Volný: Pokud Babiš ví o účincích vitamínu C, proč to již není v médiích?

Nový Zéland

Podle politika jej k tomu inspiroval příběh, který se odehrál před mnoha lety na Novém Zélandu. Volný právě v tu chvíli pobýval v této zemi a tím pádem tuto kauzu sledoval. Šlo o Allana Smithe, farmáře, který umíral na prasečí chřipku.

„Lékaři tenkrát již rozhodli o jeho odpojení od přístrojů. Jeho rodina si ale vymohla, aby pacientovi byl podán nitrožilně právě vitamín C, přičemž ve vysoké dávce 2 x 25 g. Lékaři zpočátku nechtěli, pak ale vyhověli, původně totiž předpokládali pacientovu smrt. Farmář se postupně zotavoval, až se uzdravil úplně. Od té doby vědeckou, ale často i velmi osobní debatu o vysokých dávkách vitamínů sleduji,“ řekl Volný.

Tento příběh měl velký ohlas na Novém Zélandu, a to i mezi lékaři. Ne všichni to však brali na lehkou váhu. Dokonce i po dvou letech docházelo mezi vědci ke sporům o roli vitamínu C, třeba na roční konferenci Novozelandské medicínské asociace v roce 2012. Jedním z vystupujících byl profesor Shaun Holt. Ten prohlásil, že kdyby přívrženci použití vitamínu C v léčbě rakoviny vykonali randomizovanou kontrolovanou studii, všichni odpůrci by změnili svůj názor, aniž by se za to styděli, čímž získal potlesk v síni. Několik lékařů kritizovalo jeho prezentaci a uvedlo, že se dopustil chyb, když vyprávěl o Smithově příběhu. Holt oponoval tím, že přebral informace od lékaře, který se dlouhodobě podílel na farmářově léčbě. Navíc řekl, že nejsou přímé důkazy, že by uzdravení Smithe souviselo právě s vitaminem C.

Volný uznal, že Smithův příběh ho velmi zaujal a utkvěl mu v paměti.

„Argumenty zastánců (použití vitamínu C, pozn. red.) byly velmi logické a přesvědčivé, a naopak argumenty odpůrců této metody připomínaly středověk a inkvizici v bílých pláštích,“ domnívá se politik.

Textovka pro Babiše

V souvislosti s tím Volný oslovil Babiše pomocí SMS zprávy a podělil se o informace z daleké země.

„Rozhodl jsem se proto tuto informaci předat lidem, kteří jsou u nás zodpovědní za přijímaná opatření, ale i veřejnosti, tak aby mohla tuto léčbu v případě nutnosti vyžadovat,“ uvedl poslanec.

„Když vypukla pandemie s COVID-19, na nitrožilní vitamín C jsem si hned vzpomněl. Než vlna došla až k nám, sledoval jsem na internetu, zda se používá,“ sdělil politik. Podle jeho slov narazil na informace, že se prý vitamín C používá i jako lék proti koronaviru.

„Vzhledem k tomu, že sněmovna nyní nezasedá, komunikoval jsem s panem premiérem prostřednictvím SMS. Ten mi poděkoval, bohužel se podle mých informací prozatím nic v tomto směru u nás reálně neděje,“ podotkl předseda hnutí JAP.

Volný to však nevnímá jako odbytí.

„Situace je krizová a já toto vnímám tak, že informace zapadla a že mezi členy krizového štábu nenalezla řekněme úrodnou půdu. Na mnohé lékaře působí zmínka o léčbě intravenózním vitamínem C jako červený hadr na býka a odmítají o ní, byť jen uvažovat,“ řekl. „Skutečnou, nejen morální, ale i profesionální povinností lékařů je se s nimi seznámit bez ohledu na vlastní předchozí názory,“ dodal.

Zahraniční zkušenosti

V Číně třeba v současné chvíli probíhá experiment, jehož badatelé zkoumají účinky vitamínu C na lidi, kteří trpí COVID-19. Koná se v nemocnici Zhongnan v bývalém epicentru nákazy novým druhem koronaviru, ve Wu-chanu. Nicméně výsledky zatím nejsou k dispozici, průzkum bude ukončen blíže ke konci září. Koncem března studii o vitamínu C jako možném léku proti COVID-19 zveřejnil také lékař Richard Cheng. Tohle však také není finální verze jeho článku.

