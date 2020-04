Češi chtějí do zahraničí. Zatím mohou jen někteří

Otevřít hranice pro všechny, nebo jen pro někoho? Hezky se to mele. Být zavřený na zámek je sice pruda, ale veřejné a vlastní zdraví by mělo být přednější. Nebo ne?

Jsou tu dvě zprávy, které spolu tematicky souvisí. Začněme tou starší. Češi mohou od úterý v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do zahraničí. Do ciziny mohou jet například z pracovních důvodů, navštívit lékaře nebo rodinu. Hranice ale zůstávají kvůli šíření koronaviru i nadále uzavřené a zákaz vstupu cizinců trvá.

Hajdy do Itálie!

Lidé, kteří překročí české hranice, budou muset až na výjimky do povinné čtrnáctidenní karantény. Tuto výjimku mají lidé, kteří vycestují na dobu kratší než 24 hodin. Pravidla se od úterý mění i pro takzvané pendlery. Vrátit do České republiky se mohou po 14 dnech práce v cizině, následná dvoutýdenní preventivní karanténa zůstává. Doposud museli v zahraničí zůstávat minimálně tři týdny.

A pak ta zpráva čerstvější. Na internetu se objevila petice za otevření hranic bez nutnosti následné dvoutýdenní karantény při vycestování delším než 24 hodin, a i pro jiné důvody, než nutné záležitosti jako jsou návštěva lékaře nebo péče o rodinu.

„Neexistuje žádná evidence o zvýšeném riziku nákazy virem covid-19 při překročení státní hranice. Z hlediska možnosti šíření virové nákazy není rozdíl mezi cestou v rámci českých měst nebo měst evropských,“ tvrdí autor petice Antonín Vostrý.

„Toto otevření hranic požadujeme minimálně pro účely návštěvy dalších států Evropské unie, které dle dostupných statistik nevykazují horší situaci z hlediska pandemie covid-19 než sama Česká republika,“ požaduje autor petice.

Vostrý svůj nárok korunuje tvrzením, že „neexistuje jediný důvod, proč by dovolená v přímořské destinaci v rámci EU měla být rizikovější oproti dovolené na Máchově jezeře v rámci České republiky, když do obou destinací můžeme cestovat soukromým automobilem prakticky bez kontaktu s cizími lidmi“.

Asi i pod tímto tlakem náměstek ministra zdravotnictví a šéf týmu covid-19 Roman Prymula prohlásil, že v příštích týdnech bude uvažovat o zmírnění zákazu vycestování. Ten by se mohl týkat dovolených na Slovensku a v Chorvatsku.

Je očividné, že lidem se zavřené hranice zajídají. Obzvlášť těm, kteří si zvykli zajet si za lepším zbožím k západním sousedům. Anebo na levnější nákup do Polska. I ti slovenští bratři nám chybí. Ale? Česká republika patří mezi evropské státy, které koronavirovou nákazu zvládají nejlépe. Zapomeňte na sluníčkáři vychvalované Švédsko. Z našich opatření si berou konečně příklad i Spojené státy. Guvernér New Yorku nařídil povinné nošení roušek.

Vypadá to, jako by některým našim spoluobčanům otrnulo a chtěli by se co nejdříve vrátit do normálu. A to i pandemii koronaviru navzdory.

Česká vynalézavost

Sputnik se na znovu otevření hranic zeptal Jiřího Valenty, místopředsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti a poslance za KSČM.

„Myslím si, že s neprodyšně uzavřenými hranicemi se v žádné zemi dlouhodobě operovat nedá. Je zřejmou pravdou, že přeshraniční zaměstnávání dnes v ČR garantuje finanční příjem významnému množství lidí, na které jsou potom existenčně navázány i jejich rodinní příslušníci. Na straně druhé riziko přenosu nebezpečné infekce obrovsky narůstá zejména, když sousední země, jako je například Německo, nedělá zcela vše možné pro minimalizaci šíření viru, nebo tak činí vždy až s jistým zpožděním,“ upozorňuje pan Valenta.

