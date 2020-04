Raketový systém Kinžal: co dokáže tento bleskurychlý vrah letadlových lodí?

Čtyři stíhačky MiG-31K, které jsou schopné nést hypersonické rakety (letecké systémy Kinžal), se zúčastní letecké části vojenské přehlídky Vítězství, která se má konat 9. května na Rudém náměstí. Ruským sdělovacím prostředkům to sdělil zdroj z ministerstva obrany.

A zatímco se tisk dohaduje, zda bude přehlídka odložena kvůli koronaviru, a mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov říká, že vše bude záviset na epidemiologické situaci, je čas si vzpomenout, co je to Kinžal, který byl zařazen mezi 5 top ruských raket, na něž USA musí reagovat v souladu s článkem Foreign Policy s nepříjemným (pro nás) názvem „Is Russia’s Doomsday Missile Fake News?”

Připomeňme, že tento systém představil ve svém projevu k Federálnímu shromáždění 1. března 2018 ruský prezident Vladimir Putin. První peruť (letecká jednotka) s „Kinžaly“ na palubě nastoupila do zkušebně bojové služby koncem roku 2017 a v roce 2018 debutovala ve vzdušné části přehlídky ke Dni vítězství nad Rudým náměstím.

Létající Iskander-M

Komplex Kinžal je kombinací odpalovací platformy ve formě nosného letounu MiG-31K a jednostupňové aerobalistické rakety, která je svou konstrukcí a schopnostmi blízká balistické raketě známého pozemního komplexu Iskander-M.

Jednodušeji řečeno, je-li raketa 9M723 od Iskander-M zavěšena na nadzvukovou stíhačku MiG-31 a vypuštěna, dostaneme zcela novou realitu. Ve chvíli vypuštění bude mít balistická raketa již výšku asi 20 km a rychlost nejméně 1 500 km/h. Díky takové startovní rychlosti získává raketa Kinžal dosah až 1200 - 1500 km a společně s bojovým dosahem samotného nosného letadla - až do 2000 km, zatímco pokud je vypuštěna z Iskanderu-M, útočí na vzdálenost 500 (oficiálně) až 1000 (pravděpodobně) kilometrů.

Jedná se samozřejmě pouze o odhady - přesné taktické a technické vlastnosti raketového systému ve veřejných zdrojích chybí. Mimochodem, raketa komplexu Kinžal je považována za hypersonickou, protože rychlost jejího letu v atmosféře může dosáhnout 10 rychlostí zvuku (Machova čísla), o čemž nejednou hovořilo ruské vojenské vedení.

Komplex Kinžal lze tedy zařadit k prostředkům středního doletu (od 1 000 do 5 500 km). Umísťování pozemních systémů této třídy bylo ještě nedávno zakázáno, ale letecké systémy takových dosahů nebyly zakázány ani Smlouvou INF ani jinými dohodami mezi Ruskem a Spojenými státy.

Mimochodem, možná to byla právě existence omezení Smlouvy INF, která ve své době sloužila jako hlavní důvod pro začátek vývoje komplexu Kinžal, protože možnost útoku tímto Iskanderem dlouhého doletu dává ozbrojeným silám zcela nové bojové možnosti.

Manévrovatelnost a samonavádění

Kinžal letí po typické aerobalistické trajektorii - tj. i s využitím dynamického vztlaku aerodynamického trupu a s využitím volného letu rakety, která se dala do pohybu pomocí motoru v řídkých vrstvách atmosféry. Pokud je příbuznost s Iskanderem uvedena správně, je raketa řízena po celé dráze letu jak pomocí aerodynamických kormidel, tak i manévrovacích mikromotorů. Samonavádění lze zajistit díky v ní vestavěné radiolokační hlavici. To vše by mělo raketě poskytnout vysokou přesnost a nepředvídatelnou manévrovatelnost, čímž by vzniklo maximum obtíží pro protirakety a další systémy protiraketové obrany potenciálního nepřítele.

Kinžaly budou mít velmi pravděpodobně dva typy hlavic - konvenční a jaderné. Jaderné by se mohly stát součástí strategických jaderných sil a mohly by být používány společně s dalšími jejich komponenty. Rakety s nejadernou hlavicí mohou řešit úkoly leteckých sil během pozemních nebo námořních operací, jakož i s cílem zajištění pobřežní obrany.

U pozemních cílů je všechno víceméně jasné. Kinžaly dokáží provést vysoce přesný úder na nejdůležitější objekty s předem známými souřadnicemi, jako jsou velitelství nebo vojenské základny.

