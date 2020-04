Trumpova tajná zbraň: jak americký prezident bude likvidovat nepřítele. Názor

Bohužel Biden má náskok před Trumpem ohledně průzkumu veřejného mínění a má určité šance na vítězství, zejména vzhledem k problémům, kterým současná prezidentská administrativa nyní čelí v procesu boje proti epidemii a hospodářské krizi.

Pokud tento kandidát z amerického „hlubokého státu“ vyhraje volby (s možným „přívěsem“ ve formě Hillary Clintonové jako viceprezidentky a skutečné hlavy státu), vztahy mezi USA a Ruskem budou ještě horší, než jsou nyní. Rizika násilných střetů se prudce zvýší a „sankce z pekla“ proti Rusku (bez ohledu na důsledky pro Spojené státy) budou přijaty téměř prvním dekretem prezidenta.

Ale prohlásit Bidena předem za vítěze by bylo velmi nerozumné. A to hned z několika vážných důvodů.

Volební štáb Joea Bidena určitým způsobem šlápl na stejné hrábě, které v roce 2016 zasadily velmi bolestivou ránu volebním výsledkům Hillary Clintonové. A nejedná se o subjektivní hodnocení, nýbrž o tvrdou matematickou realitu, kterou lze pozorovat v sociologických studiích provedených krátce po volbách v roce 2016, ale i zcela nedávno.

Ve snaze najít důvody porážky Hillary Clintonové, která byla, připomeňme, považována za jednoznačnou favoritku prezidentských závodů, sociologové v roce 2017 provedli průzkum s gigantickým vzorkem a získali následující výsledky (citace z National Public Radio):

„Celých 12 procent voličů, kteří hlasovali pro senátora Bernieho Sanderse v primárkách Demokratické strany v roce 2016, hlasovalo pro prezidenta Trumpa ve všeobecných prezidentských volbách. (Tato čísla jsou uvedena v) údajích sociologické studie Cooperative Congressional Election Study, což je hromadný průzkum asi padesáti tisíc respondentů.“

Když Clintonová porazila Sanderse pomocí dost špinavých administrativních triků, rozhněvala část svých voličů natolik, že se nejradikálnější příznivci socialistického kandidáta rozhodli pomstít tím nejúčinnějším způsobem - neignorovali volby, ale způsobili Clintonové (a celému establishmentu) maximální politickou škodu hlasováním pro pravicového populistu.

Dalo by se předpokládat, že tentokrát, jelikož sám Sanders zmrazil svou kampaň a metody, kterými byl odsunut od vítězství v primárkách, nebyly tak hrubé, jeho příznivci to dělat nebudou. Nakonec by mohla zafungovat i sázka na to, že masivní propaganda s prosazováním téze „je třeba hlasovat pro jakéhokoliv kandidáta z Demokratické strany s cílem shodit Trumpa“ zapůsobí i na ty nejsilnější příznivce senátora z Vermontu, který padl v nemilost.

Ale dopadlo to naopak.

Jak sdělila 29. března americká televizní stanice ABC, „pokud si bývalý viceprezident Joe Biden zajistí své prosazování do funkce prezidenta od demokratů, 15 procent příznivců senátora Bernieho Sanderse bude hlasovat pro znovuzvolení prezidenta Donalda Trumpa - (jak uvádějí) výsledky hlasování ABC News a The Washington Post“.

A dále: „Abychom byli přesní, znamená to, že na Trumpovu stranu přejde o něco více Sandersových příznivců, než se tak stalo po tvrdé bitvě mezi Sandersem a bývalou ministryní zahraničí Hillary Clintonovou v roce 2016, kdy 12 % Sandersových voličů hlasovalo pro Trumpa ve všeobecných volbách“.

Trump může v této situaci získat i zcela neočekávané formy mediální podpory: nejpopulárnější stand-up komik, moderátor podcastů (publikum více než sedmi milionů posluchačů) a hvězda americké mládežnické kultury Joe Rogan, který vystupoval na podporu senátora Sanderse a prohlásil, že bude raději hlasovat pro Trumpa než pro Bidena, což vyvolalo rozzlobené ohlasy v mainstreamových médiích na obou stranách Atlantického oceánu. Demokratický establishment si je vědom toho, že situace se může vyvinout v ještě masovější přechod nespokojených voličů na stranu stávajícího prezidenta.

A dokonce ani průzkumy veřejného mínění neukazují pro Bidena ten nejpříjemnější trend: jeho náskok klesá a Trump má šanci využít toho, že v době krize je americká společnost téměř vždy nakloněna podporovat současného prezidenta. Navíc žádný ze skutečných problémů milovaného kandidáta „hlubokého státu“ nikam nezmizel. Například v televizním rozhovoru předvádí periodickou nezpůsobilost, čehož republikánská média aktivně využívají ke zdůraznění obrazu Bidena jako starého muže, který je na pokraji nebo za hranicí demence. Kromě toho nikam nezmizel (ale byl prostě odsunut z informačního programu dne) skandál s korupčním byznysem jeho syna na Ukrajině. A dokonce i ve chvílích, kdy se bývalý viceprezident snaží ukázat se z lepší stránky, jak tomu bylo během posledních debat se Sandersem, má část voličů tendenci přičítat to lékovému dopingu, což také nepřispívá ke zlepšení volební perspektivy.

A ještě sám Donald Trump po odchodu Sanderse z kampaně využil příležitosti k tomu, aby podal zprávu o existenci dalších kompromitujících materiálů na Joea Bidena, přičemž materiálů tak hrozných, že údajně právě ty vysvětlují důslednou neochotu Baracka Obamy (u něhož byl Biden viceprezidentem) podporovat ho ve volbách.

Politické noviny The Hill citují zahalenou výhrůžku amerického prezidenta: „Překvapuje mě, že prezident Obama nepodpořil Ospalého Joe (přezdívka, kterou Trump vymyslel pro Bidena, pozn. aut.). Prostě se to nestalo. Kdy se to stane? <...> On (Obama, pozn. aut.) ví, co vy nevíte. Myslím, že vím (co to je). Ale vy to nevíte.“

Pokud Trump neblafuje a pokud je pravda, že četné zvěsti o specifickém (a ne vždy odpovídajícím normám společenské morálky) chování Joea Bidena jsou pravdivé, nemusí se jeho triumf v podzimních volbách prostě konat, ale místo toho celý svět znovu oněmí hrůzou a znechucením z toho, jací lidé se nacházejí málem na samém vrcholu americké mocenské pyramidy.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.