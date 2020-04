Putin podepsal zákon o odpovědnosti za poškození válečných památníků, včetně zahraničních. Spadá pod něj i pan Kolář?

Zároveň tento zákon bude postihovat zločiny spáchané nejen v Rusku, ale i za jeho hranicemi.

Když stanice ČT24 informovala své diváky, uvedla: „O udržování hrobů a památníků sovětských vojáků v České republice ruské úřady většinou hovoří s uznáním. Kritiku si ovšem vyžádalo nedávné odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva na Praze 6.

V reakci na krok radnice extremisté zaútočili na českou ambasádu v Moskvě. Zda se na iniciátory odstranění sochy vztahuje i nový ruský zákon, není z úřední zprávy jasné.“

Skutečně se nový ruský zákon může vztahovat i na iniciátora odstranění pomníku Koněva na náměstí Interbrigády starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře?

„Nejsem právník, nemohu profesionálně odpovědět na tuto otázku, kromě toho, že památník není zničen, ale pouze odstraněn z jeho historického místa. Ale podle mého názoru pan Kolář tak či onak musí být potrestán za to, co udělal,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik politolog a občanský aktivista Jan Miklas.

Miklas: Pan Kolář je jednoznačně zodpovědný za úmyslné jitření atmosféry mezi Českou republikou a Ruskem. Ruská strana, pokud se týká oficiální reakce ruského velvyslanectví a ruské vlády, je velmi zdrženlivá na tento sprostý krok pana Koláře. Nicméně méně zdrženlivá nejspíše bude veřejnost v Rusku, která, pokud tuto kauzu sleduje, tak krok pana Koláře oprávněně chápe jako urážku, a bohužel někteří to chápou ne jako krok jednoho politického kariéristy, ale jako postoj české veřejnosti, což sice není zdaleka pravda, ale v současné rozjitřené atmosféře to lze těžko vysvětlovat. Ovšem není to jen urážka obyvatel Ruska, ale je to vmetení políčku mezinárodní antifašistické veřejnosti, pro kterou je hrdinná role Rudé armády a jejich vojevůdců něco, na co se ve slušné společnosti nesahá, co se nezpochybňuje, a jejíž hrdinnou roli zpochybňuje jen sprosťák a ignorant, což pan Kolář bezesporu je. Bohužel v současné době se otevřela stavidla urážení a zpochybňování role Rudé armády a Sovětského svazu v EU, ale především v zemích středo-východní Evropy, bývalých zemích sovětského bloku. Pokud by k tomuto nedocházelo, pan Kolář, který je od přírody zbabělec, by si jinak nedovolil ani pípnout. Nicméně v současné situaci viděl, že odstraněním sochy Koněva si může přihřát polívčičku popularity u svých voličů (TOP09) a mainstreamových médií, kde antisovětské postoje patří k „dobrému tónu“, a současně tímto krokem zakryje své selhání a nekoncepční kroky ve funkci starosty - například v zadávání předražených zakázek, které jdou do kapsy pana Koláře a jeho politických kamarádů, jelikož tímto krokem (odstraněním sochy Koněva) se stává chráněncem mnoha politických kruhů. Pan Kolář de facto dosáhl, čeho chtěl, ovšem za cenu pošpinění jména České republiky, potenciálního zhoršování česko-ruských vztahů. Tímto krokem Česko překročilo „červenou čáru“, a ode dne odstranění sochy Koněva se zařadilo mezi země, které podporují politiku odstranění památníků vojevůdce, který měl zásluhu na osvobození Osvětimi a velké části jejich vlastní země. Není to trestný čin? Myslím si, že před historií a lidským svědomím je to určitě pravda. Bohužel mlčení čelných představitelů země na tento ostudný krok rovněž není nejlepší naší vizitka (odstranění sochy dříve ústy svého tiskového mluvčího Jiřího Ovčáčka odsoudil český prezident Miloš Zeman, pozn. red.). Jistě mohou si alibisticky umýt ruce ve stylu – to není naše věc, to je věc politiky radnice Prahy 6 - nicméně to není řešení. Jediným správným řešením v současné době by byla omluva Ruské federaci za tento krok, potrestání pana Koláře (za zneužití mimořádného stavu kvůli epidemii koronaviru a zákazu shromažďování) a jeho okamžité uvolnění z funkce, a instalování sochy na svoje původní místo. Toho se ovšem v Česku asi nedočkáme.