Raketa proti letadlové lodi

A co na moři? Zde lze Kinžaly použít k boji s nepřátelskou útočnou skupinou letadlových lodí. Samozřejmě existují nuance.

1. Samozřejmě bude deklarovaná rychlost 10 Ma pozorována pouze při startu, v konečné fázi letu se výrazně sníží v důsledku brždění rakety v hustých vrstvách atmosféry, což by ji teoreticky mělo učinit snadnějším cílem pro systém protivzdušné obrany nepřátelské letadlové lodi. Zde se však sází právě na tu vynikající manévrovatelnost a nízkou radarovou viditelnost Kinžalu.

2. Nejen Kinžal však vyniká svou manévrovatelností. Je třeba mít na paměti, že moderní letadlové lodě, například americká USS Gerald R. Ford, dosahující rychlosti více než 30 uzlů, mohou poměrně aktivně měnit své místo působení a rušit signál pomocí prostředků elektronické války s cílem, aby je samonaváděcí hlavice rakety nemohla „rozeznat“.

3. Existují tvrzení, že s Kinžaly na palubě ztrácí MiG-31K raketové zbraně a stává se bezbranným vůči nepřátelským stíhačkám. Za prvé, teoreticky může MiG-31K nést obranné rakety vzduch-vzduch pod křídlem. Za druhé, nosiče Kinžalů mohou mít doprovodné letouny - MiG-31 nebo Su-35. Za třetí, použití raket Kinžal ve většině možných scénářů může být prováděno mimo oblasti provozu letadel potenciálního nepřítele. To je vysvětleno v následujícím odstavci.

4. Samotný Kinžal bitvu s útočnou skupinou letadlových lodí nevyhraje. Vzhledem k vysoké bezpečnosti letadlové lodě a lodí, které ji doprovázejí, jejich komplexní útok různorodými silami a prostředky byl vždy považován za nejúčinnější. Většina ruských konvenčních protiletadlových zbraní se používá s doletem na hranici obranného pásma útočné skupiny letadlových lodí. Jedná se například o raketové nosiče Tu-22M3 s raketami X-22 a X-32, ponorky Projekt 949A s raketami Granit, raketové komplexy Kalibr na lodích a ponorkách. Bonusem Kinžalů je to, že mohou udeřit zpoza hranic obranné zóny skupiny letadlových lodí a obecně mohou mít základnu ve vnitrozemí určité země.

Kde se již v Rusku nacházejí komplexy Kinžal?

První letka MiG-31K s těmito systémy na palubě je v bojové službě na jedné ze základen Jižního vojenského okruhu od prosince 2017. Myslím si, že hlavními úkoly této letecké jednotky je nácvik bojového využití a provozu zařízení komplexu v bezprostřední blízkosti hlavních testovacích center a polygonů, včetně Černého moře.

Ví se, že existují plány umístit do roku 2024 leteckou jednotku (peruť) v Kansku. Je to oblast střední a východní Sibiře, 1700 kilometrů od hranice s Mongolskem.

To lze vysvětlit skutečností, že nosná letadla MiG-31 mají kromě již zmíněného doletu a rychlosti také systém doplňování paliva ve vzduchu, a proto mohou být velmi rychle přesunuta z jedné letecké základny na druhou a z jedné bojové zóny do druhé. Z Kanska se tato letadla mohou rychle objevit jak nad Severním ledovým oceánem, tak v jakémkoliv místě na hranici s Čínou nebo na Dálném východě. Podobné přesuny stíhacích letadel MiG-31 jsou v posledních letech zcela běžnou praxí.

Přitom se zdá být zcela logické z hlediska posílení protilodních možností hlavních ruských loďstev předat po jedné letecké jednotce s Kinžaly k dispozici Severní a Tichomořské flotile, to znamená na poloostrov Kola a na Kamčatku. Kromě toho jsou již tam i tam stíhací letouny MiG-31 a neměly by být problémy s obsluhou nové techniky.

Bez konkurentů

Dovolíme si předpokládat, že takový typ raketových systémů, jako je Kinžal, v současné době není v provozu v žádné zemi, ačkoliv je třeba říci, že ve Spojených státech toto místo zaujímají drony. Zadržování raket Kinžal vzhledem k současné úrovni vývoje protiraketové obrany by teoreticky mělo být nejsložitějším úkolem i pro přední světové armády.

