Není těžké si vzpomenout na výzvy a dokonce i požadavky zaplatit a kát se za druhou světovou válku, za německé oběti Rudé armády, za „rozdělení Polska“, za „hladomor“, za Krym, Boeing, Kurilské ostrovy, za „použití chemických zbraní na britském území“ (to znamená za „případ Skripala“), záležitost s Jukosem, globální oteplování (kvůli ruské ropě a plynu), Nord Stream, Donbas, a také za zásah do voleb a referend konajících se v USA, Velké Británii, Černé Hoře, na Madagaskaru atd.

Koronavirus změnil situaci, ale ne zcela k lepšímu. Prostě klub zemí, od nichž vyspělý západní svět (a jeho satelity) požaduje biliony dolarů ve formě kompenzací a reparací, se náhle rozšířil - a nyní se v něm Rusko nachází společně s Čínou, od které již začínají být požadovány biliony dolarů jako náhrada za ekonomické škody a také lidské životy zmařené koronavirem, který Donald Trump úmyslně a důsledně nazývá „čínským“.

Podstata obvinění spočívá v následujícím (pseudo)argumentu, který lze schematicky formulovat takto: „Pokud by Čína včas sdělila západním zemím, že byl nalezen nový hrozný virus, země civilizovaného Západu by se připravily a nedošlo by k epidemii. Ale Čína vše tajila, lékaři, kteří hovořili pravdu, byli cenzurováni, a proto se teď musí zodpovídat za všechny ekonomické škody a ztracené životy obyvatel západního světa, kteří zemřeli následkem činnosti Pekingu“.

Požadavek je to očividně absurdní, ale je třeba být velmi naivním (a špatně znát specifiku myšlení našich západních partnerů), abychom si mohli myslet, že tato absurdita (nemluvě už o představách image) zastaví pokusy donutit Čínu platit a činit pokání.

Jedny z předních britských novin, The Daily Mail, ve svém nedělním vydání Mail on Sunday vysvětlují cíle a metody boje o čínské peníze: „Čína nám dluží 351 miliard liber šterlinků (433 miliard amerických dolarů – pozn. red.). Británie by měla stíhat Peking prostřednictvím mezinárodních soudů (za účelem získání – pozn. red.) kompenzace za koronavirus, tvrdí přední vědci. Patnáct vlivných členů Konzervativní strany vyzývá k ,přehodnocení‘ britských vztahů s Čínou. <...> Od začátku epidemie ztratily přední světové ekonomiky 3,2 bilionu liber šterlinků (3,95 bilionu amerických dolarů – pozn. red.). Studie ukazuje, že tomu bylo možné zabránit, kdyby byla Čína čestnější“.

Autoritativní studie, na niž Mail on Sunday odkazuje, je „vyšetřování“ mozkového centra společnosti Henry Jackson Society, v němž je obviňována z epidemie právě čínská vláda.

Projekt americké agentury Bloomberg zveřejňuje podrobnou studii právních perspektiv soudních žalob proti Pekingu u mezinárodních soudů od praktického advokáta specializujícího se na podobné případy, který suše konstatuje, že proces již začal, a to v přímém smyslu: „Pouze ve Spojených státech byly proti Číně podány dvě kolektivní soudní žaloby za potlačení informací o viru v rané fázi (epidemie - pozn. red.) s uplatněním nároku na miliardy (dolarů – pozn. red.) jako náhrady škody způsobené vypuknutím koronaviru“.

Pokud to bude pokračovat, budou podobné žaloby podávány nejen v USA, ale také u různých evropských a mezinárodních soudů.

S ohledem na to, jak se současná americká prezidentská administrativa chová k Číně a „čínské hrozbě“, lze předpokládat, že takové kroky budou mít maximální politickou podporu, zejména vzhledem k tomu, že svalovat své vlastní chyby na jednání vnějšího nepřítele je známá politická taktika, kterou Američané (a nejen oni) úspěšně používali ve vztahu k Rusku (a nejen k němu).

Ruská zkušenost mimochodem ukazuje, že zjevná právní bezvýznamnost takových obvinění vůbec neovlivní soudní perspektivy podobných žalob (už jsme to absolvovali několikrát), nemluvě už o tom, že britská vláda může úspěšně použít proti Pekingu svou tajnou zbraň, anulovat ze svého hlediska jakoukoliv obrannou taktiku. Tato zbraň – bojový výraz „highly likely“ („velmi pravděpodobně“), je právě ta magická formulace, která osvobozuje naše londýnské geopolitické odpůrce od potřeby poskytnout jakýkoliv rozumný důkaz ruské viny v těch zločinech, z nichž je Moskva obviňována. Není třeba mít iluze: pro Čínu už na Západě našli (nebo velmi brzy najdou) i svého „čínského Braudera“, i „čínského Chodorkovského“, a dokonce i skutečné oběti epidemie, stejně jako čínské lékaře z Wu-hanu, kteří trpěli chybami regionálních čínských úředníků. A budou je dost cynicky „posmrtně“ využívat k tomu, aby vytřásli biliony živých dolarů ze žijících Číňanů.

Mimochodem, šance na získání těchto bilionů z Pekingu jsou iluzorní. O to však nejde, jde o to, jak zbavit obyčejné občany Evropské unie nebo Spojených států nespokojenosti s tím, že epidemie v západním světě dosáhla katastrofálních rozměrů s katastrofickými ekonomickými důsledky. Přes veškeré mediální úsilí je nepravděpodobné, že se podaří přesvědčit obyčejné Evropany a Američany o tom, že příčinou všech problémů je údajná čínská uzavřenost. Nicméně právě tito obyvatelé několik týdnů sledovali v západních médiích reportáže o tom, jaká opatření přijala vláda ČLR v boji proti epidemii, včetně zablokovaných obytných komplexů, dodávek potravin pomocí dronů, hromadného testování, zastavení podniků, a dokonce překopaných silnic mezi regiony, chráněných policií. To vše bylo předkládáno jako důkaz „autoritářství“ a iracionality pekingských úřadů. Ale nyní, s poukazem právě na tyto reportáže, se můžeme zeptat žalobců, jaká další zjevná a šokující opatření (nikoliv prohlášení, ale právě opatření) by měla být přijata, aby Boris Johnson a Donald Trump uvěřili, že je to vážná věc. Dokonce i v rámci PR kampaně budou všechny nároky vůči Číně dost marné, ale jako záminka k zavedení protičínských ekonomických sankcí se budou skvěle hodit.

Ve skutečnosti právě kvůli těmto sankcím je to vše pravděpodobně zahajováno.

