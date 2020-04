Foldyna: Nemyslím, že Rusové přijdou, dají Koláře do klepet a pošlou jej sedět za Moskvu

Reportér Sputniku získal echo, že Noční vlci promluví spolu s Jaroslavem Foldynou od sochy Koněva. Protože se poslanec Foldyna zdržel v Parlamentu, natočili jsme Vlky, viz video, vyjádření poslance Foldyny zprostředkováváme textem níže. Zatímco Vlci byli umírnění, Foldyna se pěkně opřel do starosty MČ Praha 6.

Pane Foldyno. Socha je pryč. Hovořili u ní předtím různí politici a tento fakt, že je pryč, se nyní nedá odpárat. Kladu otevřenou otázku…

Není to téma, které se dá jen tak zahodit. To vám říkám, že se budu hlavně zajímat, co se se sochou děje teď.

Nelze tedy nad věcí jen tak mávnout rukou, chápu-li dobře. Klíčové je, jak se se sochou nyní nakládá?



Je potřeba zjistit, kdo má sochu v majetku, kdo s ní může opravdu disponovat, kde se nalézá, nedošlo-li k poškození majetku. Pokud se toto vyjasní a budete mít zájem, určitě bych vás se sebou na revizi stavu sochy maršála Koněva vzal, to není určitě žádný problém.

Dva právníci se nám vyjádřili k faktu demontáže sochy během tzv. nouzového stavu. Zde nemusíme být právníky, abychom z podstaty věci nabyli ať už emoci či názor…

Je to politické pokrytectví a lidská malost. TOP 09 poukazovala, že stávající vláda zneužívá nouzový stav. Což není pravda, kdo ho ale opravdu porušil, je pan Kolář (TOP 09). Využil, zneužil a sám se k tomu přiznal.

Kdyby socha skončila v muzeu a lidi na ni platili vstupenky. Co se tu vlastně prodává? To, co má být zdarma (lidé roku 1980 chtěli oslovit přístupným způsobem veřejnost…), nebo moderní demagogie?

Nemyslím si, že rok 1980 byl zrovna nějaký příznivý. To se tak nedá hodnotit. Hodnotil bych to celkově ve vztahu ke Koněvovi jako k symbolu osvobození Československa. V té chvíli to byl maršál, který přivedl vojáky, kteří bojovali za naši svobodu. Koněv je symbol odkazující k této skutečnosti. Více než o Koněva jde v tuto chvíli o překroucení symbolu. Nyní skupina lidí, poté co symbol překroutila, už i odstraňuje symbol samotný.

Myslíte, že symbolika zastarala, že si lidé nic nepamatují a historie s Koněvem, s jeho vítězstvím, s jeho vojáky se odbyla kdysi dávno?

I za 200 let to bude mít stejnou hodnotu. Nacisté nás chtěli vyhladit, to je fakt. To že nás zachránila Rudá armáda, je také fakt, neodmyslitelný. Starosta Kolář a radní nám předvedli lidskou malost a nehoráznost. Národ by si to neměl nechat líbit. Chápu i teď to rozhořčení v Rusku. Rusům (lépe řečeno ruským občanům) musí vadit, že jistí bezvýznamní lidé v Česku bourají symboliku sounáležitosti našich dvou národů.

Vladimir Putin. Podepsal zákon, který odsuzuje poškozování památníků vojáků RA jak v Rusku, tak za jeho hranicemi…

Vladimir Putin především vyslal vzkaz, že chce zaujmout adekvátní formální stanovisko vůči těm, kdo chtějí revidovat události druhé světové války. Nemyslím si, že teď Rusové přijedou, dají Koláře do klepet a nechají ho jít si sednout do nějakého zařízení za Moskvou. Divím se ale, že se k tomu ve světě mlčí, k tomu, co provedl Kolář…

Odstranění Koněva je do určité míry rehabilitace nacismu. A svět mlčí? Kde jsou všichni Francouzi? Angličané? Američané? Nejen Rusové by se měli ozvat. Kolářovo vandalství musíme odsoudit všichni. Vesnice byly vypalovány i ve Francii a Anglii. US vojáci se vylodili v Normandii a mají hroby po západní Evropě, i když jich je míň než sovětských na východní frontě, ale i kdyby tam byl jen jeden, musí své slovo opovržení vyslovit i Spojené státy. Proč tito všichni teď mlčí?

Smlouva o přátelství mezi ČR a RF byla porušena, tvrdí v reakci ruské velvyslanectví. Co Rusové udělají?

Za Rusy mluvit nemohou. Spíše ale očekávám od českého ministerstva zahraničních věcí, že se k tomu postaví a vyjádří, hlavně pak že se omluví za porušení smlouvy, za Koláře a jemu podobné. Věřím, že je to jen epizoda. Pojí nás s Ruskem více a Kolář naše přátelství nerozdělí, nezhatí, nezničí.

Děkujeme za rozhovor.

