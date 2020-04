Generál chce na Hrad prostřednictvím koronaviru?

Vyhodíte ho dveřmi, vrátí se nám oknem. Tak něco takového by mohlo platit pro generála Petra Pavla. Zkouší to, zkouší. Jde mu o prezidentský úřad. Asi proto se teď, skoro měsíc od vyhlášení nouzového stavu, snaží zviditelnit na boji proti koronaviru. Velmi odvážné.

Nejprve zpráva z tisku. Bývalý vrchní představitel české armády i NATO Petr Pavel založil iniciativu Spolu silnější, která má pomoci lidem zapojeným do boje s koronavirem. Jejím cílem je shánět peníze a následně podpořit dobrovolníky, kteří například vyrábí ochranné pomůcky.

Návrat blanického rytíře

Generálova inciativa má v podtextu název Pomáháme pomáhat. „Ne všichni z nás dokážou vyvíjet respirátory, ušít roušky, montovat štíty nebo poskytnout asistenci v místě, kde je jí třeba. Ale mnozí i přes krizi dokážeme pomoci finančním darem,“ poznamenal Pavel.

Souběžně s tím generál Pavel neopomněl zepsout českou vládu za málo efektivní boj s koronavirem. A samozřejmě do toho připletl i Čínu.

„V okamžiku, kdy Česko mělo představu o rozsahu epidemie a že hrozí, že se dostane k nám, nebyli dostatečně rychle mobilizovaní domácí výrobci ochranných pomůcek. Mohli jsme předejít tomu, že jsme na Číně závislí v tak velkém rozsahu," prohlásil Pavel v pořadu Interview na ČT24.

A co se ví o iniciativě Spolu silnější? Tak třeba to, že opsala – lidově řečeno čmajzla – heslo, s nímž šla Hillary Clintonová v roce 2016 do prezidentských voleb. Toho si všimli dokonce novináři médií hlavního proudu. Shoda asi čistě náhodná.

Anebo to, že součástí týmu generála Pavla je bývalý velvyslanec ČR ve Spojených státech amerických Petr Kolář. Ano, otec bojovníka se sochou hrdinného sovětského maršála Koněva a starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře. Taky asi nějaká náhoda. Jak jinak si to vysvětlit?

Třeba tím, co se nabízí a leží přímo na povrchu. Petr Pavel touží po prezidentském úřadu. Zkoušel rozjet předvolební kampaň už loni. Média hlavního proudu ho začala propagovat a zařizovat mu mediální prostor. Pan generál ale narazil na zásadovost radikálnějších sluníčkářů. Těm bylo proti srsti, že Pavel byl nejen oddaný komunista, ale před sametovou revolucí byl trénován na záškodnickou činnost v zemích Severoatlantické aliance. Jaká ironie!

Chvilku byl od Pavla klid. Teď, během koronavirové krize, vycítil příležitost a snaží se své sluníčkářské kritiky umlčet záslužnou činností pro společnost. A také kritikou Číny, protože to mají sluníčkáři rádi. Takže loni to byl ulitý start. Nyní se jede naostro?

Další neziskovka?

O iniciativě generála Pavla Sputnik hovořil se známým sociologem a politickým analytikem Janem Klánem.

„Abych řekl pravdu, tak jsem byl tímto krokem zaskočen a začal jsem přemýšlet o tom, proč vystrkuje ‚růžky' v současné chvíli. Musíme si totiž uvědomit, že pan generál není jen tak nějaký generál. Pracoval v NATO, a hlavně je silně protiruský. Neumím si představit, jak jeho iniciativa bude pomáhat lidem. Dá jim peníze, pomůže v nouzi? Podle mého názoru si jen připravuje předpolí pro svoji politickou kariéru, která bude postavena na hledání nepřátel, a nebojím se říci, že bude inklinovat k pravicovým stranám.

Třeba jej nějaká pravicová politická strana navrhne na prezidenta,“ domnívá se Klán.

