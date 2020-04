Sluníčkáři šíří fejky. A proč to nikoho nevzrušuje?

Když sluníčkáři šíří nepravdu, jak se to nazývá? Omyl. A když normální lidi? Prý fake news. To jsou ty dvojí standardy. Ukazuje to nedávná kauza s perníčky.

Tak to bylo na Velikonoce pozdvižení. Určitě jste to na sociálních sítích také zaregistrovali, drazí čtenáři. Lounský radní a bývalý místopředseda TOP 09 Michal Kučera vzrušil sluníčkářský internet a média hlavního proudu. Dozvěděl se totiž, že prý naše armáda přivezla do domova pro seniory v Lounech dvě krabice s perníčky od společnosti Penam, která spadá pod holding Agrofert ze svěřeneckého fondu premiéra Andreje Babiše.

Velikonoce, pravda a láska

A na to liberálové slyší. To mají rádi. Kopnout si do Babiše. Připojil se i sám předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Jenže? Jenže to celé byla lež. Moderním jazykem řečeno fake news.

Po čtyřiadvacetihodinové erupci sluníčkářského hněvu na všech možných sociálních sítích Armáda České republiky přišla s prohlášením, že celá kauza je výmysl. Proti uměle nafouknutému skandálu se ohradil dokonce i ministr obrany Lubomír Metnar.

„Informace není v žádném případě pravdivá. Armáda do lounského domova pro seniory ani jinam žádné perníčky nerozváží. Kdo to tvrdí, lže! Vojáci v pátek v domově v Lounech v rámci chytré karantény dělali odběr vzorků u jedné seniorky,“ bouchly saze u Metnara.

Co bylo dál? Tradiční omlouvačka a mazání příspěvků. Omluvil se autor fejku Kučera, dal něco na charitu a je z toho venku. Sluníčkáři přeci nelžou. Jen chybují. Občas. Maximálně jednou za deset let.

Anebo taky ne? Není to totiž poprvé, co sluníčkáři lžou. Začátkem dubna ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček reagoval na spekulace o nevhodných respirátorech z Číny. „Kromě kontroly standardu kvality doložené certifikáty při výběru dodavatele u dodávek

kontrolujeme namátkou také dodávané respirátory. Dnes 3 vzorky – filtrace 99,1%, 98,9% a 98,56%. Vysoko překročen požadavek normy FFP2 (94%) a skoro splněn FFP3 (99%),“ napsal na Twitteru. A setřel kritiky.

Kromě kontroly standardu kvality doložené certifikáty při výběru dodavatele u dodávek @vnitro kontrolujeme namátkou také dodávané respirátory. Dnes 3 vzorky - filtrace 99,1%, 98,9% a 98,56%. Vysoko překročen požadavek normy FFP2 (94%) a skoro splněn FFP3 (99%). pic.twitter.com/OatZYV7BDp — Jan Hamáček (@jhamacek) April 1, 2020

​Sluníčkářská opozice jasně ví, že právě teď hraje druhé housle. Neví, co během krize dělat. Pro lidi jsou nezajímaví. Tak zkouší napadat vládu osvědčeným prostředkem – fake news. Prostě si vymýšlí. Že bojují proti takzvané čínské a ruské dezinformaci? To jim ale nebrání šířit nepravdu. Třeba právě o Číně nebo Rusku. To sluníčkáře vždycky zaujme.

Sluníčkáři jsou přesvědčení, že mají morální glejt. Ještě z Havlových dob jsou přesvědčeni o síle své pravdy. Oni to přeci s námi všemi myslí dobře. A to jim, jak si asi neochvějně myslí, dává právo občas pravdu trochu zaonačit, zabalit do nepravdy.

Kdo by potřeboval mediální výchovu?

O nepravdách od těch, kteří pravdu chtějí hájit, Sputnik hovořil s Josefem Provazníkem, místopředsedou hnutí Trikolóra na Praze 11 a autorem populární humoristické knížky Odhalujeme Putinovy lži.

