My budeme v Praze nechávat peníze a oni nás budou hanit. Veterán vyzval Rusy, aby kvůli pomníku Koněva nejezdili do ČR

Rusové musí přestat jezdit na cesty a zájezdy do Česka, když se tam takto zachází s památníky bojovníků proti fašismu. Takový názor v rozhovoru pro Sputnik Česká republika vyjádřil veterán ruského námořnictva, veřejný činitel z Kaliningradu (západ Ruska) Vladimir Raševskij.

„Pouze takovými činy, kdy to zasáhne českou ekonomiku a lidé je přestanou podporovat, bude možné přimět ty, kteří to udělali, se zamyslet,“ řekl.

K demontáži pomníku maršála Koněva, osvoboditele koncentračního tábora Osvětim, došlo 3. dubna, kdy v celé zemi trvá nouzový stav související s koronavirem. Přísná opatření přijatá vládou zakazují veřejné akce ve větších skupinách, což využil starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

S kritikou demontáže památníků vystoupilo mnoho českých politiků, a to včetně mluvčího českého prezidenta Jiřího Ovčáčka. Orgány Prahy 6 označil za „pyšné a nenávistné, jejichž činy jsou hanbou pro Česko“. Bývalý prezident České republiky Václav Klaus řekl, že „utajené, předem neavizované odstranění sochy maršála Koněva pod rouškou koronavirového nouzového stavu – je drzost a zbabělost téměř neznámých rozměrů“.

Politici říkají krásná slova, ale…

Když Raševskij komentoval pozici tiskového mluvčího českého prezidenta Jiřího Ovčáčka a dalších politiků, kteří činy Prahy 6 odsoudili, poznamenal, že vedení města „s výjimkou krásných slov“ neučinilo žádné kroky, aby zajistilo, že pomník zůstane na svém místě.

V roce 2019 řada aktivistů z různých částí politického spektra organizovala protesty proti demontáži památníku. Došlo také k individuálním protestům, takovým byl například Michal Šulc, vnuk přímého účastníka osvobození Prahy a Československa, který označil akce představitelů Prahy 6 „skandálním přiléváním oleje do ohně pro zhoršení vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací“.

Společník Sputniku Česká republika podpořil protestní akce, které občané Čečenska pořádali proti demontáži památníku, ačkoliv podle jeho názoru „osamělí vlci nikdy žádné výsledky nepřinesli“, protože všichni ostatní „tiše podporovali“ to, co se děje.

Česko opakuje krok Polska

Kapitán 1. třídy záložníků Vladimir Raševskij dříve sloužil v Polsku, kde podle něj někteří obyvatelé, civilní i vojenští, brali zbořené památníky sovětských vojáků a otevírali si soukromá muzea – z úcty k historii.

V současné době památník maršála Koněva uložili do soukromého skladu společnosti pro ochranu památek. Raševskij poznamenává, že na plány pražských úřadů přemístit památník do Muzea historie 20. století nemá co říct. V této souvislosti komentoval vzpomínky Koněvovy dcery Natalie o tom, jak v roce 1991 „visel v Krakově na laně“ a říká, že podle jeho názoru Rusko tehdy nereagovalo dostatečně dobře a nyní postupuje stejným způsobem.

„To, co se děje v Praze, je signálem, že politika Česka týkající se výsledků 2. světové války a role Moskvy bude brzy vypadat stejně jako ta polská. Když úřady neudělají nic a říkají: Vy, Rusové, jeďte k nám, plaťte a nechávejte nám tu penízky, a my vás budeme hanit. To se již děje ve všech evropských zemích. Tiše, ale děje. Sami to vidíte,“ uzavírá.

Reakce ruské strany

Velvyslanectví Ruska v České republice v souvislosti s jednáním úřadů hl. m. Prahy vyjádřilo protest a uvedlo, že incident považuje za nepřátelský krok přímo v rozporu se Smlouvou o přátelských vztazích a spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou z roku 1993.

„Jedná se zejména o porušení českou stranou závazků vyplývajících z ustanovení článků č. 18 a 21 této smlouvy, podle kterých má Česká republika zajišťovat ochranu historických a kulturních památek na svém území, jakož i ochranu ruských vojenských památek a jejich péči,“ uvádí se v příspěvku ruského velvyslanectví na Facebooku.

Ve stejný den v Moskvě pověsili na bránu budovy českého velvyslanectví plakát čtyři nacionální bolševici se slovy „Stop fašismu“ a hodili na území velvyslanectví dýmovnici. Jeden z nacionálních bolševiků byl zadržen a vyslýchán moskevskou policií. Později byl propuštěn s povinností se dostavit.

Včera ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon o trestní odpovědnosti za poškození a zničení vojenských hrobů a památek. V souladu s novou novelou Trestního zákoníku Ruské federace a Trestního řádu Ruské federace budou za spáchání výše uvedených akcí hrozit pokuty a odnětí svobody až na 5 let.

Dnes se ministr obrany Ruské federace armádní generál Sergej Šojgu obrátil na předsedu Vyšetřovacího výboru RF Bastrykina s žádostí o zvážení trestního stíhání zahraničních úředníků, kteří jsou zodpovědní za demontáž památek sovětských občanů.

Památník maršála Koneva byl postaven v Praze v roce 1980. Po sérii vandalských útoků na památník vznesly orgány Prahy 6 otázku o její demontáži. Rozhodnutí o odstranění památníku přijala Rada Prahy 6 (33 hlasů a 1 proti) v září 2019.