„Mám obavu, aby se z jeho iniciativy nestala další nezisková organizace, kde se bude točit mnoho peněz. Navíc generál Pavel je bezcharakterní člověk, který před rokem 1989 byl horečným a zapáleným komunistou a dnes je úplně obrácený. Je to ryzí příklad kariéristy. Nejdříve (byť mladý) komunista (pokud svoje zapálení pro KSČ nepředstíral, ale v tom případě je to ještě horší) a nyní je to americká loutka. Každá doba má takové lidi, bohužel,“ říká renomovaný analytik.

V karanténě jsme třetí týden, zemřelo více jak 100 našich spoluobčanů a až teď se generál Pavel rozhoupal se svou iniciativou. Co za tím je? Politika?

„Zcela jistě v tom bude politika. Kdyby to byl férový člověk, tak se snažil již na začátku a mohl podpořit nějaké organizace, které dnes fungují, a nemusel zakládat něco svého. Jenže to by nebylo tak lukrativní, v médiích by po tom neštěkl ani pes. Případně by ona zpráva zanikla v ruchu zpráv k současné krizi. Proto musel představit svoji iniciativu, aby se ukázal, jak je dobrý. Možná mu pomohou lidé z americké ambasády. Ani bych se tomu nedivil, protože je úzce napojen na USA. Vidím to tak, že generál Pavel je nastrčen do popředí, aby zde USA a jejich různé agentury pomalu ale jistě zasévaly podhoubí svého vlivu. Poté mohou říci, že my jsme vám pomohly a nyní nás budete poslouchat,“ míní pan Klán.

„Pan generál je k tomu naprosto vhodný, protože jej veřejnost zná a je představován jako odborník, který se ale nebál vypouštět taková slova, která mohla způsobit nějaký válečný konflikt s Ruskem. Tohle by si lidé měli také uvědomit a to dříve, než začnou o panu generálovi říkat, že je dobrý a snaží se něco udělat. Musíme se na tyto věci podívat vždy hlouběji a také z jiného úhlu pohledu, než nám ukazují klasická média,“ dodává.

Pavel a Kolář: jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet

A teď trošku drsně. Není trochu trapné dělat si prezidentskou kampaň na koronaviru?

„Zcela jistě se jedná o trapnost na ‚entou'. Ale nepřekvapuje mě to, protože když se podíváme na to, jak je současný stav zneužíván například k odstraňování soch – mám na mysli skandální odstranění sochy Koněva v Praze, tak se dalo očekávat, že si dříve nebo později někdo ze současné krize chce udělat buď byznys, nebo v případě generála Pavla nahánět politické body. Je to spíš k pláči, protože je to zneužití současného stavu, kdy je společnost paralyzována jako celek. Když jsme ale u toho, tak osobně si neumím představit, že by tento generál měl být našim prezidentem. Pokud by to nebyla ostuda, tak bychom se ještě silněji stali loutkou amerických zájmů, hrbili bychom se ještě více, než to děláme dnes,“ říká expert.

Už to tu padlo, ale: jaké má generál Pavel šance na zvolení prezidentem? Bude pro sluníčkáře druhý Havel?

„Popravdě jsou jeho šance nulové. Tím nechci říci, že nezíská nějaké hlasy, protože jej budou volit ti lidé, kteří neznají jeho minulost a neznají jeho pravý charakter. Na první pohled může působit jako výborný, skvělý člověk, který pomohl v časech krize, ale ve finále to bude člověk, který je ještě horší než Havel. Ale jak říkám, zcela jistě získá hlasy a bude záležet na tom, kdo bude kandidovat proti němu. Je to člověk, který rozděluje společnost, protože je v úzkém napojení na NATO. Pověstní sluníčkáři jej budou určitě volit, protože si řeknou, že USA jsou naším spojencem, byť nám nikdy nepomohly,“ soudí expert.

„Dále budou uvažovat systémem, že generál Pavel je na té správné straně barikády, protože je na straně vítězů ‚studené války', ale bohužel si tito lidé neuvědomují, že mocenský i ekonomický vliv se dávno přesunul jinam – do Číny, kterou pan generál rovněž obviňuje z různých věcí. Je to pořád dokola: to takové nepřítelem je Rusko a Čína, rozdělení světa na hodné a zlé. Tato rétorika bude od něj zaznívat čím dál častěji a třeba se sám odhalí v pravém slova smyslu a lidé prozřou. Budu tomu věřit,“ říká známý sociolog Jan Klán.