„Vzhledem k předchozím, stejně bizarním pokusům opozice okopávat kotníky vládě, mě ani kauza ‚perníčky' nepřekvapuje. Pokud má současná opozice v rukávu pouze tohle, tak potom tady nejspíš ANO povládne dalších dvacet let. A to nepíšu se žádným velkým potěšením, protože jsem tuto stranu nikdy nevolil a jsem aktivně činný v Trikolóře. Bída opozičních stran je v každém případě den ode dne viditelnější. Doporučil bych jim, aby se občas přiučily u Trikolóry. My samozřejmě také nesouhlasíme se všemi kroky ANO a ČSSD, ale kritizujeme fakticky a zároveň navrhujeme konkrétní řešení. Jsem si jistý, že voliči tento rozdíl vidí a u voleb vše náležitě ocení,“ říká politik.

Do Babiše a armády se ihned pustila TOP 09 a další liberální opozice. Aniž by si informace ověřily přímo u zdroje – armády. Nachytali se bojovníci s fejky? Mediální výchova od neziskovek nepomohla?

„To je přímý důsledek toho, když se váš program smrskne pouze na ‚AntiBabiš'. Potom ztrácíte soudnost a jsou pro vás dobré i vymyšlené zprávy, neboli fake news, jak se v posledních letech tak moderně říká. Opozice naprosto rezignovala na systematickou práci, do které samozřejmě patří i ověřování faktů. S výjimkou mé Trikolóry, přirozeně. A když už je řeč o bojovnících s fejky. Samozvaní arbitři morálky označují zastánce opačných názorů za šiřitele fake news, ale ve skutečnosti šíří lži a výmysly sami. O to nebezpečnější je, že na své aktivity dostávají peníze od Evropské unie, různých zahraničních donátorů a bohužel často i od českých úřadů,“ míní expert.

Co máme dále očekávat od sluníčkářů?

A co dál? Nejdřív čínské respirátory, teď perníčky. Tohle je politický boj opozice s Babišem?

© Foto : Začátek smazaného příspěvku o Babišovi od Tomáše Goláně

„Za poslední měsíc jsme toho slyšeli a viděli opravdu hodně. Tento týden například senátor Tomáš Goláň upozornil na společnou fotografii majitele sítě hobby obchodů s premiérem Babišem. To je podle Goláně důkaz spiknutí, v rámci kterého byly otevřeny mezi prvními hobby obchody. Ale za mě byla asi nejvíc odhodlaná výzva, nejspíš opilého, poslance Kalouska k ozbrojenému odporu vůči vládě. Nicméně jsem tolerantní. S narůstajícími promile alkoholu v krvi rostou ramena většině z nás. Jen politici by si na taková silácká prohlášení měli dávat přece jenom větší pozor. Něco takového po čase ani pobíhání s tibetskou vlajkou nenapraví,“ říká pan Provazník.

Nakonec jsme se nemohli nezeptat. Když bychom si měli s nadsázkou, humorem, zaspekulovat. Jaký fejk ještě od sluníčkářské opozice čekáte?

„Myslím, že jako zakladatel Tiskové agentury Fejk ňůs a autor humoristické knížky ‚Odhalujeme Putinovy lži' mám dostatek fantazie. Ale ani moje fantazie se nemůže vyrovnat tomu, co opozice předvádí a předvádět ještě bude. Možná dojde na hromadné pálení roušek, možná se někdo od Pirátů připojí v rámci pokrokové koronavirové zábavy k olizování záchodových mís, možná se opravdu lehce podroušený pistolník Kalousek postaví do první bojové linie proti vládě, možná do ČR pozve lidovecká europoslankyně Šojdrová miliardu nakažených syrských sirotků - těžko říct. Všechno je možné. Ale mé hlavní očekávání, teď už zcela vážně, směřuje k vládě. Doufám, že začne vracet chod naší země už brzy do normálu a využije krizi k tomu, aby zbavila státní rozpočet nesmyslných výdajů. Například těch pro politické neziskovky, které i za peníze tuzemských daňových poplatníků rozvracejí tento stát,“ říká místopředseda hnutí Trikolóra na Praze 11 Josef Provazník.

