlí pro záchranu planety,“ upozorňuje pan Malach.

Nic nemá proti ekologičtějším metodám produkce a nechce žít na zničené planetě. Je tu ale podle něj jedno ALE.

„Planeta není rozhodně tak zničená, jak nám tvrdí třeba aktivistka Greta Thunberg a další její následovníci. A za druhé ekologický přístup musí být i ekonomický. Není možné páchat hospodářskou sebevraždu kvůli několika desítkám ideologů, i kdyby křičeli ještě hlasitěji. Na světě je spousta firem i jednotlivců, kteří pracují na nových řešeních, která jsou nejen zelená, ale přináší i ekonomický profit pro společnosti a následně i pro všechny. Bohužel nemají za sebou tak silnou propagaci a není je tak slyšet. Nicméně toto považuji za správný přístup. Nicméně Evropská unie zvolila přesně opačný přístup tlačení opatření silou bez ohledu na dopady. To nemůže dobře dopadnout,“ říká ekonom.

EU přestala existovat

Otázka, která se v souvislosti se současnou situací a ekologismem přímo nabízí. Co postoj Evropské unie k pandemii koronaviru? Nezaspal Brusel?

„Nemohu říct, že by Evropská unie zaspala, Evropská unie reálně přestala existovat. Myslím, že sleduji média poměrně hodně a jediné, co jsem zaregistroval, když pandemie začínala, byl povzdech šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyen, že uzavírání hranic je proti evropským hodnotám. Poté dlouho nic a nyní se objevují zárodky nějakých snah,“ podotýká ekonom.

Podle jeho slov nám Evropská unie potvrdila, že to není instituce do krizových dob.

„Ona ani z principu být nemůže, je to systém tak zkostnatělý, prostoupený byrokracií a odtržený od reality, že skutečné problémy ani řešit nedokáže. Co je ovšem podle mě horší, že není vidět snaha něco změnit, v Bruselu si dále jedou svoji agendu a na problémy členských států se neohlíží. Pozitivem je fakt, že lidé vidí, že jejich státy se dokážou bez Evropské unie obejít a že se vlastně nic tak hrozného, čím nás straší její zastánci, neděje,“ uvádí.

„Ano, každý stát řeší pandemii jinak, podle toho, jakou si jeho občané zvolili vládu a můžeme debatovat o tom, které řešení je lepší a které horší, nicméně určitě lze prohlásit, že žádné řešení není tak špatné, jaké by bylo to, které by centrálně nasadila Evropská unie. Každý stát má jiné potřeby a problémy, což je něco, co Brusel nerespektuje a rozhodně není k jejich řešení kvalifikovanější než místní vlády," říká člen Strany nezávislosti Roman Malach.

