EU hrozí Česku sankcemi. Kvůli rouškám!

Co si to unijní byrokraté zase vymysleli? Na Ministerstvo zdravotnictví České republiky nedávno dorazil dopis Evropské komise. Ta po ministerstvu žádá vysvětlení, proč počátkem března ČR zakázala vývoz nebo reexport respirátorů a dezinfekce. Podle Bruselu je tento krok v rozporu s principem volného obchodu uvnitř Evropské unie.

Mnoho povyku pro nic

Myslíte, že jde jen o dobráckou domluvu velkého bratra z Bruselu? Tak to ani omylem. Když odpověď našeho ministerstva unijní byrokraty neuspokojí, Česku mohou hrozit sankce. A to nevyjímaje třeba omezení evropských dotací.

Evropská unie si dobrý den nedělá. Stejnému tlaku byla dříve vystavena Francie i sousední Německo. Obě země zakázaly vývoz důležitých ochranných prostředků. Brusel jim pohrozil žalobou. A tak se nejsilnější státy Evropské unie musely poslušně uklonit a poslechnout unijní byrokraty.

Takhle totiž ta Evropská unie funguje. Brusel koronavirová pandemie zaskočila. Nevěděl, co dělat a naštěstí nechal opatření proti nákaze na jednotlivých národních státech. Když se z prvního šoku unijní byrokraté oklepali, začali kopat nožičkami a jako za starých časů diktovat národním státům, co mají dělat.

V případě s respirátory nejde o české sobectví. Naše republika nemá dost nejnutnějšího zdravotnického materiálu. Chybí občanům a zejména lékařům a sestrám. Musíme ho získávat ze zahraničí. Za této situace by vyvážet ochranné prostředky byl zločin. A my víme, že u nás jsou podnikavci, kteří by rádi situace využili a za velký peníz by roušky a dezinfekci lifrovali na Západ. Těchto šejdířů se Evropská komise nepřímo zastává. Ne, díky.

Sankce proti Česku? Důvod k zamyšlení se…

O nové hrozbě od Evropské unie Sputnik hovořil se známou poslankyní za SPD a členkou sněmovního výboru pro zdravotnictví Karlou Maříkovou.

„Nám se zase nelíbí, že Německo zadrželo naše ochranné pomůcky, když jsme je nejvíce potřebovali nebo že jsme z Evropské civilní ochrany, která má miliardové rozpočty a je řízená Evropskou komisí nedostali ani roušku,“ reaguje známá politička na požadavek Bruselu.

Jak hodnotí postoj ČR? Je dobře, že jsme zastavili export tohoto životně důležitého materiálu? Pomáháme přeci jinak. Do Španělska jsme poslali humanitární pomoc, Francii jsme nabídli přesun pacientů do ČR.

„Samozřejmě, že je to v pořádku, protože každá země musí nejdříve ochránit své občany a pak může pomáhat jinde. Z ochranných pomůcek se nyní stal skvělý byznys a z toho důvodu by podle mě měly být ještě v ČR zastropovány ceny ochranných prostředků a dezinfekce, tak aby byly dostupné všem,“ říká členka sněmovního výboru pro zdravotnictví.

Nemohli jsme se nezeptat na to, že EU nám kvůli zákazu exportu roušek vyhrožuje sankcemi. Prý nedostaneme dotace. Německo a Francie už před EU couvly.

„Nedostaneme tedy peníze, které jsme EU poslali. Je čas se zamyslet, zda neopustit tento spolek, který naprosto selhal v této krizové situaci, a to i přesto, že na tiskové konferenci Evropské civilní ochrany v lednu zaznělo, že hrozí nebezpečí velké virové nákazy (eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidesová doslovně řekla, že situace je složitá a stále se mění. Podle ní není zatím zcela jistě známo, nakolik je tato infekce nakažlivá a patogenní, pozn. red.),“ říká politička.

A poslední otázka, která je mimořádně důležitá. Jak Evropská unie zvládá krizi s koronavirem?

„To, jak EU zvládá krizi, se můžeme podívat třeba do Itálie, kam muselo přijet pomoc Rusko a Kuba, protože EU pomohla Itálii leda tak tím, že Evropský parlament vydal absolutně nepotřebné usnesení (zatím to je návrh, pozn. red.), že 27. květen má být Den optimismu. Evropská unie absolutně tuto krizi nezvládla a je vidět, že je tak dobrá na vytváření nesmyslných nařízeních, vydávání nepotřebných usnesení a mrhání peněz z členských států, ale když jde o pomoc, tak je neschopná,“ říká poslankyně za SPD Karla Maříková.

