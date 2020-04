Novotný: Starosta Kolář to nandal soše… Nyní by se schovával za sukně ochranky?

Ve čtvrtek 9. dubna 2020 v odpoledním proudu Českého rozhlas plus se moderátorka Renata Kropáčková ptala otce starosty Prahy 6, bývalého velvyslance v Rusku a USA, pana Petra Koláře, čeho se nyní obává jeho syn Ondřej Kolář (TOP 09), poté, co nechal odstranit sochu maršála Koněva. Oba Koláře v rádiu podpořil komentátor Libor Dvořák.

Sergej Šojgu, min. obrany RF, na základě nového zákona, který podepsal Vladimir Putin, se obrátil na šéfa vyšetřovacího výboru Bastrykina, aby zahájil stíhání lidí, kteří poškozují sovětské válečné památníky, přičemž ať už v RF, či za jeho hranicemi. Ondřej Kolář, starosta Prahy 6, prý žádá českou diplomacii, aby se ta ohradila proti stíhání jeho osoby v Rusku poté, co nechal odstranit památník Koněva z náměstí Interbrigády v Praze. Petr Kolář, otec starosty MČ Praha 6, řekl, že se obává o svého syna.

Mgr. Stanislav Novotný: Působí to na mě infantilně. Za druhé vážnější věc je, že se snaží sám pan Kolář starší zasahovat do nějakého trestněprávního procesu v Rusku. Ona totiž každá země si může hájit trestněprávní jednání kohokoli z občanů, cizinců, kdekoli na světě. Otázka je jen, jak může normy uplatnit. Především to může udělat na svém území, těžko na území jiného suverénního státu. To je jasné.

Rád bych v této souvislosti upozornil na to, že když má Rusko nyní tento zákon, zrovna tak Američané (USA) mají zákon, na základě kterého může kdokoli, kdo poškodí symboly, památníky veteránů Spojených států jít až na deset let do basy. Takže tyto státy, které se tímto způsobem brání, brání své symboly, svou historii, brání svoji národní paměť. Nevidím v tom nic, co by bylo zas až tak mimo. Navíc tu máme smlouvu o přátelství a spolupráci mezi Ruskem a Českou republikou, kterou podepsal prezident Havel a prezident Jelcin v roce 1993. Na základě této smlouvy jsme se zavázali, že budeme pečovat o památníky a hroby sovětských veteránů a hrdinů. To se v tomto případě nestalo. Památník byl zrušen, socha byla demontována, nemůžeme se divit ruské reakci.

Petr Kolář řekl, že „jsme si to zavinili sami, že jsme dlouho dělali kompromisy,“ Diplomat to dál formuloval tak, že když pak došlo na rozhodný krok, Rusové se ozvali a s nimi i radikálové a levičáci.

Jaképak kompromisy? Co je tohle za téma tu demontovat sochy v době koronavirové, v době, kdy máme mít úplně jiné starosti. O čem to tu pan Kolář mluví? Co to vnáší do společenského diskurzu, a proč se tak u toho tváří. To myslí vážně, že chce zničit sochu? Má tohle být klíčové téma ČR? Co je to za nesmysl.

Prý jeho synovi chodí výhružky. Petr Kolář se z nich měl dozvěděl, že je „zakladatelem krvavého klanu Kolářů“ Také se ještě dozvěděl, že „jsou prostě bandou, kterou je potřeba vymýtit“…

Kolářovi se hodně přeceňují, hodně nadhodnocují svoje osobnosti. Na otce starosty Praha 6 Petra Koláře se nepohlíží zrovna s důvěrou. Je to člověk, který se kdysi vyškrábal po zádech Václava Klause, aby udělal kariéru a vzápětí ho na to dosti jidášsky zradil. Za tu zradu dostal post velvyslance ve Spojených státech a v Ruské federaci. Tento člověk dokonce založil Evropské hodnoty Jakuba Jandy. To je dost nechutný spolek, který se chová velmi protičesky. Nemůže se divit, že jej lidé nevidí zrovna v příznivém světle. S takovouto charakterovou výbavou je pak problematické, když chce hájit nějaké téma, u něhož se snaží tvářit morálně.

Petr Kolář si spojil ministra Šojguje a to, že pod něj patří vojenská rozvědka, která likviduje své oponenty v zahraničí… Jinak by prý nad celou věcí mávl rukou, ale takhle?

To je mimořádně směšné. Nepochybně se ruská rozvědka nebude zabývat Ondřejem Kolářem, na to je opravdu příliš malý pán, nedůležitý. Pro Rusko je zajímavý Kolář Ondřej jako objekt veřejného pozorování.

