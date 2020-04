„Jméno pana Koláře Rusům nic neříká. Památník demontovali v Praze, urážka jde z její strany.“ Názor z Moskvy

Odpovědnost převzala neregistrovaná strana Jiné Rusko, která vyznává radikální národní bolševismus.

Strana zveřejnila na svém webu následující prohlášení: „Zničení pomníku sovětského maršála je součástí celkové strategie evropských států, která má přezkoumat výsledek druhé světové války. Samotné české úřady popírají zásluhy sovětského lidu v boji proti nacismu a vydávají se na cestu ospravedlnění nacismu… Přezkoumání výsledků Velké vlastenecké války nemá žádné výsledky!“ Moskevská policie hledá útočníky. Jak informoval pozdě večer 6. dubna web ovdinfo, v Moskvě byl zadržen u stanice metra Dobryninskaja nacionální bolševik Michail Galjaškin, který může být spojen s akcí u českého velvyslanectví v Moskvě. Později byl propuštěn z policejní stanice s povinnou účastí.

Sputnik požádal politologa a experta na země střední Evropy, profesora Ruské státní humanitární univerzity Vadima Truchačeva, aby incident okomentoval.

Byl pro vás incident na ulici Fučika v Moskvě, kde se nachází velvyslanectví, šok?

Truchačev: A co jste čekali? Opakuji, tento incident mě vůbec nepřekvapil. Naši lidé se nemusí zabývat tím, kdo přesně v Česku rozhodl o tom, že bude pomník demontován. Stalo se to v Praze, v hlavním městě, což je tvář státu. Proto vznikl dojem, že urážlivé gesto vzešlo z osoby českých úřadů. A ti nejradikálněji naladění Moskvané měli okamžitě přání vyjádřit svůj protest. Obecně víme, že velvyslanectví všech zemí světa se stávají místem protestů místních aktivistů. Nejednou se tak stalo i před naším velvyslanectvím v Praze, kam přišli čeští nepřátelé Kremlu, ať už se jedná o výročí události roku 68, připojení Krymu k Rusku nebo účast ruských vojenských specialistů v syrské válce.

© Depositphotos / Ryhor Čelíme největší bezpečnostní výzvě ČR od 2. světové války, varoval Hamáček. Kalousek to jen tak nenechal A za co stojí nepřátelské gesto, tedy přejmenování náměstí Pod Kaštany na náměstí Borise Němcova, tvrdého oponenta Vladimira Putina? Řekl bych, že u nás reagují na šokující kroky českých úřadů ještě docela zdrženlivě, na rozdíl o samotných Čechů, když nejsou spokojeni s činy Moskvy. Pamatuji si, jak na jedné protestní akci u ruského velvyslanectví v Praze visel plakát, na kterém byl znak „rovná se“ mezi státním znakem SSSR se srpem a kladivem a fašistiskou svastikou. No a nyní, jak se říká, přišla odpověď kvůli demolici památníku maršála Koněva, hrdinovi války a vítězství, jehož 75. výročí si připomeneme v tomto roce.

Starosta Prahy 6 tak dosáhl toho, co chtěl?

Samozřejmě! Mimochodem, rád bych poznamenal, kdo se přesně pomstil sovětskému maršálovi. Rozhodnutí o demolici podpořila strana TOP 09, její zakladatel Karel Schwarzenberg, který je znám svým ostrým rusofobním postojem. Myslím si, že pro Ondřeje Koláře, a stejně tak lídra jeho strany, je Rusko absolutní zlo. Pan Kolář si evidentně myslí, že čím horší jsou vztahy s Ruskem, tím lépe, a v budoucnu se bude snažit dělat vše pro to, aby svůj „dosažený úspěch“ upevnil. Jedinou otázkou zůstává, zda mu to přinese další body mezi voliči, o čemž já osobně silně pochybuji.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.