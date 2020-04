David o Koněvovi: Ministerstvo zahraničí ČR by se mělo přejmenovat na „zahraniční ministerstvo“

Prohlášení Ivana Davida, které politik četl u piedestalu, jenž na náměstí Interbrigády v Praze 6-Bubenč po soše maršála Ivana Stěpanoviče Koněva zbyl…:

MUDr. Ivan David: S odstraněním této sochy nechce nic mít Ministerstvo zahraničních věcí ČR, takže si myslím, že by se mělo přejmenovat na „Zahraniční ministerstvo“. Když jsem napsal na FB článek o odstraňování této sochy, psal jsem o tom, že to má na svědomí jako vždycky pátá kolona. Jmenoval jsem ODS, KDU-ČSL, TOP09, Starosty a Piráty. Pak jsem se podíval na internet a zjistil jsem, že přesně taková sestava vládne na Praze 6. Jenom místo Piráta je tu Zelený, ovšem v Parlamentu EU Piráti patří do frakce Zelených. Myslím, že ti všichni vycházejí dobře s Hitlerovými pohrobky. Jejich funkcionáři se scházejí s funkcionáři Sudetoněmeckého Landsmanschaftu, nebo jako Pirát Peksa závidí Němcům Merklovou. Někteří naši rodáci se uměli přizpůsobit, a proto předpokládám, že se pan Kolář brzy přejmenuje na lépe znějící Wheeler (Wagner?). Nyní připravují Muzeum dějin 20 století. Jsem přesvědčen, že to budou úplně nové dějiny, které tady ještě nikdy nebyly… To muzeum bude jedno z těch, kam každý režim vodí svou školní mládež, na konci toho režimu tam pak nepáchne ani noha. Snažme se, aby takový režim u nás ani nezačal, aby toto nebyl takový nový začátek. Věřím tomu, že bát se musejí vždy ti druzí.

(konec proslovu)

Pane doktore, můžeme se vás zeptat, jak se vám daří v Evropě?

MUDr. Ivan David: Když chci vědět, jak dopadne hlasování, stačí obrátit znaménka, která jsou u mé přípravy k hlasování. Asi tak se mi daří. Skoro 90 % členů Parlamentu EU prosazuje velkou, globalizovanou nadnárodní Evropskou unii, kde jednotlivé státy nebudou mít podstatnější vliv. Pouze naše frakce a část konzervativců představuje jiný názor. Samozřejmě záleží také na tom, kdo je z jaké země. Jsem v zemědělském výboru a tam si – frakcím navzdory – každá země hájí svoje zájmy. Takže se soustředím na to, abych v maximální míře informoval českou veřejnost, co se z mého pohledu v Parlamentu EU děje, aby lidé měli lepší představu, protože doposud se o tom dovídali málo.

Domníváte se, že radní Prahy 6 překročili svoje pravomoci, když na pozadí koronavirové krize (pandemie) odstranili památník maršála Koněva místo toho, aby se starali o respirátory, ústenky či nějaká další technická zabezpečení důležitá pro oddělení typu ARO?

Nejsem právník, netroufám si k tomu se autoritativně vyjádřit, nicméně pokud někdo řekne, že musel odstranit sochu, protože socha maršála Koněva neměla roušku, je to známka naprosté tuposti, resp. i tuposti sociální.

Z hlediska psychologie/psychiatrie a teorie osobnosti: jak hodnotit tendence českých lokálních politiků se svými akcemi jaksi vměšovat do mezinárodní politiky? Situaci se sochou (ale i s přejmenováním náměstí v Praze, pozn.) komentují představitelé Ruska.

Myslím, že každý politik má ambice, chce mít vliv. Politik bez vlivu by nedával žádný smysl. Ale tady si myslím, že jejich vliv příliš nepřesáhne okraje Prahy 6. Je to tradiční místo s velkými byty a vilami. Za každého režimu tu bydlely špičky režimu, ať už ten režim byl jakýkoli. Praha 6 je takové místo, které má svůj typický duch…

Takto, na závěr, s nadsázkou odvětil na otázku Sputniku současný europoslanec a bývalý ministr zdravotnictví pan MUDr. Ivan David.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.