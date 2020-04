Hrdinové v izolaci. Jak koronavir ovlivňuje život veteránům 2. světové války

Za méně než měsíc si připomeneme konec 2. světové války. Po dlouhých letech plných bolesti, žalu a krvavého nacistického teroru přišel 8. květen. Mír. Svoboda. Radost. O svobodu naší republiky se zasadila Rudá armáda, i když se to dnešní honorace snaží skrývat, spojenecká vojska a také naši lidé. Čechoslováci bojující v naší republice nebo v zahraničí. Odbojáři, vojáci, letci, námořníci. Všem našim osvoboditelům patří věčný dík.

Nebezpečí pro veterány

Letos oslavíme 75. výročí porážky nacismu. Svět však čelí novému nebezpečí.řádí po celém světě. Mezi jednu z nejvíce ohrožených skupin , pro které má nákaza smrtící následky, patří právě ti, kteří nám přinesli svobodu. Jak ukazují údaje českého ministerstva zdravotnictví, koronavir byl ke středě 8. dubna prokázán u 843 osob starších 65 let. Mezi oběťmi pandemie v Česku jsou především lidé z nejstarší věkové kategorie.

Ale nejde jen o strach z nákazy. Koronavir změnil životní režim nás všech. A opět, našich nejstarších spoluobčanů obzvlášť. Žádné vycházky, žádné návštěvy. Jen stoprocentní izolace. A po měsíci takového režimu vás ani televizní show nerozveselí.

Sputnik zjišťoval, jak se veteránům a naším hrdinům žije v časech koronaviru. O rozhovor jsme požádali Roberta Skuhru, předsedu ZO Třinec Českého svazu bojovníků za svobodu Beskydsko.

Příběh z Beskydska

„Musím předem upřesnit, že jsem převzal ČSBS ZO Třinec na podzim loňského roku, kdy se od nás oddělili právě legionáři. Z těch, kdo patří k nám, jsou všichni spíš političtí vězni a vězni během druhé světové války. Dost jich ještě osobně ani neznám. Navštívil jsem zatím pouze některé, protože tradiční sraz, který se dělá během prvního čtvrtletí, teď narušila právě karanténa,“ říká na úvod pan předseda.

A jak se to má přímo s veterány? Pan Skuhra přivádí několik příkladů. „Musím říct, že naštěstí mají všichni rodinné zázemí. A to i paní, která je v domově s pečovatelskou službou. K té se ale bohužel nedá dostat kvůli karanténě, takže ta je jediná teď izolovaná úplně. Naopak máme i jednu členku, která i přes svůj vysoký věk šije roušky pro ostatní, a to zcela zdarma. Naposledy posílala přes ČSBS nějaké na okres. A protože odmítá peníze, dostala aspoň květiny a větší bonboniéru. Letošní rok ještě ani nemáme vybrané příspěvky. Obešel jsem pouze ty nejdůležitější, kteří potřebovali potvrzení například kvůli dopravě zdarma. Všichni mají na mě kontakt, a hlavně i na předsedkyni ČSBS Beskydsko ve Frýdku Místku Bronislavu Brixovou, kterou znají úplně všichni a mohou se ozvat v případě potřeby kdykoliv,“ říká.

Jaké má předseda ZO Třinec ČSBS Beskydsko plány až koronavirová pandemie pomine? Hlavně se s veterány sejít a popovídat si.

„Hned, jak to bude možné, bude se dělat sraz všech, kteří toho budou schopni v některé z restaurací. Hlavně z toho důvodu, aby mě i poznali. Přebral jsem na podzim pouze seznam lidí, z nichž jsem nakonec zjistil, že pět již zemřelo. Na polovinu jsem neměl ani žádný kontakt. Takže žádná sláva to nebyla, co můj předchůdce zanechal. Dnes mě asi polovina členů a členek zná již osobně, zbytek po telefonu a snad se to co nejdřív změní,“ říká pan Skuhra.

Nemohli jsme se nezeptat na hodnocení postupu vlády při krocení koronovirové pandemie. Odpověď byla smířlivá.

„Co dělá vláda nějak osobně neřeším. Tady na Třinecku je klid a snad to tak i zůstane. Nařízení vlády dodržuji, ale doufám, že aspoň některé věci co nejdříve skončí,“ říká předseda ZO Třinec ČSBS Beskydsko Robert Skuhra.

