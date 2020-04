Skála k odstranění sochy Ivana Koněva z nám. Interbrigády v Praze: „Je mi na zvracení…“

Pod rouškou rána a koronavirové pandemie se radní Prahy 6 odhodlali ke kroku, který pan doktor Skála vnímá jako zbabělý. Za situace, kdy na ulici nejsou lidé, kdy k memoriálu dorazili jen novináři a policisté, byla co nejvíce „kradmo“ demontována socha maršála SSSR Koněva. Jak asi socha skončí a co k tomu dále říká doktor Skála?

Říkáte, že se vám chce zvracet?

PhDr. Josef Skála, CSc.: Ano, chce se mi zvracet, nejsem zdaleka sám. Co se odehrálo dnešního rána, je obludný skandál. Lidé, kteří to způsobili, se propadli na samotné dno cti, morálky, svědomí a všech hodnot vůbec, které se respektují mezi normálními lidmi. Hanebnost spočívá v tom, že to udělali v tuto chvíli, kdy lidé v podstatě nevycházejí z domu, a pokud ano, tak minimálně. Jako poslední uličníci se museli schovat za podmínky tohoto mimořádného nouzového stavu, aby pak odvezli sochu našeho osvoboditele. Ano, je mi z toho na zvracení.

V minulosti jsme k soše Ivana Koněva, resp. u památníku, na tomto místě pronesli s různými mluvčími, i s vámi, mnoho slov. Konstatovali jsme mnoho souvislostí… Náš apel, tedy těch, kteří jsou za zachování památníků historie, nezabral. Zřejmě toto všechno (slova) není cesta, jak zabránit tomu, aby se historie nepřepisovala, například odstraňováním památníků. Neměli bychom nějak změnit paradigma, jak se říká?

Tak máte svatou pravdu v tom, že stát a jeho klíčové exekutivní orgány se nemohou vymlouvat na to, že jsme nepodnikali kroky, aby se takováto hanebnost nestala. Adresovali jsme otevřené dopisy panu premiérovi a vládě, navrhovali jsme jasné řešení – prohlásit pomník Koněva národní kulturní památkou, převzít do vlastnictví pozemek, na němž stojí. Potom by lidé bez cti a svědomí nemohli páchat takové zločiny. Bohužel na naše slova nedošlo. Nemůže to tak zůstat. Budeme se tázat vlády, jak mohla takovouto nehoráznost dopustit.

Otázka je taková, jak ji stavíte. Vláda se má teď starat přednostně o seniory… V celé Praze je to tak, že se nedá vůbec hovořit o tom, že by všichni ohrožení měli dostatek ochranných pomůcek. Samozřejmě, že porušili spoustu norem a mezinárodních smluv. Vojska, jimž velel maršál Koněv, osvobodila miliony nás Čechů, osvobodila nás od nacistického teroru a genocidy. Vůbec není v kompetenci dejvického starosty, aby tam rozhodovali o tom, kde bude stát či nebude pomník připomínající největší hrdinství v našich dějinách.

Teď například projela Itálií ruská vojenská kolona a pomohla zemi těžce zkoušené nákazou, a to tak, že velice významně. My, kdo sledujeme zahraniční média, víme, že na místě, kde dosud vlály vlajky EU, symbolů tamního establishmentu, lidé strhávali tyto vlajky a místo nich vyvěšovaly vlajky Ruské federace, Čínské lidové republiky a také Kuby. Kontrast je o to barvitější.

Donald Trump říká, že na území USA přistávají velká letadla AN-124 Ruslan, která přivážejí pomoc. V Itálii, státu NATO, který se dříve připojil k protiruským sankcím, obdrželi pomoc z Ruska také. Do toho zaznívají jakési kritické hlasy, že tato ruská pomoc je nekvalitní a účelová… Přitom umírají lidé, viz statistika… Kam se vytratila veškerá úcta, etika…Domníváte se, že už je načase, aby někdo nesl prokazatelnou a jasnou odpovědnost? Co můžete ve vašem kolektivu udělat, aby zde byla vymahatelná odpovědnost za ahistorické akty?

V tuto chvíli se pod rouškou pandemie a ekonomických problémů hroutí celý společenský katechismus, který se nám vtlouká do hlavy už 30 let. Není náhodou, že socha maršála Koněva je odstraňována právě teď.

Tato socha (kdyby zůstala stát) by dále byla zrcadlem a připomínkou toho, co pravda je, co jsou lidské hodnoty. Máte pravdu. Součástí totální nápravy poměrů, o komplexních opatřeních si povíme jindy, musí být i embargo na sprosté lhaní o klíčových momentech našich dějin. Lhaní je ve službách těch, kteří dnes neplní svou roli.

Vezměte si příklad EU. Stále se nám vtlouká do hlavy, že je to naše spása, že by se bez ní zbořil svět. Jen co ale nastane krize jako dnes, bruselská eurokracie naprosto selhává. Nejprve dělá mrtvého brouka, potom povykuje na jednotlivé členské státy, že se nesmí zavírat hranice . Nakonec se zmůže alespoň na uzavření hranic vnějších schengenského prostoru. A to v době, kdy to z druhé strany Atlantiku udělá Donald Trump, který navíc virus prohlásí za „čínský“, což je totální nesmysl. V dnešní ČT přitom zaznívá, že ochranné prostředky, jež nám dodává prakticky výhradně Čína, teď někde údajně přeplácí představitelé USA, aby je použily pro sebe… Věřím, že Česká televize ví, proč něco takového formuluje. Snad to má ověřeno. Pokud je toto pravda, pak zde máme další dokreslení celé mozaiky, o níž právě hovoříme.

Vaše pocity? Jaká emoce převažuje? Jakým rozumově-rozumným stanoviskem tuto emoci doprovodit, pane doktore?

Chci říct, že lidé neobyčejně prohlédli v posledních dnech. Že si uvědomili, co z těch svatostánků, jež se jim předkládají desítky let, není pravda. Že je to vše úplně obráceně. Mohli bychom tím spíš najít masovou podporu pro to, aby socha maršála Koněva byla vrácena na své místo a to celé darebáctví bylo okamžitě napraveno. Vyzývám vládu a parlament, aby se o to neprodleně zasadily.

