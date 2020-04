Berme koronavirus jako životní výzvu. Máme štěstí, že jsme žili v „socialistickém zdravotnictví“. Názor

Vyvadil: Především chci říci, že jsem velice rád, že jsem Čech a že mě koronavirus zastihl v Česku. Řekl bych, že Česko díky vládě od počátku nastartovalo velmi přísná omezení. Ale tím, že byla od počátku, jsme se vyhnuli až drastickým variantám jako dnes například v Itálii, kdy je prakticky zákaz vycházení, ale rozvoj epidemie ustupuje jen pomalu. Naprosto všichni jsme se naučili nosit roušky a za ten měsíc se z různých typů roušek stala až coulová móda. Taky jsme se poměrně důsledně izolovali. Ale nikomu to od počátku nebránilo jít například každý den na procházku se psem, běhat či jezdit na kole. Ty státy, které nezačaly tak tvrdě, mají podstatně horší výsledky a západní Evropa: Španělsko, Itálie, Francie i Německo mají děsivá čísla. U nás jsem přesvědčen, že zvládneme a do konce dubna by hodně omezení mohlo ustoupit. Jinými slovy tam, kde vláda od počátku zabrala a ta naše určitě zabrala (včetně těch vysmívaných) roušek, věci šli mnohem lépe. Navíc musím až k překvapení konstatovat, že Češi, včetně těch, kteří nevolí tuto vládu, velice důsledně omezení respektovali. Skvělé!

Jak bude vypadat česká politická scéna po epidemii? Jak se projevili politici?

Tak podpora straně premiéra Andreje Babiše dosáhla 34 %, což je nejvíc, co kdy zažila, a kdyby byly dnes volby, spolehlivě by vyhrála a mohla by vytvořit vícero koalic. Opozice spíše ztrácí, protože v této situaci by jasně měla dát vládě jednoznačný mandát. To ovšem neumí. A navíc nejagresivnější z oněch stran TOP 09 stojí i za zákeřným přesunutím pomníku Ivana Koněva. K tomu mám velmi kritické stanovisko a opatření, která jsem přijal jako zakladatel největší facebookové skupiny Přátel Ruska v České republice. Určitě si většina společnosti nedovede představit, že by ANO Andreje Babiše s nějakým koaličním partnerem, třebas i v podobném režimu jako dnes ANO-ČSSD s podporou komunistů, mohla být někým vystřídána z opozice. Piráti a ODS se stále přetahují o druhé a třetí místo, ale oproti ANO s jeho 32 % a více ani dohromady nedali tolik co ANO. A jinak situace ekonomická zase tak hrůzná nemusí být. Stát se samozřejmě teď zadlužil a snaží se pokrýt dodatečnými příjmy všechny vrstvy obyvatelstva, tj. zaměstnance i živnostníky. Dá se také očekávat pokles růstu v tomto roce až na 6 %. Ale to se zvládne. Konec konců: Jako stát nejsme tak bohatí jako například jižní Rakousko, ale u nich březnová nezaměstnanost v důsledku koronavirové krize raketově vzrostla. Počet uchazečů o práci meziročně stoupl téměř o 200 tisíc na více než 504 tisíc, tedy téměř o 66 procent, uvedl úřad práce AMS. U nás se nezměnila ani o procento, jen pokleslo množství volných míst. Ministryně financí očekává už příští rok růst kolem 3,1 %. A není to nerealistické. Lidé i firmy budou žhaví cosi podnikat. Česko rozhodně může z této celosvětové pandemie vyjít dobře, nebo lépe než většina evropských zemí, zejména zemí eurozóny. Tam bohudík nepatříme.

Bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger na stránkách novin Wall Street Journal míní, že pandemie koronaviru navždy změní světový pořádek. Svět už nikdy nebude stejný. Jak bude podle vás vypadat nová Evropa a nový svět po koronaviru?

Je dobré si dnes číst americké politology. Všichni očekávají změnu a jen diskutují o tom, zda půjde o dovršení změny započaté před koronavirovou krizí, anebo jakousi revolucí. Přikláním se k názoru, a možná je to dobře, že svět se nezmění o 180 %. Ono jít od zdi, ke zdi jsme uskutečnili v roce 1990 po pádu Berlínské zdi. A bylo to chybné. Spíše to bude změna o 60 % a i to je velmi hodně. Evropská unie bude prožívat velké tření. Itálie, Francie a zřejmě i Španělsko budou požadovat velkorysou pomoc ze strany ostatních zemí EU a hlavně eurozóny. A to narazí. Narazí to na Německo, Holandsko, ale i Rakousko, ale další tzv. severské státy EU. To je jeden bod, na kterém se bude štípat Evropská unie. Nedostanou ji v tom měřítku, jakou ji budou potřebovat. A to je jen jeden problém. Základní otázkou se stane poměr supervelmocí: USA – Ruska – Číny. Jakkoliv koronavirus nejdříve vypuknul v čínském Wuchanu, Čína zjevně situaci dokonale zvládla, nebo lépe řečeno – nikdo jiný to v tak krátkém čase neuměl natolik zvládnout. Už dnes má New York mnohem více nakažených i mrtvých, než měl Wuchan. Už dnes je jasné, že liberální demokracie (USA) minimálně v krizových momentech není schopna konkurovat liberální autokracii (Čína). A mimochodem. Vsadím, nevím co, že již příští rok bude Čína vykazovat hospodářský růst, zatímco USA si prostě bude lízat rány. Ale stejně tak posílí Rusko. Pokud například v klidu a rozvahou ustojí spor o ceny ropy se Saudskou Arábií a i USA, pro které je břidličná ropa výstavním portálem údajného úspěchu, na tomto poli může zvítězit.

A něco optimistického na závěr?

Máme štěstí, že jsme žili v „socialistickém zdravotnictví“, byli jsme očkováni proti TBC, a tak zatímco v západní Evropě a v USA koronavirus kosí lidi po tisících, u nás to bude v pohodě. Ti, co teď umřeli, jsou kapičkou a zřejmě by umřeli i tak. A to klidně říkám jako člověk, který je tzv. v rizikovém věku. A to automaticky platí pro celý bývalý východní blok. Važme si toho a nefňukejme. Problém bude mít Západ, ale my ne. Na rozdíl od hysteriků, kteří úpí, že už se stav nouze nedá vydržet, vyrážím na hodinovou procházku do Klánovického lesa se psem. Moje generace nefňuká. Už mi škrábe na dveře. Tak jo. Už vyrazíme, Kamíku! A budeme tam dokonce hodinu a půl. Takhle zdravě jsem předtím nežil.

