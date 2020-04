Na začátku lidské cesty ke hvězdám (Star Treku) byl Gagarin aneb Top 7 sci-fi písní…

1. SO LONG AND THANKS FOR ALL THE FISH – delfíni děkují lidem za všechny ryby, načež odlétají do vesmíru

Mezi úspěšné romány, které nalezly pokračování ve světě fantastického filmu, patří Stopařův průvodce po Galaxii. Román začíná tím, že se jednou na Zemi jistá dívka přistihla, že pochopila smysl života, ale v okamžiku, kdy jej chtěla sdělit ostatním obyvatelům planety, Země byla zničena. Celou dobu se snažili na hrozbu z vesmíru upozornit delfíni, ale lidé si mysleli, že oni jen tak skáčou v delfináriích a mořích, snad pro legraci a k vlastní potěše... A tak se delfíni sebrali a vlastní silou opustili zemi. Namířili své nosy k obloze, plácli ploutvemi o vodu a byli fuč… Pamatujete si písničku z filmu s názvem So Long and Thanks For All the Fish…

2. 14 MINUT PŘED STARTEM: „…na zaprášených cestičkách dalekých planet zanecháme po sobě své šlépěje…“

Kdysi si lidé v SSSR zpívali písničku o tom, že piloti kosmické lodi mají před startem ještě nějakých 14 minut k dobru. Píše se daleká budoucnost a už není potřeba provádět miliony úkonů a soustředěně sledovat přístroje. Před zahájením rutinní mezihvězdné cesty je možné si prostě zastrčit do kapes kalhot mezihvězdné mapy a zazpívat si písničku. Někdejší generální tajemník Chruščov měl rád rakety i tuto píseň. V jejím refrénu se zpívá, že jednou na „…zaprášených cestičkách dalekých planet zanecháme po sobě své šlépěje…“

3. „DOBRÝ DEN, MAJORE GAGARINE!“ Gagarinův let inspiroval orchestr Gustava Broma

V Československu jsme po svém odpověděli na Gagarinův let. Známý Big band Gustava Broma zahrál vlastní reflexi epochálního činu sedmadvacetiletého majora Jurije Alexejeviče. V písňové nahrávce zpívá sám Gustav Brom. Starší generace si jistě na písničku snadno vzpomene:

„Celý svět slyšel tu zprávu z TASSu (tisková agentura SSSR, pozn.), celý svět zanechal hovorů, celý svět vyskočil od rozhlasu a zdvihl pohledy nahoru…Dobrý den, majore Gagarine, tak jsme se přece jen dočkali. Celý svět připil vám rudým vínem, lidé vám zezdola mávali… “

4. ÚVODNÍ ZNĚLKA SERIÁLU STAR TREK – „Nejzazší hranice, kam se lidé doposud nevydali…“

Původní seriál ze 60. let o Star Treku začínal znělkou, kde promlouval hlas komentátora:

„Vesmír, nejzazší hranice. Tohle jsou cesty kosmické lodi Enterprise. Je to pětiletá výprava, jež zkoumá podivuhodné nové světy a která má najít nový život a nové civilizace. Smyslem je odvážně letět do míst, kde doposud nikdo nestanul…“

Ve filmech o Star Treku figuruje i postava Čechova, což je narážka na SSSR a i na sovětský vesmírný program. Američané se skutečně poprvé setkali se Sověty na oběžné dráze v polovině 70. let, a to v rámci projektu Sojuz-Apollo.

5. ČERVENÝ TRPASLÍK, ZNĚLKA: „Venku zima, ani stopa po atmosféře…"

Televizní diváci si oblíbili původní seriál z konce 80. let Červený trpaslík. V každém dílu slyšíme volání o pomoc těžařské lodi Červený trpaslík. Během dílů se dozvídáme, že posádka je mrtvá. Mezi přeživšími mají být Dave Lister, který byl v době nehody na lodi ve stavu bezvědomí, a jeho březí kočka, bezpečně uzavřená ve skladišti. Zjišťujeme, že po probuzení za tři miliony let je Lister ve společnosti tvora, který se vyvinul z jeho kočky... Přítomen je ještě jeden „člověk“, kterým má být holografická simulace mrtvého člena posádky, který si říká Arnold Rimmer… Broukáte si na začátku každého dílu úvodní písničku: It’s cold outside, no kind of atmosphere…?

6. GAGARINsKÝ POCHOD

Jedna ze slok této sovětské písně říká:

„Země pluje prostory vesmíru, drží si svůj kurs na oběžnici kolem Slunce, zatímco my pozemšťané sníme odvážně, že se jednou projdeme po celé Sluneční soustavě, jednou…“

Píseň upozorňuje, že na začátku těchto všech snů je Gagarin…

7. MAJKA Z GURUNU

Dnešní čtyřicátníci si v ČR možná vybaví slova znělky kdysi populárního seriálu o dívce, která přiletěla z vesmíru, touto připomínkou náš výčet – krátká hitparáda kosmických songů – končí:

„na zemi sú deti / zem vesmírom letí / nekrúžia ním len samé atomy / hviezdy ukrývajú / aj deti, čo sa hrajú /možno tak isto ako my // Ref: plné detí sú tie svety / o ktorých každý večer sníme / nasedneme do rakety / a za nimi poletíme, poletíme / poletíme, poletíme… // raketa tých detí / k nám už asi letí / možno, že zajtra ráno pristane…“