„Okres Domažlice, který se nalézá v mém volebním regionu, je neblahým příkladem zbytečného promoření. A je už potvrzeno, že aktuální stav, více než dvou set infikovaných, můžeme přičítat ‚k dobru' právě tzv. pendlerům. Tedy odpovědí na otázku je, že se musí velice opatrně zvažovat, komu, v jakém rozsahu a také za jakých podmínek vycestování povolit. A co je stejně důležité, obsah všech přijatých nařízení tvrdě vyžadovat a jejich neplnění nekompromisně sankcionovat. Ve hře totiž není nic menšího, než je lidský život a zdraví, a tak musí v tomto ohledu dočasně ustoupit i některé občanské svobody do pozadí. Osobně považuji, nyní nově povolenou, částečnou rozvolněnost cestování, vzhledem k současné epidemiologické situaci, ještě za přiměřenou, byť v jiných souvislostech mám na řešení celé krize mnohem přísnější pohled,“ říká známý politik.

Nejsou na místě obavy, že někteří naši spoluobčané začnou povolení zneužívat? Třeba pro krátkodobé dovolené nebo nákupy?

„Český člověk je v některých ohledech velice vynalézavý, ale když jde o to nejcennější, co máme, není žádná tolerance takovéto kreativity, a to dokonce na úkor jiných, vůbec na místě. Proto musím zopakovat to, co jsem již řekl: stát se nesmí nechat odradit některými křiklouny, pasujícími se do role ochránců lidský práv, a dodržování povinností od svých občanů nekompromisně vymáhat. Je to jediná cesta, jak vyváznout s co nejmenšími ztrátami, a to ve všech oblastech,“ domnívá se poslanec.

EU: Více škody než užitku?

Bylo dobře, že vláda uzavřela hranice a zakázala vstup cizincům do země? Evropská unie nás za to kritizovala.

„Dle mého názoru to bylo správné rozhodnutí, které nastavilo přímý směr k tomu, aby naše země vycházela, aktuálně a prozatím, v řešení pandemie koronaviru na svém území, jako jedna z těch nejefektivnějších. A tedy nejúspěšnějších! Přestože jsem byl před lety pro vstup ČR do EU, začínám tento svůj postoj již pozvolna přehodnocovat. A to zejména z důvodu toho, že přijímaná rozhodnutí EU začínají některým národním státům přinášet více škody než užitku, a ne vždy jsem přesvědčen, že by jim a také některým sociálním skupinám neměla dokonce úmyslně škodit. Hloupá kritika našich opatření přijatých v boji s virem unijními byrokraty, jakoby odtrženými od reality, je jedním z takovýchto příkladů,“ říká poslanec.

A poslední otázka, nad kterou přemýšlí hodně z nás. Za jakých podmínek by bylo vhodné, aby se hranice plně otevřely?

„Tyto podmínky by měli navrhnout zejména zdravotní odborníci, tedy epidemiologové a virologové, a politická reprezentace by se jimi měla řídit. Kdybych ale měl říci svůj osobní názor, tak plné otevření hranic bych nerad uspěchal. Mohli bychom tím způsobit více škody než užitku, protože lidské oběti i veškeré ekonomické ztráty, ale i výsledky všech těch dlouhodobých a nepříjemných restrikcí, by přišly zbytečně vniveč, kdyby se pandemie znovu ozvala. A o eventualitě další vlny viru se hovoří i v odborných kruzích,“ upozorňuje politik.

„Navrhoval bych tedy systém postupného rozvolňování, kdy se bude z počátku moci jezdit pouze za prací, lékařem či rodinou, jak je dnes již částečně umožněno, přes možnost nákupů, nebo návštěvy známých. Až na samotném konci tohoto rozvolňování by měly být zahraniční dovolené, exkurze, školské výměny studentů a jiné, méně nezbytné cíle překračování hranic,“ říká poslanec za KSČM Jiří Valenta.