Po českých médiích také koluje zpráva převzatá z bulváru New-York Post o americkém lékaři, který údajně používá tento vitamín proti koronaviru. Experti v oblasti medicíny, na které se obrátil portál Aktuálně.cz, vyjádřili různé názory na toto konto. Praktický lékař a hygienik Pavel Vašek, který už dávno podporuje terapeutické využití vitaminu C, upozorňuje, že klinické studie mohou být zdlouhavé. Nevidí důvody, proč by čeští lékaři nemohli aspoň zkusit dávat pacientům s koronavirem vysoké intravenozní dávky vitamínu C. Vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar však poukazuje, že u jiných virových infekcí včetně chřipky se vitamín C neprokázal jako jednoznačně účinný prostředek.

V souvislosti s informacemi z Číny a USA se Volný rozhodl, že se pokusí oslovit Babiše ještě jednou.

„Opět jsem poslal textovou zprávu panu premiérovi. Tentokrát bez odezvy,“ uvedl předseda hnutí JAP.

Řekl si, že se nemůže jen tak vzdát, protože nechce, aby lékaři a pacienti zůstali neinformovaní.

„Opět jsem o tom zpravil pana premiéra. Pan premiér mě v textovce ubezpečil, že mou informaci předal panu Prymulovi, alespoň jsem tak z jeho slov – ‚Vědí o tom a používají to…' – vyrozuměl. Rád bych tedy předpokládal, že v ČR probíhá minimálně podpůrná léčba vitamínem C, který se podává nitrožilně... Státní ústav pro kontrolu léčiv definoval přípustné objemy podávaného vitaminu, viz stránky SÚKL; horní hranice pro intravenózní podání je u nás prozatím do 7,5 gramů. Nicméně podle mých informací se tak v našich nemocnicích neděje a pacientům, kteří o tuto léčbu požádají, je dokonce odpírána,“ sdělil poslanec.

„Chápu minimalistickou komunikaci pana premiéra. Chápu, že tato informace musí nějak ‚probublat' týmy, které jsou dnes systémově přetíženy snahou zajistit ochranné pomůcky a budující ‚chytrou karanténu', bojím se však toho, že ta informace v tomto všem zanikne, vyšumí a zpět k premiérovi se dostane jako ‚tichá pošta' nepravdivá informace,“ řekl Volný.

Na otázku, jestli zůstal v podstatě nevyslyšen, se Volný svěřil, že sám neví, jaký je skutečný stav.

„Pan premiér mi řekl, že na medializaci teď není čas…Tady s ním nesouhlasím. Není čas ztrácet čas. Naopak je čas informovat veřejnost i lékaře o tom, že tato metoda je legální a dostupná. Nejde o politiku, ale o lidské životy,“ uvádí politik.

A co proti koronaviru Remdesivir?

Poukázal, že české orgány Remdesivir rychle přijaly, ačkoli tento americký přípravek je zatím jen experimentální. „Dokázali jsme v okamžicích krize schválit používání experimentálního Remdesiviru, o jehož vedlejších účincích vůbec nic nevíme,“ řekl.

Podle jeho názoru lidé musí mít jako pacienti právo na informovanou volbu.

„Pokud členové krizového štábu o účincích vitamínu C vědí, potud dobře. Pokud u nich tato informace skončila a dále se neposunula, jedná se o zásadní chybu a tu informaci je opět třeba popostrčit směrem ke klinické praxi,“ tvrdí.

Mezi lidmi se o léčbě vitamínem C poměrně dost ví, uvádí Volný.

„Žádná nemocnice ovšem, alespoň dle mých kontaktů s lidmi, kteří v nich mají své známé s COVID-19, anebo v nich pracují, se veřejně k vitamínu C jako metodě či podpůrné léčbě dosud nehlásí. Vím však, že i v nich jsou lékaři, kteří čekají na ‚oficiální zelenou' a chtějí tuto metodu používat. Dnes se pouze neodvažují vystavit palbě ‚skeptických' kritiků,“ prozradil.

