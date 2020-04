Černohorský: Socha Koněva zabírá asi 5x5 m krychlových. Má za to ČR dát 12 000 měsíčně?

Pro naše čtenáře sledujeme vývoj kolem sochy maršála Ivana Koněva, která byla demontována z nám. Interbrigády v Praze 6. Zastupitel za městskou část Praha 11 Bc. Robert Vašíček zjistil díky, jak říká, „antifašistovi“ na radnici MČ Praha 6, že socha Koněva byla odvezena do soukromého depozitáře v Měšicích. Stát to stojí cca 12 000 korun měsíčně.

„Informace o osudech sochy Koněva po jejím sundání ze soklu jsme získali na radnici MČ Praha 6 od jednoho ze zaměstnanců. S mými kolegy věříme, že to není jediný tamní antifašista…“

(Bc. Robert Vašíček, zastupitel na Praze 11)



„Socha Koněva zabírá asi 5 x 5 metrů krychlových. Má za to stát dát 12 000 měsíčně?“

(Jiří Černohorský, aktivista)

Pane bakaláři, máte informace, kde skončila socha maršála Sovětského svazu Ivana Koněva?

Bc. Robert Vašíček: Socha maršála Ivana Koněva se nachází v soukromém depozitáři jisté společnosti v Měšicích u Prahy.

Jak jste to zjistil?

Nejprve jsem poslal oficiální zprávu-dotaz na podatelnu Prahy 6 a dalším na věci zúčastněným subjektům. Zde budu čekat na odpověď zhruba jeden měsíc. Nechtěli jsme nečinně vyčkávat, takže jsme posléze obvolávali další místa, kde jsme tušili, že by se mohly oficiální depozitáře a různé vhodné sklady nalézat.

© Sputnik / Jíři Černohorský Smlouva o demontáži sochy Koněva. Fotografii poskytl Jiří Černohorský

To přece muselo být náročné.

Našli jsme spojence na Praze 6 mezi zaměstnanci radnice, ne všichni zaměstnanci Prahy 6 souhlasí s demontáží sochy. Našli jsme jednoho slušného antifašistu. Ten nám poskytl informaci, kde je socha Koněva nyní. Společnost, která „drží“ maršála, se nalézá v Měšicích. Na tuto firmu jsme se obrátili a vyrozuměli jsme, že nám tato firma nemůže poskytnout informace bez souhlasu MČ Praha 6.

Jinak jde o soukromý placený depozitář. Měsíc uložení zde stojí řádově 12 000 korun. Proč 12 000? Jsou to informace, které mám z interních zdrojů radnice Praha 6, jak jsem již uvedl…

Nebylo by levnější nechat sochu tam, kde je, než by se přemístila do onoho Muzea paměti 20. století, které se má údajně začít budovat?

Zcela jistě, ale my jsme proti jakémukoli stěhování sochy. Měla zůstat tam, kde byla.

Má socha nějaké adekvátní skladovací podmínky?

Tuto věc nemáme potvrzenou, nevíme, zda je socha venku či opečovávaná uvnitř, jestli je vůbec opečovávaná....

Je osamocen ten váš kontakt na Praze 6.

Říká, že není jediný, kdo nesouhlasí s demontáží sochy a s jejím převezením do Měšic. Já k tomu dodávám, že pevně věřím, že to není jediný antifašista na Praze 6.

Děkujeme za rozhovor.

Poznámka: Z dokumentárního filmu, který přivezla do Prahy vnučka maršála Koněva Jelena Koněvová v prosinci 2019, divák zví, že maršál se zasadil o obnovu Vídeňské státní opery, kterou předtím rozbombardovali Američané, že jeho vojáci zachránili obrazy z Drážďanské galerie se slavnou Sixtinskou madonou, že Koněv osvobodil koncentrační tábor Osvětim a SSSR vůbec pomohl hospodářsky Polsku, byť sám po válce hladověl. Bakalář Vašíček připomněl, jak dobový tisk informoval o tom, že maršál Koněv iniciativně poskytl část hospodářských zvířat zabavených sovětskými vojsky v Německu nám, tzn. Československu. Bakalář Vašíček k tomu pro Sputnik říká: „Koněv nám dal stádo prasat po Němcích. Pár se jich ale zatoulalo na současnou radnici Prahy 6.“

© Foto : Robert Vašíček/ Alexander Barabanov List Pravda o Koněvově daru

Závěrem ještě vyjádření aktivisty Jiřího Černohorského: „Co se týká Prahy 6 a jejich investic do inteligentních investic, jako lavička Václava Havla, záchod v podobě malé garsonky (veřejný záchod za 3,5 milionu na Praze 6), v neposlední řadě sundání sochy maršála Koněva v hodnotě přesahující 250 000 korun a její uložení, které poplatníky stojí 12 000 korun, to jsou v této době naprosto neuvěřitelné investice vůči tomu, v jaké době žijeme, protože zde máme jistě potřebnější věci pro potřebné občany této země. Vydávat finance na tento druh ať už umění nebo rádoby podstatných věcí je arogancí nejvyššího stupně tzv. rádoby volených politiků ve svobodných a demokratických volbách. Veškerá čísla, která udávám, jsou dohledatelné ve veřejných zdrojích.“

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.