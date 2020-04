Co může udělat parlament EU v boji proti pandemii? Jaromír Kohlíček: Něco udělat opravdu může

Mimořádné zasedání Evropského parlamentu začne 16. dubna. Jednat se bude o úsilí EU v boji proti koronaviru. Na co by mělo být úsilí Evropského parlamentu dnes zaměřeno?

Na otázku Sputniku odpověděl známý politik, dlouhodobý poslanec Evropského parlamentu (do července 2019) za KSČM Jaromír Kohlíček.

Kohlíček: Vytvoření, a to urychlené, systému, který se u nás nazýval Civilní obrana. Sem spadá nezávislost EU ve výrobě a skladování kritických zásob ochranných prostředků a klíčových medikamentů, posílení výzkumu a vývoje EU v oblasti přenosných nemocí (kvůli nepřijetí jeho plánu odstoupil nedávno nový italský ředitel výzkumné agentury EU). A to je zaprvé stanovení jasných priorit pro potlačení zdravotního problému, opuštění Paktu stability a podpora malému a střednímu podnikání v nejširším možném rámci, obnova zaměstnanosti a program ochrany pracovních míst. Kdybych měl příležitost, navrhl bych výše zmíněné čtyři body s tím, že EU je povinna urychleně pro členské státy zpracovat na jejich podporu dostatečně široký finanční a věcný rámec, a to v nejkratším možném termínu. Paní komisařce Jourové bych po jejích nesmyslných výrocích z posledních měsíců doporučil delší zdravotní dovolenou. Její návrhy jsou bohužel zcela nesmyslné.

Jak celkem hodnotíte úsilí orgánů Evropské unie zaměřené na zadržování pandemie?

Dosavadní činnost orgánů EU je naprosto chaotická a vrcholem arogance je nulová podpora států usilujících o členství v EU. Zároveň bych vyzval orgány EU k zavedení přísných sankcí proti USA pro jejich nesmyslné kroky, nesolidární s ostatními státy světa a podporu rozvoje epidemie na svém území.

Dnes mnozí kritizují EU, která nedokázala účinně pomoci zemím zastavit epidemii. Tato situace zesiluje postavení euroskeptiků. A není divu, že se objevil návrh předsedy hnutí Trikolóra Václava Klause ml. vypovědět Lisabonskou smlouvu a tím se zbavit diktátu z Bruselu. Co na to řeknete vy?

EU potřebuje urychlenou rekonstrukci a přehodnocení řady postupů, jinak se stane brzy projektem na odpis. Zejména vymáhání usídlování migrantů a nesmyslné přikazování ve věci práv různých podivných menšin mohou EU zlikvidovat. Velké cedule „postaveno s podporou fondů EU“ to nezachrání, pokud chybí činnost prospěšná obyvatelům jednotlivých států. Je nejvyšší čas.

A ještě jedna iniciativa. Ta ale pochází od ruského prezidenta. Vladimir Putin právě vyzval k mimořádným opatřením v boji proti koronaviru. Poznamenal, že stojí za to zamyslet se nad zrusiním cel v Euroasijské ekonomické unie (EAEU) na zboží nezbytné k boji proti pandemii, a souhlasil s myšlenkou rozšíření praxe „zelených koridorů”. Rusko je připraveno podělit se o své zkušenosti v boji proti koronaviru a spolupráce se všemi zeměmi. Co si myslíte o tomto Putinově návrhu?

Iniciativa Putina, pomoc RF, Číny a Kuby těžce zkoušené Itálii i jinde ve světě ukazuje skutečné možnosti spolupráce v boji s pandemií. Všechna opatření, která tomu brání, včetně celních překážek, krádeží materiálu a přeplácení dodávek – to jsou zavrženíhodné nekalné praktiky. Díky za iniciativu, kterou vřele podporuji – a nejen já.