V této době třiceti let od převratu vidíme tendenci přepisovat dějiny. Pro ruskou stranu je zajímavé, kolik lidí se k takovému nesmyslu (odstranění sochy, pozn.) přidá. Stojíme v předvečer pětasedmdesátého výročí vítězství nad nacismem. V podtextu demontování soch stojí právě ta snaha o přepsání dějin, snaha o zmenšení viny nacistického Německa za válku, zmenšení zásluh Rudé armády, které v tomto případě v Praze velel maršál Koněv.

Petr Kolář jedním dechem říká, že je to signál dovnitř Ruska pro domácí scénu… Neprotiřečí si trochu?

Samozřejmě, že si protiřečí. Snaží se to bagatelizovat. Poté tu teatrálně předvádí strach z ruské rozvědky, je to směšný pán.

Zeman prý vychází vstříc neomaleným požadavkům Ruska, „jsme suverénní stát, ne vazalská zemička Ruska“ dodává Kolář starší…Starosta-syn naplňuje rozhodnutí zastupitelstva Prahy 6, kde jsou volení zástupci občanů, tím se tu argumentuje ze strany Kolářů…

Je tu především mezinárodní smlouva, která má zavazující právní sílu. Pan Kolář se musí chovat dle této mezinárodní smlouvy. Je tu spíše smutné, že nezasáhla vláda, že nemarginalizovala toho pana Koláře v očích diplomatů druhé strany, že nevyjednala naprosto normální pohled na věc a hlavně nezabránila demontování sochy. To je velký problém. To je daleko zajímavější bod, než nějaký trestněprávní postih pana Ondřeje Koláře, který si tu hraje na hrdinu, aby se pak bál předstoupit před média. A koneckonců, byl to on, kdo si loni objednal ochranku po nějakých výhrůžkách. V této zemi dostává výhružky kdekdo. Jen někdo se schovává pod sukně ochranky.

Moderátorka citovala zamini ČR. To si myslí, že odstranění sochy neporušuje takříkajíc žádnou z česko-ruských smluv… „Socha je teď v depozitáři,“ říká Petr Kolář. „Až bude muzeum 20. století, budou se na ni moci chodit dívat děti, aby se dozvěděly, kdo to maršál Koněv byl“…

Co na to mám říci? Smlouva je taková, jaká je. Je to smlouva, která počítá s péčí o památníky a hroby. Je zbytečný jakýkoli další výklad. Zde je smlouva, která zavazuje všechny občany, resp. všechny, kdo má dbát na dodržování právního řádu v ČR. A hotovo, smyčec. Tečka.

Do vysílání ČRo byl pozván zahraničně-politický komentátor ČRo Libor Dvořák: „Jsme suverénní země, máme právo dělat s pomníky, co uznáme za vhodné,“ míní pan komentátor. Vyjádřil pochybnost, že by ruská strana v této věci cokoli vůbec zmohla…

To je všechno hezké. Pak ale nemáme podepisovat mezinárodní smlouvy, které nejsme ochotni dodržovat. Ta smlouva je označena jako smlouva o přátelství a spolupráci. Je-li přátelství a spolupráce míněna vážně, tak asi by mělo probíhat seriózní jednání mezi naší a ruskou diplomacií, mezi naší a ruskou stranou. Pokud česká strana toto jednání odbývá tím, že řekne, že to je záležitost Prahy 6, potažmo nějakého starosty městské části, no tak samozřejmě to je skandální jednání. Buď smlouva platí, nebo neplatí. Zde žádná další diskuse nedává žádný smysl. Byl bych rád, abychom nepřevraceli kabáty, tak jako ve svém životě pan Libor Dvořák, který kdysi velmi ctil Sovětský svaz a dnes se zastává zcela jiné pozice

Komentátor Dvořák vyjádřil následující myšlenku. Dle něj „Rusové věří mýtu, jehož součástí je Koněv.“ Dále naznačil, že Čechům jde o objektivní pohled. „Oba přístupy se nepotkávají,“ míní pan Libor Dvořák.

Tato „trefná“ poznámka nemá žádný obsah. Tam není nic, v této poznámce Libora Dvořáka. On především zastával kdysi postoje, dnes přitom tvrdí, že chce zastávat objektivní stanoviska. Co si z toho máme vybrat? Byli bychom rádi, kdyby pohled na dějiny byl co nejobjektivnější. Vždyť i ta socha je součástí našich dějin.

Tolik pro Sputnik ČR pan Stanislav Novotný. Pane Novotný, děkujeme vám za rozhovor.

Já také.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.